revolt Tragbares EV-Ladekabel für E-Autos, Typ 2 auf 230 Volt

Plug-in-Hybrid- und Elektro-Autos überall effizient aufladen

– Tragbares Ladekabel für Plug-in-Hybrid- und Elektro-Fahrzeuge

– Für alle E-Autos mit Typ-2-Stecker

– 5 m Kabellänge und Steckdosen-Anschluss

– Ladeleistung von bis zu 3,6 kW

– LCD-Display zum Ablesen der wichtigsten Ladeparameter

Überall Strom tanken: Das Ladekabel für EV-Fahrzeuge mit Typ-2-Stecker von revolt wiegt gerade mal 2,2 kg. Es ist daher ideal zum Mitnehmen auf Reisen geeignet. Im Kofferraum verstaut, hat man es schnell parat, wenn man den Akku unterwegs an öffentlichen Ladestationen aufladen möchte.

Zuhause laden: Wenn man keine Lademöglichkeit am Haus besitzt, ist das kein Problem! Dank dem 5 Meter langen Kabel lässt sich das EV-Fahrzeug auch flexibel an jeder herkömmlichen Haushaltsteckdose aufladen.

Einfach ablesen: LEDs zeigen den Status des Ladesystems an. Das LCD-Display informiert über alle wichtigen Parameter des Ladevorganges wie zum Beispiel die aktuelle Ladedauer.

– Mobiles Ladekabel für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge

– Für E-Auto und PHEV mit Typ-2-Stecker (EN 62196-2)

– Passt an 230-Volt-Ladestationen sowie -Haushaltssteckdosen

– LCD-Display zeigt die wichtigsten Ladeparameter an

– Status-Information per LED

– Mit Schutzkappe für Typ-2-Stecker

– Sicherheitsmerkmale: Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Erdschutz, Überstromschutz, Lecktromschutz

– Ladeleistung: bis zu 3,6 kW

– Nennladestrom: 16 A, 1-phasig

– Betriebsspannung: 110 – 250 Volt AC 50/60 Hz

– Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C

– Wetterfester Ladestecker: IP55

– Wetterfestes Ladebox-Gehäuse: IP65

– Kabellänge: 5 m

– Maße Ladebox: 9,6 x 18,2 x 5 cm

– Gewicht: 2,2 kg

– E-Auto-Ladekabel inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401517

