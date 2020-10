revolt Mobiles, faltbares Solarpanel, 200 Watt

Zusammenfaltbar – überall die Sonnenkraft nutzen

– 4 riesige, effiziente Solarzellen

– Ausklappbare Stütz-Füße für optimale Ausrichtung zur Sonne

– Lädt auch die Autobatterie

– Platzsparend zusammenfaltbar

– Inklusive Anschlusskabel mit Batterie-Klemmen

– Tragegriff und integrierte Tasche für Anschlusskabel

Die Kraft der Sonne nutzen und Strom erzeugen. Der mobile Solarkollektor von revolt versorgt einen völlig netzunabhängig mit wertvoller Energie. Egal ob im Garten, beim Camping oder auch auf einem Boot – überall da, wo keine Steckdose vorhanden ist.

Energie sammeln leicht gemacht: Das Panel wird einfach per Anschlusskabel mit Batterie-Klemmen an einen Laderegler oder eine 12-V-Batterie angeschlossen. Und schon sammelt man Energie.

Optimale Energie-Ausbeute: Dank ausklappbarer Stütz-Füße lässt sich das Solarpanel ganz einfach in einem optimalen Winkel zur Sonne ausrichten.

Die bestmöglichen Ergebnisse erzielen: Monokristalline Solarzellen sind für den extrem hohen Wirkungsgrad bekannt. Sie sind die aktuell effektivsten Solarzellen. Auch die Lebensdauer von bis zu 30 Jahren ist enorm.

Leicht zu transportieren: Das Panel besteht aus 4 riesigen Solarzellen, die auf der Innenseite einer Tasche angebracht sind. Dadurch faltet man das Panel bequem zusammen. In der Größe einer Aktentasche ist es ideal zum Mitnehmen. In einer kleinen Außentasche findet das Anschlusskabel Platz.

– Ideal für Garten, Balkon, Camping, Boot, Berghütte u.v.m.

– 4 zusammenhängende, monokristalline Solarzellen: zusammenfaltbar zum bequemen Mitnehmen

– Ausklappbare Stütz-Füße für optimale Ausrichtung zur Sonne

– Mit integrierter Tasche für Anschlusskabel und Tragegriff für einfachen Transport

– Leistung: 200 Watt, Leistungstoleranz 5%

– Anschlusskabel mit Batterie-Klemmen zum einfachen Verbinden mit gewünschtem Stromempfänger, z.B. einer 12-V-Batterie oder einem Laderegler (bitte dazu bestellen)

– Max. Spannung: 18 V

– Max. Strom: 11,11 A

– Leerlaufspannung: 21,6 V DC

– Kurzschluss-Strom: 11,87 A DC

– Betriebstemperatur: – 40 bis + 85 ° C

– Maße aufgeklappt: 246 x 66,2 x 0,5 cm, zusammen: 66,2 x 53 x 6,5 cm, Gewicht: 8,15 kg

– Solarpanel inklusive 5-m-Anschlusskabel mit Batterie-Klemmen und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107375719

Preis: 329,95 EUR

Bestell-Nr. PX-2484-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2484-3034.shtml

Mit Laderegler:

revolt Mobiles, faltbares Solarpanel, 4 Solarzellen, 200 Watt & Solar-Laderegler

Einfach mitnehmen – so nutzt man die Sonnenkraft für optimalen Ladestrom

– Solarpanel mit 4 effizienten, monokristallinen Solarzellen

– Ausklappbare Stütz-Füße für optimale Ausrichtung zur Sonne

– Inklusive Anschlusskabel mit Batterie-Klemmen

– Laderegler funktioniert mit allen 12- und 24-V-Batterien

– Passt den Ladestrom an den Batterie-Zustand an

– Lädt auch bis zu 2 USB-Geräte

Set aus Solarpanel (s.o. PX-2485) inklusive 5-m-Anschlusskabel mit Batterie-Klemmen und Solar-Laderegler sowie deutscher Anleitungen.

Die Batterien schützen: Der Laderegler dosiert die Sonnenenergie in optimalen Ladestrom. So lädt man seine Kfz- & Lkw-Batterien ideal und zuverlässig.

Die Akkus besonders effizient laden: Der Regler lässt sich für alle Solarstrom-Systeme mit einer Leistung von bis zu 20 A nutzen. Dank PWM-Lademodus passt sich der Ladestrom dem Ladezustand der Batterie an. So sind die 12- und 24-V-Akkus ruckzuck wieder flott.

Sicher wie nie: Dank Kontrollsystem sind die Akkus zuverlässig geschützt vor Kurzschluss, falscher Verkabelung und Überladung. Der Regler achtet auf den Ladestand und schützt vor Tiefentladung. Das erhöht die Lebensdauer der Akkus deutlich.

Solar-Laderegler

– Solar-Ladestromregler für 12-/24-V-Akkus

– Sorgt für konstanten und optimalen Ladestrom per Solar-Panel

– Funktioniert mit allen handelsüblichen Akkus mit 12 und 24 V (bitte dazu bestellen)

– 4-stufiger PWM-Lademodus: Ladestrom passt sich dem Ladezustand der Batterie an

– Effektiver Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss, Überspannung, Entladung und Verpolung

– LCD-Display für die Anzeige der Funktionsmodi

– 2 USB-Ladeports: je 5 V, insgesamt max. 2 A, ideal zum Laden von Smartphone, Tablet & Co.

– Timer: stoppt Ladevorgang nach eingestellter Zeit

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Kabel mit bis zu 6 mm²

– Arbeitsspannung: 12 / 24 V (automatische Umschaltung)

– Maximaler Ladestrom: 20 A

– Arbeitstemperatur: -35° bis +60 °C

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Solar-Panel, Batterie und Nutzgerät

– Maße: 13,5 x 7 x 3,4 cm, Gewicht: 126 g

– EAN: 4022107945110

Preis: 339,77 EUR

Bestell-Nr. PX-2485-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/LMBpGkhj

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.