Reutlingen. Agentur APROS Consulting & Services jetzt zertifiziertes “TOP Sozial”-Unternehmen

APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen wurde bereits für ihr soziales Engagement und Corporate Social Responsibility Strategie als “beispielhaftes Unternehmen” im LEA Mittelstandspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Das APROS Team um Geschäftsführer Volker Feyerabend baut das langjährige finanzielle und aktive Engagement für soziale Vereine und Organisationen stetig aus. Mit der “TOP Sozial”-Zertifizierung gehen Sie nun einen weiteren Schritt.

“Nicht nur drüber reden, sondern machen”, gemäß dem Erich Kästner-Motto ist APROS mit der “TOP Sozial”-Charta aktiv. Die Mitglieder bringen Transparenz in das soziale Engagement und tragen so dazu bei, dass dies nicht nur bekannt wird, sondern auch Sozialkooperationen zwischen Organisationen und Unternehmen ausgebaut werden.

Die Charta wurde auf Basis der 20-jährigen Erfahrung von APROS im Bereich des aktiven sozialen Engagements gegründet. Es wurden spezielle Vereinsprozesse entwickelt und vielfältige Beirats-, Vorstands- oder andere Vereinsfunktionen von Mitarbeitern übernommen. Auch die Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infrastruktur und Sponsorenmanagement von Vereinen wurde aus-, aufgebaut oder unterstützt.

Aber auch die Bereiche der Unternehmens-, Mitarbeiterführung, Betriebliches Gesundheitsmanagement sind in der sozialen Strategie der Unternehmensberatung und des Service-Dienstleisters APROS reflektiert. Ihr Zertifizierung der Initiative für Gute Arbeit als “Top Arbeitgeber” unterstreicht nur ihre ganzheitliche Vorgehensweise.

Zur nun erfolgreichen “TOP Sozial”-Zertifizierung der Werbe-/ Marketing Agentur wurden die Aktivitäten ihrer Corporate Responsibility Strategy (CSR) und das Prozessmanagement mit dem Beraterteam der “TOP Sozial”-Charta analysiert. Es wurden Weiterentwicklungspläne und soziale Projekte definiert, deren Fortschritt jährlich zur Re-Zertifizierung geprüft werden. Und da es ein laufender Prozess ist werden so regelmäßig weitere Maßnahmen festgelegt.

Die Unternehmen der Charta haben jeweils mindestens einen kooperierenden Sozialpartner an ihrer Seite, der, wie die Unternehmen selbst, auf der Homepage der “TOP Sozial”- Charta präsentiert, dargestellt und verlinkt wird. So hat APROS das Reutlinger Spendenparlament e. V. als Kooperationspartner und begleitet und unterstützt die Ehrenamtlichen bereits seit Jahren sehr aktiv.

Die an der Charta teilnehmenden Organisationen und Firmen, wie zum Beispiel der Lagerdienstleister mietlager4U aus Reutlingen, der Hörakustiker LEMKE hören aus Neu-Ulm zielen darauf, ökonomische, ökologische und soziale Aspekte in Einklang zu bringen und die Firmen und gemeinnützigen Organisationen weiter zu entwickeln. So wird zum gemeinsamen wirtschaftlichen und sozialen Erfolg der Partner beigetragen. Auch für Kunden und Mitarbeiter wird durch das Zertifikat das soziale Gewissen sichtbarer gemacht und die Identifikation erhöht.

Und so wundert es nicht, dass die Charta weiter auf Expansionskurs ist. Weitere Unternehmen sind bereits an einer Mitgliedschaft interessiert. Durch das Zertifikat “”TOP Sozial”” als eingetragene Marke, starten auch diese mit dem Ziel, sich weiter zu entwickeln, ihr positives Engagement zu unterstreichen und dies auch sichtbarer zu machen.

Weitere Informationen:

www.TOP-Sozial-Charta.de

www.APROS-Consulting.com

Wir sind Spezialisten mit Erfahrung aus Management und Fachbereichen mit ergänzendem Know-How.

Als Dienstleister können wir Ihre Arbeit durch unsere Services unterstützen.

Know-how und Do-how Idee und Umsetzung

Sie bekommen nicht nur Konzepte. Wir erarbeiten schnell und unbürokratisch gemeinsame, individualisierte Lösungen. Diese planen wir praxisnah, setzen diese um und überprüfen.

Wir verstehen bestehende Grenzen und überwinden diese innovativ aber verträglich.

Um der zunehmenden Internationalisierung Rechnung zu tragen, arbeiten wir weltweit und sind an verschiedenen Standorten.

Wir folgen konsequent der Philosophie – Umsetzbarkeit ist der Schlüssel der Beratung – und lassen uns daran messen.

