revolt Kompakte Notfall-Powerbank PB-820

Mit integriertem USB-C-Kabel direkt mit dem Smartphone verbinden

– Ultrakompaktes Kreditkartenformat: passt auch in kleine Taschen

– Integrierter Akku mit 5.000 mAh: bis zu 25 Stunden Extrapower für das Smartphone

– Integriertes Kabel mit USB-C-Stecker: Smartphones lassen sich direkt verbinden

– USB-C-Buchse zum Laden anderer Mobilgeräte

– Ladestands-Anzeige über 4 LEDs

– Ultra-dünne 7 mm flach

Ultraflaches Design, perfekt für unterwegs: Die kompakte Powerbank von revolt ist nur 7 mm dünn und passt problemlos in jede Jacken- oder Hosentasche. Der integrierte LiPo-Akku liefert Smartphones zuverlässige Extraenergie für bis zu 25 Stunden – praktisch auf Geschäftsreisen, beim Wandern oder überall dort, wo keine Steckdose erreichbar ist. Vier gut sichtbare LEDs zeigen den aktuellen Ladestand an.

Kein Ladekabel nötig: Ein integriertes Kabel mit USB-C-Stecker ermöglicht den direkten Anschluss ans Smartphone – ohne lästige Kabelsuche oder Kabelsalat. Das macht die Powerbank besonders alltagstauglich auf Reisen und unterwegs.

Strom für alle Mobilgeräte: Über die integrierte USB-C-Ladebuchse lassen sich auch Geräte mit anderen Anschlüssen versorgen – etwa Headsets mit Micro-USB oder ältere Tablets mit USB-A-Buchse. Mit dem passenden Kabel dient die Powerbank so als vielseitige Energiereserve für unterschiedliche Mobilgeräte.

– Ultra-kompakte Notfall-Powerbank im Kreditkartenformat

– Integriertes Kabel mit USB-C-Stecker: zum direkten Anschließen des Smartphones

– USB-C-Buchse zum Laden anderer Mobilgeräte

– Integrierter LiPo-Akku mit 5.000 mAh: bis zu 25 Stunden Extrapower für das Smartphone

– Lädt bis zu zwei Geräte gleichzeitig: 5 V bis 2,4 A / 12 Watt (gesamt)

– Ladestands-Anzeige über 4 LEDs

– Powerbank schaltet sich bei Nichtbenutzung nach wenigen Augenblicken selbstständig aus

– Power-Taste: zum Einschalten der Ladestands-Anzeige und zum Ausschalten der Powerbank

– Aufladen der Powerbank per USB-C-Buchse (Netzteil und USB-Ladekabel bitte dazu bestellen), Ladedauer: ca. 3 Stunden

– Maße: 125 x 66 x 7 mm, Gewicht: 130 g

– Powerbank PB-820 inklusive deutscher Anleitung

Die revolt Kompakte Notfall-Powerbank PB-820 im Kreditkartenformat, 5.000 mAh, USB-C-Kabel ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1023-625 zum Preis von 16,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set Notfall-Powerbank PB-820, Kreditkartenformat, 5.000 mAh, USB-Kabel

Preis: 27,99 EUR

Bestell-Nr. AX-1062-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/wEEAnsRzNsWeiaZ

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