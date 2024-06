Revenera stellt neuen Service Dynamic Monetization vor

Neuer Cloud Service ermöglicht hoch flexible Geschäftsmodelle zur Monetarisierung von Software-Produkten und -Geräten

Hamburg, 4. Juni 2024 – Revenera, Anbieter von Lösungen für Software-Monetarisierung, Open-Source-Compliance und Installation, hat seine Berechtigungsmanagementplattform um einen neuen Cloud-Service erweitert. Dynamic Monetization hilft Softwareanbieter und IoT-Gerätehersteller, flexible Geschäftsmodelle zur Monetarisierung ihrer Produkte einzuführen. Die Plattform bietet ein zentrales, integriertes Back-Office-System, um Berechtigungen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu managen und Umsätze schneller zu realisieren.

Dynamic Monetization ist für das Management schnell steigender, High-Volume Softwarenutzung konzipiert. Als erstes Monetarisierungsmodell in Dynamic Monetization steht Revenera-Kunden Elastic Access zur Verfügung. Der Service kommt den wachsenden Anforderungen rund um die Monetarisierung sowie der zunehmenden Komplexität durch SaaS und Abonnements-Modelle nach.

Revenera bietet Elastic Access als Out-of-the-box-Lösung:

– Hersteller können Tokens an Kunden verkaufen, die dieses Guthaben gegen ein beliebiges Angebot innerhalb des Portfolios eintauschen können.

– Endkunden erhalten so einen portfolioübergreifenden Zugang, um Lösungen saisonal oder projektbezogen zu nutzen.

– Die Preise der jeweiligen Leistungen (z. B. Anwendungen, Features, Rechenleistung, Services) sind in einer Tariftabelle vorab definiert.

– Anpassungen beim Pricing und bei der Paketierung lassen sich schnell vornehmen.

– Darüber hinaus können Anbieter Premiumfunktionen (z. B. KI-Feature) über ein Pay-per-Use-Modell monetarisieren.

– Die granulare Erfassung der Nutzungsdaten in Echtzeit stellt eine genaue, transparente Abrechnung sicher.

Mit dem neuen Monetarisierungsmodell gewinnen Softwareanbieter und IoT-Unternehmen eine Alternative zu langfristig ausgelegten Abonnements mit starren Raten. Stattdessen können sie Kunden einen bedarfsorientierten Zugang auf alle Produkte und Services im Portfolio zur Verfügung stellen. Das flexibel eintauschbare Guthaben hilft insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen, Einstiegshürden abzubauen und Planungssicherheit zu schaffen. Der Echtzeit-Einblicke in die Nutzung erlaubt es Herstellern zudem, schnelle Entscheidungen zu treffen, das Pricing und die Paketierung zu optimieren und ihren Kunden ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Darüber hinaus liefern die detaillierten Reports die Datenbasis, um Upsell- und Cross-Sell-Möglichkeiten zu evaluieren und wiederkehrende Umsätze zu generieren.

„Softwarehersteller müssen Kunden die Möglichkeit geben, verschiedene Produkte und Services flexibel zu nutzen. Ein Token-Guthaben erlaubt es Anwendern, Spitzen bei der Nutzung von Software auszugleichen. Anbieter wiederum können Nutzungsdaten in Echtzeit erfassen und so Transaktionen mit hohen Kosten zuverlässig monetarisieren“, erklärt Nicole Segerer, SVP and General Manager at Revenera. „Die Kosten für Cloud- und KI-Technologien zwingen Anbieter momentan dazu, ihre Monetarisierungsmodelle zu überdenken und zu ändern. Mit dem neuen Dynamic Monetization Service und Elastic Access bietet Revenera Unternehmen jetzt eine Lösung, um diesen Übergang effektiv und einfach anzugehen.“

„Untersuchungen von IDC zeigen, dass die einfache Abwicklung von Geschäftsprozessen für CEOs oberste Priorität hat. Softwarehersteller können diesem Wunsch entsprechen, indem sie ihre Produkte über flexible Monetarisierungsmodelle anbieten, die voll und ganz den Anforderungen der Endnutzer entsprechen“, sagt Mark Thomason, Research Director, Digital Business Models and Monetization bei IDC. „Der Dynamic Monetization Service von Revenera stärkt das Software-Monetarisierungs-Ökosystem, da er die Umstellung auf neue Geschäftsmodelle mit einem fairen Preis-Leistungsverhältnis vereinfacht.“

„Mit Hilfe von Revenera kann Ansys seit fünf Jahren Kunden ein elastisches Lizenzmodell anbieten, das den Zugang zu unseren Produkten über eine einzige Währung ermöglicht“, so Steve Del, Director, Research and Development bei Ansys. „Diese Art der Monetarisierung senkt Kostenbarrieren und vereinfacht die Einführung, wodurch wir neue Kunden erreichen und in neue Märkte expandieren. Die Expertise von Revenera während des gesamten Implementierungsprozesses hat dazu beigetragen, dass unsere Kunden in Spitzenzeiten von Projekten problemlos auf zusätzliche Lizenzen zugreifen können. Sie probieren neue Softwareprodukte aus und gewinnen wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sie unsere Produkte nutzen.“

Dynamic Monetization (einschließlich Elastic Access) steht ab sofort auf der Software- und IoT-Monetarisierungsplattform von Revenera zur Verfügung, gemeinsam mit bestehenden Services für Cloud Monetization sowie On-Premises Lizenzierung und Monetarisierung.

Weitere Informationen zu Dynamic Monetization finden Sie auf der Revenera Website sowie im kostenlosen Webinar „New Monetization Models: Expanding Revenue with Elastic Access“ am 12. Juni.

