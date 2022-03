revolt Digitaler Energiekostenmesser mit XXL Jumbo Display, bis 3.680 Watt

Profi-Energiekostenmesser spürt Stromfresser auf

– Profi-Energiekostenmesser mit Verbrauchsprognose & CO2-Ausstoß

– Prognose bzw. Vorhersage richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbrauch

– Energiekosten-Monitor für alle Schutzkontakt-Steckdosen

Unnötige Verbraucher entdecken und die Energiekosten optimieren! Denn Energiesparen liegt im Trend: Es schont nicht nur die Welt, in der wir leben, sondern auch den Geldbeutel!

Der Profi-Energiekostenmesser von revolt rechnet auf kWh und Cent aus, wie viel Strom die Geräte verbrauchen. Selbst den kleinsten Standby-Verbrauch spürt der Energie-Monitor auf. So lässt sich schnell sehen, wo man problemlos sparen kann.

Sofort startklar: Das Messgerät wird einfach zwischen Gerät und Steckdose eingesteckt. Nach Eingabe des Stromtarifs kann man loslegen.

Über einen einfachen Knopfdruck wechselt man die Displayanzeige auf den Messwert, der einen gerade interessiert. Beispielsweise der aktuelle Verbrauch in kWh, die aktuelle Stromaufnahme oder die Energiekosten.

– Energiekosten-Monitor für alle haushaltsüblichen Steckdosen in Deutschland, Österreich und anderen Ländern

– Misst und errechnet präzise folgende Werte: Netzspannung 0.000 – 9999 V (auf 0,5% genau), Stromaufnahme 0,001 – 9999 Ampere (+/-1%), Wirkleistung (0.000 – 9999 Watt (bis auf 1,5% genau), Energiekosten 0,00-9.999 EURO, Energieverbrauch 0,001 kWh – 99,99 MWh (alternativ CO2-Ausstoß), Einschaltzeit 0:00 Std. – 9.999 Tage

– Low-Power-Detection zum Aufspüren von minimalen Standby-Strömen

– Intuitives und bequemes Steuern über vier Tasten

– Belastbar bis 3.680 Watt (16 Ampere)

– Kompakte Maße: 81 x 144 x 39 mm

– Inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107178693

Preis: 15,99 EUR

Bestell-Nr. NC-5550-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC5550-3102.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set digitale Energiekostenmesser mit XXL Jumbo Display

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. NC-9575-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/wjwm7Mkk7nTrcGW

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.