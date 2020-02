revolt Kfz-Sinus-Spannungswandler 12 Volt auf 230 Volt

Über Autobatterie 230-Volt-Geräte betreiben

Echter 230-Volt-Wechselstrom auch im Auto: An der Autobatterie lassen sich bequem alle Geräte bis 300 Watt betreiben, die man auch zu Hause verwendet – ob Kühlbox, Fernseher, Spielekonsole oder Notebook. Dank echter Sinuswelle ist die Funktion der Geräte fehlerfrei garantiert. Ideal auf langen Reisen, beim Camping oder bei fehlendem Stromanschluss im Schrebergarten.

Lädt sogar die USB-Mobilgeräte: Dank USB-Ladeport versorgt man Smartphone, Tablet-PC, E-Book-Reader und mehr mit frischer Energie. Und das ohne die Steckdose zu blockieren!

Einfache Installation: Der Spannungswandler von revolt wird direkt an die Autobatterie angeschlossen. Schon liefert er den Strom, den man für seine Geräte benötigt. Und das mit bis zu 300 Watt Leistung! Oder alternativ mit bis zu 150 Watt Leistung lässt sich der Wandler direkt an den Zigarettenanzünder anschließen.

Natürlich sicher im Betrieb: Dank Schutzmechanismen gegen Überhitzung, Überlastung, Kurzschluss und Überspannung ist der Konverter umfassend abgesichert.

Unser Tipp für lange Standzeiten: Mit einem leistungsstarken, mobilen Solarpanel gibt man der Autobatterie bequem die Energie zurück, die die Geräte am Spannungswandler verbrauchen.

– Macht aus 12-Volt-Gleichspannung haushaltsüblichen Sinus-Wechselstrom

– Echte Sinuswelle für fehlerfreien Gerätebetrieb

– 230-Volt-Steckdose für Kühlbox, Fernseher, Spielekonsole, Notebook u.v.m.

– Kontinuierliche Leistung: 300 Watt, Spitze: bis 600 Watt

– USB-Ladeport für Smartphone, Tablet-PC u.v.m.: 5 Volt, 2,1 A / 10,5 Watt

– Kabel zum Anschluss an Autobatterie

– Alternativer Betrieb über Zigarettenanzünder: max. 150 Watt Leistung

– Schutz vor Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss und Falschpolung

– Ein/Aus-Schalter und 2 Status-LEDs für Betrieb und Schutzfunktion

– Silbernes Aluminium-Gehäuse

– Maße: 58 x 107 x 210 mm, Gewicht: 900 g

– Kfz-Spannungswandler inklusive Zigarettenanzünder- und Batterie-Anschlusskabel sowie deutscher Anleitung

Preis: 59,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6339-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6339-4322.shtml

