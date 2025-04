Reutlingen: Unternehmeraustausch zum Thema versteckter Stress

Die Unternehmerrunden Reutlingen und Eningen zu Gast bei der Gesundheitspraxis Emrich

Die Unternehmerrunden Reutlingen und Eningen sind bekannt für besondere Veranstaltungen. Einmal mehr wurde – mit dem Austausch medizinische Stressabläufe und Therapien – ein für jeden wichtiges Thema in den Mittelpunkt gerückt. „Unternehmertum lebt von Impulsen, daher möchten wir unseren Mitgliedern den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ermöglichen. Wir bieten Einblicke in andere Unternehmen, Inhalte und ermöglichen einen aktiven Austausch,“ Volker Feyerabend, Präsident der Unternehmensnetzwerke, freut sich über das Produktivtreffen in den Räumen der Gesundheitspraxis Emrich. Durch den Abend führte er gemeinsam mit Tobias Emrich.

Erfahrung und Wissen aus erster Hand und der freundschaftliche Umgang ist bei den Events immer gern gesehen. Die Mitglieder erleben jedes Mal einen hohen Mehrwert und Anregungen für das eigene Unternehmen. Die Unternehmerrunde ist ein Kreis von Unternehmern und Selbstständigen unterschiedlichster Fachrichtungen aus der Region Reutlingen. Der regelmäßige Austausch, die Projekte, Kooperationen und Initiativen mit Kolleginnen und Kollegen ist immer etwas Besonderes. Seit 2006 bieten die Treffen einen hohen Mehrwert für die Teilnehmer. In der Zwischenzeit ist die Mitgliederzahl auf mehr als 30 Unternehmer gewachsen.

Die Presse hat schon öfter über die Initiativen der Manager berichtet – z. B. der Wettbewerb Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen, die Initiative für Jungunternehmer und Existenzgründer „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ oder über die gemeinnützigen Projekte der Runden. Empfehlungen und das persönliche und geschäftliche Zusammenarbeiten, bilden Vertrauen zwischen den Mitgliedern.

Mitglied und Vortragender Tobias Emrich ist Osteopath, Physiotherapeut und Heilpraktiker und hat einen besonderen Blick auf das Thema Stress und die Wirkungsweise im Körper. Aus der Erfahrung seiner 75.000 Behandlungen konnte er vielfältiges berichten. Er betonte „Bleiben die Ursachen von Problemen unentdeckt, können diese zu langfristigem Unwohlsein und Erkrankungen führen.“ Oft würde die Ursache auf die Psyche geschoben.

In seiner Gesundheitspraxis legt er Wert auf die genaue Diagnose und konzentriert sich auf oft übersehene Faktoren im Bewegungsapparat und stille Entzündungen. In seinem Vortrag erklärte er, wie diese Zustände Stress und Schmerzen verursachen und welche Therapien und Lösungsansätze es gibt.

Auf seine anschließende Demonstration osteopathischer Untersuchungen und Behandlungen der Halswirbelsäule waren die anwesenden Gäste sehr gespannt. Sie konnten mit eigenen Augen sehen und einige Mitglieder „spüren“, wie mit einer kurzen Diagnose und der richtigen osteopathischen Behandlung, die Effekte im Bewegungsapparat direkt merkbar waren.

Die Teilnehmer erfuhren spannende Details über die modernen Therapie- und Analysemöglichkeiten der Gesundheitspraxis. Emrich erklärte den Unternehmerkollegen beispielsweise seinen erfolgreichen Einsatz von Infusionstherapien. Anschauliche Praxisfälle und Erklärungen ergänzten seine Ausführungen.

Mit dem Ansatz „die Menschen ganzheitlich“ zu betrachten, die Problemursachen zu finden und vielfältige Therapien und Unterstützung anzubieten, sei die Gesundheitspraxis Emrich in Reutlingen gut aufgestellt, so Tobias Emrich.

Neben den Gedankenanregungen freuten sich alle über die angeregten Diskussionen und ungezwungenen Gespräche bei einem kleinen Snack. Und auch der Image-, Marketingvortrag von Daniel Eppler war ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Events.

Wertvolle Einblicke und ein spannendes gemeinsames Erlebnis, dass die Mitglieder wieder ein Stück mehr zusammenschweißte- So wird Interesse für das Netzwerk und die nächsten Events geweckt.

Weitere Informationen:

www.Unternehmer-Reutlingen.de

www.gesundheitspraxis-emrich.de

Wir unterstützen Sie dabei, sich aktiv für Ihre Gesundheit einzusetzen.

In unserer Praxis verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Unser Fokus liegt auf der Identifikation und gezielten Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen von Beschwerden und Krankheiten.

Wenn Ihr Körper unter Belastungen leidet und Ihnen Signale sendet, ist es entscheidend, diese Signale zu verstehen. Ignorieren oder bloßes Bekämpfen von Symptomen kann im schlimmsten Fall zu chronischen Erkrankungen führen.

Wir vereinen Osteopathie und Funktionelle Medizin in unserer integrierten Herangehensweise mit dem Ziel gemeinsam mit Ihnen den Weg zu Ihrer optimalen Gesundheit zu gestalten.

