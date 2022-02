revolt Mobiles, faltbares Solarpanel, 2 monokristalline Solarzellen

Zusammengefaltet bequem mitnehmen und überall die Kraft der Sonne nutzen

– 2 effiziente Solarzellen mit bis zu 80 Watt Leistung

– Ideal z.B. für Garten, Balkon, Camping, Boot und Berghütte

– 2 ausklappbare Beine für sicheren Stand

– 2 Karabinerhaken zum Aufhängen des Solarpanels

– Zusammenfaltbar zum bequemen Mitnehmen

– Tragegriff und Tasche für Kabel integriert

Die Kraft der Sonne nutzen und Strom erzeugen. Das faltbare Solarpanel von revolt versorgt einen völlig netzunabhängig mit wertvoller Energie. Egal ob im Garten, beim Camping oder auch auf einem Boot – überall da, wo keine Steckdose vorhanden ist.

Energie sammeln leicht gemacht: Das Panel einfach per Anderson-Stecker, abisoliertem Kabel oder Hohlstecker an einen Laderegler oder per Batterieklemmen an einen Akku anschließen und schon gewinnt man Energie.

Bestmögliche Ergebnisse erzielen: Monokristalline Solarzellen sind für ihren extrem hohen Wirkungsgrad bekannt. Sie sind die aktuell effektivsten Solarzellen. Auch die Lebensdauer von bis zu 30 Jahren ist enorm.

Leicht zu transportieren: Das Panel besteht aus 2 Solarzellen, die auf der Innenseite einer Tasche angebracht sind. Dadurch faltet man das Panel bequem zusammen. So ist es ideal zum Mitnehmen! In einer kleinen Außentasche finden die Anschluss-Kabel Platz.

– Leistung: 80 Watt (+/- 10 %)

– Leerlaufspannung: 21,6 Volt

– Kurzschluss-Strom (Isc): 5,2 A

– Nennstrom (Imp): max. 5,2 A

– Spannung im Punkt maximaler Leistung (Vmp): 19 Volt

– Wetterfest: IP65

– Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C

– Anschluss per integriertem Kabel mit Anderson-Stecker direkt an Laderegler oder Solar-Konverter (jeweils bitte dazu bestellen), sowie per Adaptern (Anderson-Stecker auf Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Anderson-Stecker auf abisoliertes Kabel / offene Enden und Anderson-Stecker auf Batterieklemmen)

– Maße je Solarpanel: 52,1 x 51,5 x 3 cm, Gesamtmaße (aufgeklappt): 52,1 x 154 x 3 cm, Gewicht: 3,5 kg

– Faltbares Solarpanel inklusive 3x Anderson-Adapterkabel (je 1x auf abisoliertem Ende, auf Hohlstecker 5,5 x 2,1mm und auf Batterieklemmen), 2 Karabinerhaken und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107396271

Hinweis: Für den Betrieb benötigt man einen Laderegler. Solar-Konverter kann man mit den mitgelieferten Kabeln laden.

Preis: 149,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3190-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3190-3034.shtml

revolt Mobiles und faltbares Solarpanel mit 80 Watt und Laderegler bis 10 A

Schwankungen beim Akku-Aufladen per Sonnenenergie einfach ausgleichen

– Lädt alle 12- und 24-Volt-Batterien

– Passt den Ladestrom an den Batterie-Zustand an

– Lädt auch bis zu 2 USB-Geräte

– 2 effiziente Solarzellen mit bis zu 80 Watt Leistung

– Je 2 ausklappbare Beine und Karabinerhaken zum Aufhängen

– Zusammenfaltbar zum bequemen Mitnehmen

Die Kraft der Sonne zum Laden der Batterien nutzen: Der mobile Solarkollektor versorgt einen völlig netzunabhängig mit wertvoller Energie – egal ob im Garten, beim Camping oder auch auf einem Boot. Und der Laderegler dosiert die rohe Sonnenenergie des Solarpanels in optimalen Ladestrom. So lädt man seine Kfz- und Lkw-Batterien ideal und zuverlässig.

Die Akkus besonders effizient laden und den Regler für alle Solarstrom-Systeme mit einer Leistung von bis zu 10 A nutzen. Dank PWM-Lademodus passt sich der Ladestrom dem Ladezustand der Batterie an. So sind die 12- und 24-Volt-Akkus ruckzuck wieder flott.

Sicher wie nie: Dank Kontrollsystem sind die Akkus zuverlässig geschützt vor Kurzschluss, falscher Verkabelung und Überladung. Der Regler achtet auf den Ladestand und schützt vor Tiefentladung. Das erhöht die Lebensdauer der Akkus deutlich.

– Laderegler inklusive Solarpanel (s.o.), 3x Anderson-Adapterkabel (je 1x auf abisoliertem Ende, auf Hohlstecker 5,5 x 2,1mm und auf Batterieklemmen), 2 Karabinerhaken und deutscher Anleitung

Solar-Ladestromregler

– Sorgt für konstanten und optimalen Ladestrom

– Funktioniert mit allen handelsüblichen Akkus mit 12 und 24 Volt (bitte dazu bestellen)

– 4-stufiger PWM-Lademodus: Ladestrom passt sich dem Ladezustand der Batterie an

– Effektiver Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss, Überspannung, Entladung und Verpolung

– LCD-Display für die Anzeige der Funktionsmodi

– 2 USB-Ladeports: je 5 Volt, insgesamt max. 2 A, ideal zum Laden von Smartphone, Tablet & Co.

– Timer: stoppt Ladevorgang nach eingestellter Zeit

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Kabel mit bis zu 6 mm²

– Arbeitsspannung: 12 / 24 Volt (automatische Umschaltung)

– Maximaler Ladestrom: 10 A

– Arbeitstemperatur: -35 bis +60 °C

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Solar-Panel, Batterie und Nutzgerät

– Maße: 135 x 70 x 34 mm, Gewicht: 126 g

Preis: 159,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3191-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/W5RdXDrnCXkqJWX

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

