revolt 21-Watt-Solarpanel-Ladegerät, faltbar, IP65, ETFE

USB-Geräte kostengünstig mit der Kraft der Sonne laden

– Hightech ETFE-Beschichtung: salzwasserfest, robust und leicht

– LED-Display zur Anzeige der Stromstärke in Ampere

– Monokristalline Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer

– 2 USB-Ports mit insgesamt bis zu 4,2 A USB-Output

– Wasserdicht nach IP65

– Der idealer Begleiter für Powerbank, Smartphone, Tablet-PC u.v.m.

Umweltfreundliches Solarkraftwerk zum Mitnehmen: Einfach das mobile Solarpanel mit USB-Anschluss von revolt auseinanderfalten und es an das Smartphone, den Tablet-PC oder eine Powerbank anschließen und schon sammelt dieses Mini-Photovoltaik-System fleißig Energie für die mobilen Begleiter. Wieder kompakt zusammengeklappt lässt es sich bequem in Rucksack, Fahrradtasche oder dem Auto verstauen.

Kostenloser Strom für daheim und unterwegs: Mit seinen 12 monokristallinen Solarzellen bringt es der Energiespender auf satte 21 Watt Ausgangsleistung – ganz unabhängig vom Stromnetz! Das spart Geld und macht ihn zum idealen Begleiter auf Wandertouren, beim Camping, im Garten oder beim nächsten Trip im Wohnmobil.

Hightech ETFE-Beschichtung: Die Frontseite der 3 Solarmodule ist mit einer ETFE-Kunststoffschicht bedeckt und bietet hervorragenden Schutz vor Umwelteinflüssen wie z.B. Salzwasser. Dadurch sind sie nicht nur widerstandsfähiger als herkömmliche Panels, sondern sie sind leichter und arbeiten mit einer Lichtdurchlässigkeit von max. 95 % auch effizienter.

Auf dem übersichtlichen LED-Display liest man bequem die Stromstärke ab.

Flexibel befestigt: Dank 4 Karabinerhaken und Ösen an den Ecken bringt man das Solarpanel bequem an Wanderrucksack, Wohnmobil, Gartenhütte und mehr an. Oder man stellt es einfach per ausklappbarem Standfuß im perfekten Winkel zur Sonne auf.

Extra-Tipp: Gleich eine Powerbank dazu bestellen (auch als Bundle, s.u.) und die erzeugte Energie für später speichern.

– 3 zusammenhängende Solarmodule mit 1x USB-A- und 1x USB-C-Anschluss

– Leicht, robust und kompakt zusammenfaltbar

– 12 monokristalline Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer: 22 % Zell-Effizienz

– Hightech ETFE-Beschichtung: hervorragender Schutz vor Umwelteinflüssen wie z.B. Salzwasser und hohe Lichtdurchlässigkeit von bis zu 95 %

– Lädt 2 Geräte gleichzeitig: kostenlose Energie für Tablet-PC, Smartphone, MP3-Player, Powerbank u.v.m.

– Ideal geeignet fürs Campen, Wandern, im Garten und bei anderen Outdoor-Aktivitäten

– Output USB-C und -A: je 5 V / 2,4 A (gesamt max. 4,2 A)

– LED-Display: zeigt Stromstärke (A)

– Wasserdicht: IP65

– Schutz vor Überstrom und Kurzschluss

– Ausklappbarer Standfuß zum Aufstellen im bestmöglichen Winkel zur Sonne

– Karabinerhaken und Ösen an den Ecken zum einfachen Befestigen an Wanderrucksack, Zelt, Gartenhütte u.v.m.

– Betriebstemperatur: -10 bis +65 °C

– Betriebs-Luftfeuchtigkeit (RH): 45 – 75 %

– Leistung: max. 21 Watt

– Nennspannung (Vmp): 4,75 – 5,45 V

– Kurzschluss-Spannung (Voc): 5 – 5,35 V

– Nennstrom (Imp): 2,4 A

– Kurzschluss-Strom (Isc): 3,3 A (+/- 0,5 A)

– Maße Solarpanel zusammengefaltet: 25,5 x 19,5 x 1,8 cm, ausgeklappt: 59,4 x 25,5 x 0,3 cm

– Maße Display: 2,3 x 2,3 x 1 cm

– Gewicht: 730 g

– Faltbares Solarpanel inklusive 4 Karabinerhaken und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407199

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3336-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3336-3034.shtml

Im Bundle mit Kurbel-Dynamo-Powerstation

revolt Kurbel-Dynamo-Powerstation (22,5 Ah) mit 21-Watt-Solarpanel

Preis: 179,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3376-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/2kQt4rGN5ij476p

