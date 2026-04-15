revolt Kurbel-Dynamo-Solar-Powerbank PB-825

Lädt Mobilgeräte über USB-C, Micro-USB und Lightning-Anschluss

– Kurbel für komplett autarke Stromerzeugung in Notfällen per Hand

– Integrierte Ladekabel für Micro-USB-, Lightning- und USB-C-Buchsen

– USB-C mit Schnell-Ladefunktion Power Delivery (PD) bis 20 Watt

– USB-A mit Schnell-Ladefunktion Quick Charge (QC) bis 18 Watt

– Integrierte LED-Taschenlampe mit SOS-Notlichtfunktion

Die Kurbel-Dynamo-Solar-Powerbank von revolt liefert verlässliche Stromversorgung fernab jeder Steckdose. Der integrierte Dynamo lädt den Akku per Handkurbel, das Solarpanel nutzt Sonnenlicht als natürliche Energiequelle. Smartphones oder GPS-Geräte bleiben beim Camping, Wandern oder im Notfall funktionsfähig.

Der interne Akku mit 10.000 mAh Kapazität versorgt mobile Geräte mehrfach mit Energie. USB-C Power Delivery bis 20 Watt ermöglicht besonders schnelles Laden von Smartphones oder Tablets. Dank USB-C-, USB-A-, Micro-USB- und Lightning-kompatibler Anschlüsse lassen sich gleichzeitig bis zu fünf Geräte versorgen.

Das stoßfeste Gehäuse schützt die Powerbank vor Witterungseinflüssen und Staub. Das kompakte Format passt in jeden Rucksack und macht das Gerät zum zuverlässigen Begleiter für Outdoor-Abenteuer und Notfallausrüstung – ob im Zelt, auf der Berghütte oder bei Stromausfall.

Die integrierte LED-Taschenlampe sorgt für Orientierung im Dunkeln. Einsatzmöglichkeiten umfassen Beleuchtung beim Zelten oder Signalisierung in Notsituationen. Die lange Leuchtdauer des Akkus gewährleistet Unterstützung auch in längeren Nächten.

Wahlweise Sonnenenergie, Handkurbel oder USB-Stromkabel laden den Akku je nach Situation und Bedarf. Diese Vielseitigkeit macht die Powerbank zum praktischen Energielieferanten für Reisen, Outdoor-Einsätze und Krisenvorsorge.

– Kurbel-Powerbank mit Dynamo zur manuellen Stromerzeugung

– Lädt bis zu 5 Mobilgeräte gleichzeitig

– USB-C mit Power Delivery bis 20 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss

– 1x USB-C mit Power Delivery: 5 V, bis 3 A / 15 Watt, 9 V, bis 2,22 A / 20 Watt, 12 V, bis 1,67 A / 20 Watt

– 1x Standard-USB-C: 5 V, bis 3 A / 15 Watt

– 1x USB-A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V, bis 3 A / 15 Watt, 9 V, bis 2 A / 18 Watt und 12 V, bis 1,5 A / 18 Watt

– 1x Micro-USB: 5 V, bis 2 A / 10 Watt

– 1x 8-PIN (Lightning-kompatibel): 5 V, bis 2 A / 10 Watt

– Auch universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m.

– Gesamt-Leistung bei Verwendung aller USB-Ports gleichzeitig: 15 Watt (5 Volt, bis 3 A)

– Integrierte Ladekabel zum Anschluss an USB-C, USB-A, Micro-USB und Lightning

– LED-Taschenlampe mit 3 Modi: Dauerlicht, SOS-Signal und Blinklicht

– LED-Ladestandanzeige

– Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden

– Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Entladung, Überlastung und Überhitzung

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 10.000 mAh, lädt per USB A/C und Micro-USB, mit Unterstützung für Schnellade-Funktion (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 158 x 85 x 26 mm, Gewicht: ca. 327 g

– Kurbel-Dynamo-Powerbank PB-825 inklusive deutscher Anleitung

Die revolt Kurbel-Dynamo-Solar-Powerbank PB-825, 10.000 mAh, USB-C PD bis 20 W, LED ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1050-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set Kurbel-Dynamo-Solar-Powerbanks PB-825, 10.000 mAh, USB-C PD bis 20 Watt

Preis: 54,99 EUR

Bestell-Nr. AX-1152-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/s4XnZRz8gRDsaHD

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