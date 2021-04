revolt Powerbank & Solar-Konverter HSG-1100

Energie-Oase mit 9 Anschlüssen für 230- sowie 12-V- und USB-Geräte

– Integrierter LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 300 Ah / 1.100 Wh

– Ideal z.B. beim Camping und Zelten sowie im Garten

– Zwei 230-Volt-Steckdosen mit 1.000 Watt Dauerbelastbarkeit

– Schnell-Ladefunktion mit bis zu 60 Watt für USB-C-Mobilgeräte

– Quick Charge 3.0 mit bis zu 18 Watt

– Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Niederspannung und Überladen

Die Extraportion Energie: geballt und mobil! Dieser Hochleistungs-Akku von revolt mit 1.100 Wh versorgt einen nicht nur beim Camping oder Zelten zuverlässig mit Strom. Auch bei Gartenfesten und in Bereichen ohne Netzversorgung ist die ultrastarke Powerbank eine nützliche Stromreserve!

Energie-Oase mit 9 Anschlüssen: Die 12-Volt-Geräte schließt man einfach an die Zigarettenanzünder-Buchse an. Oder per Adapter an die beiden Hohlstecker-Anschlüsse. Bis zu zwei weitere Elektrogeräte lassen sich an den beiden 230-Volt-Steckdosen betreiben. Und gleichzeitig lädt man bis zu vier USB-Mobilgeräte auf. Mit Quick Charge 3.0 sogar bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät.

Flexible Lade-Möglichkeiten: Den starken Akku lädt man zu Hause per 230-V-Netzteil. Oder unterwegs am 12-V-Zigarettenanzünder des Autos. Und beim Camping oder Zelten speist man den Solar-Generator einfach mit 100 % ökologischer und erneuerbarer Sonnenenergie. Alles was man dafür benötigt ist ein Solarpanel (siehe zwei Bundles unten).

Besonders ausdauernd und sicher im Betrieb: Bei seinen mehr als 2.000 Ladezyklen schützt der tragbare Stromspeicher automatisch vor Kurzschluss, Überspannung, Niederspannung und Überladen.

– Integriertes Display: zeigt Batteriezustand, Betriebs-Modus und Warnsymbole

– 2x DC-Output für Hohlstecker mit 5,5 x 2,1 mm: 12 Volt (+/-1 Volt) bis 8 A / 96 Watt, z.B. Kühlbox und Kühltaschen

– 1x DC-Output über Zigarettenanzünder-Buchse: 12 Volt (+/-1 Volt) bis 8 A / 96 Watt

– Gesamt-Ladeleistung an allen 12-Volt-Anschlüssen gleichzeitig: max. 8 A / 96 Watt, ideal z.B. für Kühlbox und Kühltaschen

– 2x 230-Volt-Steckdosen mit insgesamt 1.000 Watt Dauerbelastbarkeit für z.B. Elektro-Gartengeräte, Laptop, LED-Lampen und Rasierer

– Schnell-Ladefunktion für Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz: LG G4/G5/G6, HTC U Ultra, LG V20, ZTE Axon 7, HTC One A9, Samsung Galaxy S7/S7 Edge

– Quick Charge 3.0: lädt Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– 2x Standard-USB-Ports Typ A: 5 Volt / max. 2,1 A / 10,5 Watt

– 1x USB-Ports Typ A mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 5 Volt / max. 3 A / 15 Watt, 9 V / max. 2 A / 18 Watt, 12 Volt / max. 1 A / 12 Watt

USB Typ C zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, Samsung Galaxy S9, Huawei P20/30 u.v.m.

– 1x USB Typ C mit Power Delivery: 5 / 9 / 12 / 15 oder 20 Volt mit bis 3 A / 60 Watt

– Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C

– Bis zu 2.000 Ladezyklen für den integrierten Akku

– Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Niederspannung und Überladen

– Praktische Tragegriffe

– Farbe: schwarz/silber

– Integrierter LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 300 Ah (1.100 Wh), lädt per 12 oder 230 Volt sowie per Solar-Panel (Solarpanel mit 18 – 30 Volt bitte dazu bestellen)

– Maße: 32 x 23 x 26 cm, Gewicht: 11,5 kg

– Solar-Konverter mit Powerbank HSG-1100 inklusive 230-V-Netzteil (2-teilig), Ladekabel für Zigarettenanzünder, Solar-Stromkabel (5 m) mit Anderson-Stecker und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107384889

Preis: 999,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3077-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3077-3034.shtml

Die Powerbank mit Solarkonverter ist auch noch in folgenden 2 Bundles enthalten:

revolt Premium Powerbank & Solarkonverter mit 260 Watt Solarpanel, 1.100Wh LiFePO4

Das Bundle besteht aus dem Solar-Konverter mit Powerbank HSG-1100 (s.o.) und einem

260-Watt-Solarpanel (ZX-3070):

– Mobile Stromversorgung abseits von Steckdosen: höchste Effizienz auf kleinstem Raum

– Ideal für Garten, Wohnmobil, Camping, Boot, Berghütte u.v.m.

– Anschluss direkt an der Autobatterie oder einem externen Laderegler (bitte dazu bestellen)

– Leistung: 260 Watt

– Nennspannung: 12 Volt

– Spannung max.: 18 Volt (bei Spitzenlast)

– Leerlaufspannung: 22,32 Volt

– Kurzschluss-Strom: 15,1 A

– Nennstrom max.: 14,44 A (bei Spitzenlast)

– Wettergeschütztes Gehäuse: IP45

– Stabiler Metall-Rahmen

– Ausklappbare Stütz-Füße für Ausrichtung zur Sonne im optimalen Winkel

– Klappbarer Tragegriff

– Zwei Klappverschlüsse zur Arretierung (gefaltet)

– Maße geöffnet: 118 x 133 x 4 cm, geschlossen: 118 x 66 x 8 cm, Gewicht: 19 kg

– Solarpanel inklusive Anschlusskabel (5 m) mit Batterie-Polklemmen, Anschlusskabel (5 m) mit offenen Kabel-Enden, Stützfüße, Schutzhülle und deutscher Anleitung

Preis: 1.269,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3078-625

revolt Powerbank & Solarkonverter mit 150-Watt Solarpanel, 1.100 Wh, 1.000 Watt

Das Bundle besteht aus dem Solar-Konverter mit Powerbank HSG-1100 (s.o.) und einem

150-Watt-Solarpanel: (PX-2474):

– 12 zusammenhängende, monokristalline Solarpanels: zusammenfaltbar zum bequemen Mitnehmen

– Tragegriff und Tasche für Kabel integriert

– Leerlaufspannung: 21,5 Volt

– Kurzschluss-Strom: 8,95 A

– Nennstrom: max. 8,34 A

– Spannung im Punkt maximaler Leistung (UMPP): 18 Volt

– Anschluss per integriertem Stecker direkt an Laderegler oder Solar-Konverter (jeweils bitte dazu bestellen)

– Maße je Solarpanel: 31,5 x 31 cm, Gesamtmaße (aufgeklappt): 153 x 100 x 0,5 cm, Gesamtmaße (zusammengeklappt): 38 x 33 x 10 cm, Gewicht: 8 kg

Preis: 1.269,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3081-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/1LhpmXUW

