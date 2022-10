revolt Flexibles monokristallines Solarmodul mit Anschlusskabel, 100 Watt

Stromerzeugung auch auf leicht gebogenen Flächen

– Höchste Effizienz auf kleinem Raum

– Wasserdicht nach IP67

– Ideal für Garten, Balkon, Wohnmobil, Camping u.v.m.

Den eigenen Strom erzeugen: Der mobile Solarkollektor versorgt einen völlig netzunabhängig mit Strom. Er ist wetterfest und so ideal einsetzbar im Garten, beim Camping oder auch auf einem Boot. Einfach an einen Laderegler oder an eine 12-V-Batterie anschließen. Und los geht“s!

Biegsames Panel mit hohem Wirkungsgrad: Das flexible Solarpanel von revolt lässt sich ganz einfach auch an leicht gebogene Flächen angleichen und so plan anbringen. Monokristalline Solarzellen sind zudem die aktuell effektivsten Solarzellen. Auch ihre Lebensdauer von bis zu 30 Jahren ist enorm.

Es lassen sich mehrere Solarmodule miteinander verbinden und so Strom für viele verschiedene Geräte auf einmal erzeugen!

– Leistungsstarkes Photovoltaik-Panel

– Monokristalline Zellen: höchste Effizienz auf kleinem Raum

– Flexibel: lässt sich an gebogene Flächen angleichen und so plan anbringen

– Biegeradius: bis zu 30 cm (30 %)

– Zum Anschluss an Laderegler oder eine 12-Volt-Batterie (bitte dazu bestellen)

– Leistung: 100 Watt

– Max. Netzspannung (Vmp): 18 Volt

– Leerlaufspannung (Vox): 21,6 Volt

– Kurzschluss-Strom (Isc): 6,11 A DC

– Nennstrom (Imp): max. 5,54 A DC

– Systemspannung: max. 1.000 Volt

– Abgesicherter Strom: max. 20 A

– Anschlusskabel mit MC4-Stecker: 250 cm Länge

– Temperaturbeständig: -40 bis 85 °C

– Wasserdicht: IP67

– Material: ETFE + EVA (Kunststoff)

– Maße Solarpanel: 120 x 54 x 0,3 cm, Gewicht: 2,5 kg

– Monokristallin-Solarpanel inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404181

Preis: 149,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3282-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3282-3034.shtml

In Kürze werden Sets mit Laderegler und LiFePO-Akkus angeboten.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/SfT9KjcQ2GzTRfW

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.