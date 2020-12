revolt Mini-USB-Powerbank PB-150 mit 10.000 mAh, USB C

Powerbank im Mini-Format: passt in jede Tasche

– Besonders kompakt: Eine der kleinsten 10.000 mAh Powerbanks der Welt

– Schnell-Ladefunktion Quick-Charge 3.0: Gleichzeitig laden und nutzen

– USB Typ C zum Aufladen von modernen Mobilgeräten

– Starke Gesamtladeleistung von bis zu 18 Watt

– Lädt bis zu zwei Geräte gleichzeitig

– Schutz vor Kurzschluss, Überladung und Tiefentladung

Eine der kleinsten 10.000 mAh Powerbanks der Welt: Der mobile USB-Akku von revolt ist kaum größer als eine Scheckkarte. So reicht auch der kleinste Platz in Handtasche, Rucksack und Reisegepäck für extrastarke Leistung!

Schnelle Power unterwegs: Immer mehr moderne Smartphones unterstützen die Schnell-Ladefunktion Quick Charge. Damit lädt man den Smartphone-Akku bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät!

Für alle Mobilgeräte geeignet: Dank ausgeklügelter Technologie passt sich der USB-Ladestrom automatisch dem jeweiligen Gerät an! So werden iPhone, MP3-Player & Co. standardmäßig mit 5 Volt geladen. Andere Mobilgeräte mit Quick Charge erhalten bis zu 12 Volt Ladespannung!

Zwei Geräte gleichzeitig laden: Mit bis zu 18 Watt Gesamtleistung hat man eine starke Stromquelle! So versorgt man z.B. Smartphone und Navi gleichzeitig mit Strom und kann die Geräte währenddessen nutzen.

Riesige Kapazität für viele Extrastunden: 10.000 mAh verlängern die Laufzeit des Smartphones um bis zu 50 Stunden! Ideal beim Camping, Wandern, beim Tagesausflug im Urlaub u.v.m.

– 2in1-Powerbank mit QC 3.0 und USB Typ C

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 10.000 mAh: bis zu 50 Extra-Stunden an dem Smartphone!

– Quick Charge 3.0 (Schnell-Ladefunktion): lädt Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil

– Abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– Automatische Ladestrom-Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt und 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– Ideal für LG G6, LG V30, HTC U11, Nokia 8, Sony Xperia XZ/XZ1 u.v.m.

– USB Typ C mit PD (Power Delivery): 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt und 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– Zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ, Huawei P10 u.v.m.

– Ideal für Smartphone, iPhone, Tablet-PC, iPad, MP3-Player, Spielkonsolen-Controller, Navi, eBook-Reader u.v.m.

– Gesamt-Leistung an beiden USB-Ports: max. 15 W

– Mobilgeräte-Ladefunktion auch während dem Laden der Powerbank

– Mit Ein/Aus-Button und 4 Lade-LEDs

– Mit gummierter Oberfläche

– Farbe: grau

– Eingebauter Schutz vor Kurzschluss, Überladung und Tiefentladung

– Akku-Laden per USB-C (Kabel enthalten, Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 82 x 57 x 26 mm, Gewicht: 185 g

– Mini-Powerbank inklusive USB-Strom- und Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 14,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-2889-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX2889-1420.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/s0BJG07g

