Reutlingen: KAWASCH Dienstleistungen GmbH – Geschaeftsfuehrung stellt sich neu auf

Nach mehr als vierzig Jahren uebergeben Rosa und Tibor Kawasch die Geschaeftsfuehrung an ihre Toechter

Reutlingen. 41 Jahre sind eine lange Zeit. Das muss man erst einmal schaffen. Tibor Kawasch hat es geschafft. 1982 gründete er die KAWASCH Dienstleistungen GmbH, damals noch in Tübingen, gemeinsam mit seiner Frau Rosa. Nun übergibt er die Geschäftsführung der „Premium Dienstleister für Reinigung und Tätigkeiten rund um das Gebäude und die Industrie“ an seine Töchter. Betriebswirtin Rebecca Kawasch-Stock wird neue kaufmännische Geschäftsführerin und die Gebäudereinigung- Meisterin und Betriebswirtin im Handwerk Jessica Kawasch-Barth übernimmt die technische Geschäftsführung. Vorausschauend wurden die Bereiche bereits lange im Vorfeld in Kompetenzbereiche unterteilt und Teile davon übergeben.

Bei dem rechtzeitig geplanten Übergang war für Tibor Kawasch nun der richtige Zeitpunkt der Zepterübergabe. Dieser Schritt in der Unternehmensnachfolge war bereits lange vorbereitet und nicht zuletzt durch seine weitere beratende Tätigkeit wird ein fortlaufender fließender Übergang gewährleistet.

Rebecca Kawasch-Stock, seit 2011 im Betrieb, hat schon seit mehr als 10 Jahren den Fokus auf Strategie, Personal und Marketing gesetzt und mit dem jungen Führungsteam zusammengearbeitet. Nun rückte sie in die Geschäftsführung auf und kümmert sich zukünftig federführend um den strategischen Bereich Verwaltung, Digitalisierung, Personal und Marketing.

Jessica Kawasch-Barth, bereits seit 2006 im Unternehmen, bringt ihrerseits viel Erfahrung im Bereich technische Disposition, Vertrieb und der Dienstleistung mit. Gemeinsam mit ihrem Team kümmert sie sich um die technische Entwicklung von Dienstleistungen und Arbeitsgeräten. Der Einsatz innovativer Reinigungstechniken und -verfahren sind dabei im Fokus. Beispielsweise der Einsatz von Trockeneisstrahlen zur Graffiti Entfernung.

Mit kundenorientierter Planung und Durchführung für den gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich ist die KAWASCH Dienstleistungen GmbH seit über vierzig Jahren -bewusst regional- im Raum Reutlingen und Umgebung tätig. Das Unternehmen hat heute circa 600 Mitarbeiter, eine Fahrzeugflotte mit mehr als 65 Fahrzeugen und rund 12 Millionen Euro Jahresumsatz. Es spricht für das Mitarbeitermanagement, dass circa ein Drittel der Mitarbeiter bereits seit mindestens 20 Jahren im Betrieb sind. Auf eine eigene Fort-, Weiter- und Ausbildung im kaufmännischen und im krisensicheren Reinigungsberuf legt die Firma seit jeher Wert.

Seit 2002 sind sie im eigenen Gebäude in der Haldenhaustrasse 5 im Industriegebiet Mark West zu finden. Den Ausbau der Geschäftsfelder treiben Sie seitdem aktiv voran. So werden im Bereich der speziellen Services beispielsweise auch Raumlufttechnische Anlagen mit Zu- und Abluftkanälen, Schwimmbäder, große Umwälzanlagen oder komplette Bodenaufbereitungen mit neuer PU Versiegelung angeboten. Hierbei sind neben großen Einsparpotentialen und erweiterter Lebensdauer auch der umwelttechnische Aspekt zu betrachten. Die Kunden schätzen, dass Sie mit der Firma KAWASCH einen kompetenten Ansprechpartner und Beratungs- Know-how für alle Projekte hat.

Die klassische Unterhalts- und Industriereinigung sind die Schwerpunkte von KAWASCH. Selbstverständlich werden sowohl bestehende Gebäude, Industrieanlagen als auch Neubauten von den firmeneigenen Servicespezialisten betreut. Kunden aus Industrie, Gewerbe und öffentlicher Hand, wie zum Beispiel die Paul Horn GmbH oder Erbe Elektromedizin GmbH werden seit über 25 Jahren betreut. Und auch Organisationen wie den Technologieparks Tübingen- Reutlingen GmbH, das Max-Planck-Institut oder der Handel mit Firmen wie die Osiander Buchhandlungen oder das Modehaus Zinser stehen auf ihrer Stammkundenliste.

Neben einem guten Betriebsklima sind Sauberkeit und Hygiene für viele Arbeitsbereiche von großer Bedeutung. KAWASCH hat für alle Firmengrößen und Umgebungen schon die entsprechenden Arbeitsgeräte und Einsatzteams geplant. Mit Fassadenreinigung über spezielle Serviceangebote bis hin zur Tatortreinigung sind sie von Reutlingen über Tübingen bis Münsingen oder Rottenburg für ihre Kunden unterwegs. Auch anspruchsvolle Großprojekte, wie eine stark dieselverschmutzte Industriehallen-Reinigung der Papierfabrik in Blumberg, ging das Team im 3-Schicht, beziehungsweise mit 24/7 Service an.

Auch das soziale Engagement kommt dabei nicht zu kurz. Neben sehr guten Rahmenbedingungen für die eigenen Mitarbeiter, von Bonussystemen über spezielle Arbeitszeiten mit „Daytime- Cleaning“ Modellen, betrieblichem Gesundheitsmanagement bis hin zum Job-Rad verstärkt die neue Geschäftsleitung den Fokus auf das regionale soziale Engagement.

Als neues Mitglied im Mentorenkreis des Spendenparlament Reutlingen wollen sie sich noch aktiver engagieren und ihre Corporate Social Responsibility Strategie (CSR) und ihre Sozialkooperationen weiter verstärken. So wird neben der Sportförderung beim SSV Reutlingen, TSV Mähringen, der Krebshilfe und Kinderprojekten zukünftig eine Vielzahl von gemeinnützigen Projekten über den Verein unterstützt.

Als fairer Arbeitgeber Respekt für Menschen, Umwelt und Verantwortung im Markt zu zeigen ist der KAWASCH Dienstleistungen GmbH schon immer sehr wichtig. Dienstleistungsqualität im Reinigungsbereich aus der Region, top Mitarbeiter, „familiäre“ Führung, hohe Flexibilität und die Kommunikation mit den Menschen – ist der Schlüssel zum weiteren Erfolg und dem bereits geplanten Wachstum, so die Überzeugung des neuen Geschäftsführungsteams.

