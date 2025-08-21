Gleichzeitige Versorgung von bis zu sieben Elektrogeräten

– Mit 3 Steckdosen und je 2 USB-C- und USB-A-Ladeports

– Steckdose mit Schutzkontakt belastbar bis 3.680 Watt (16 A)

– Euro-Steckdosen belastbar bis mit 575 Watt (2,5 A)

– USB-C und USB-A mit je 5 V und bis zu 10 Watt: 12 Watt Gesamtleistung

– Mit warmweißem LED-Nachtlicht

Aus einer Steckdose werden sieben Anschlüsse: Der Mehrfach-Steckdosen-Adapter von revolt verwandelt eine gewöhnliche Wandsteckdose in eine Ladestation. Drei normale Steckplätze nehmen größere Elektrogeräte auf, vier USB-Ports laden Handy, Tablet oder E-Reader. Praktisch ist das kleine Nachtlicht – so findet man auch im Dunkeln den richtigen Anschluss.

Immer zur Hand: Mit seinem kompakten und leichten Designs passt der Adapter in jede Hand- und Reisetasche. So werden die Elektrogeräte auf (Geschäfts-)Reisen, im Urlaub oder beim Camping mit Strom versorgt!

– Mit 2 Steckdosen + USB-A- und USB-C-Ladeport

– Steckdose mit Schutzkontakt belastbar bis 3.680 Watt (16 A)

– Euro-Steckdose belastbar bis mit 575 Watt (2,5 A)

– 2x USB-C und USB-A mit je 5 V DC, bis 2 A / 10 Watt

– Ladeleistung bei Verwendung aller USB-Ladeports gleichzeitig: 5 V DC, bis 2,4 A / 12 Watt

– Integriertes warmweißes Nachtlicht: LED mit 0,5 Watt und ca. 3000 K

– Eingangsspannung: 230 Volt

– Eingangswechselstromfrequenz: 50 Hz

– Maße: 93 x 70 x 78,5 mm, Gewicht: 118 g

– 8in1-Mehrfach-Steckdosen-Adapter inklusive deutscher Anleitung

Der revolt 8in1-Mehrfach-Steckdosen-Adapter mit USB-C/A ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2762-625 zum Preis von 12,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set 8-in-1 Mehrfach-Steckdosen-Adapter, USB-Ladeports, 15 Watt

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. CX-1744-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/W4iqEaFKbgybLwH

