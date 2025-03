revolt Ultra-flache Powerbank PB-450

Lädt Geräte kabellos per Induktion und extra-schnell per USB-C

– Ultra-flache und leichte 5.000-mAh-Powerbank: nur 12 mm dick und 128 g leicht

– Qi- & MagSafe-kompatibel: lädt kompatible Geräte kabellos per Induktion mit 15 Watt

– USB-C mit Power Delivery bis 20 Watt für schnelles Laden

– Ladestands-Anzeige über 4 LEDs

– Robustes Metallgehäuse

Mit einer Höhe von nur 12 mm und einem Gewicht von nur 128 g ist diese Powerbank von revolt besonders kompakt und leicht. Das robuste Metallgehäuse sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Dank ihres schlanken Designs lässt sie sich mühelos transportieren – ideal für den Alltag und auf Reisen.

Die kabellose Ladefunktion ermöglicht das komfortable Aufladen kompatibler Smartphones über die Qi-Technologie. Der Ladevorgang startet automatisch mit bis zu 15 Watt. Dank MagSafe-Technologie haftet das Gerät magnetisch an der Powerbank und sorgt so für sicheren Halt und optimale Ausrichtung.

Über den USB-C-Anschluss mit Power Delivery liefert die Powerbank bis zu 20 Watt Leistung, sodass kompatible Mobilgeräte besonders schnell aufgeladen werden.

Vier LED-Anzeigen geben jederzeit Auskunft über den aktuellen Ladestand. Mit bis zu 18 Watt Ladeleistung ist die Powerbank schnell wieder einsatzbereit.

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 5.000 mAh (19,25 Wh) für bis zu 25 Extra-Stunden für das Smartphone, Ladedauer: bis zu 3 Stunden

– Ultra-flaches Design: nur 12 mm dick

– Lädt bis zu 2 Geräte gleichzeitig

– Qi-kompatible Ladefläche: lädt kompatible Smartphones beim Auflegen per Induktion

– Kompatibel zur MagSafe-Technologie: kompatible Smartphones haften magnetisch an der Ladefläche für optimale Lade-Verbindung

– Ladeleistung Qi-kompatible Ladefläche: 5 / 7,5 / 10 / 15 Watt

– 1x USB-C mit Power Delivery bis 20 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss

– USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2,22 A / 20 Watt, 12 Volt bis 1,67 A / 20 Watt

– Auch universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m.

– Ladeleistung bei Verwendung von USB-C-Port und Ladefläche gleichzeitig: USB-C: 5 Volt bis 2 A / 10 Watt, Ladefläche: 5 Volt bis 1 A / 5 Watt

– Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden

– Einschalt-Taste und Ladestands-Anzeige über 4 LEDs

– Hochwertiges Metall-Gehäuse

– Akku-Laden per USB-C mit Power Delivery: 5 V bis 3 A / 15 Watt oder 9 V bis 2 A / 18 Watt (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 102 x 66 x 12 mm, Gewicht: 128 g

– Powerbank PB-450 jeweils inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107444590

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. CX-2613-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-CX2613-1420.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set flache Powerbanks PB-450, 5.000 mAh, 20 W PD, Qi- & MagSafe-kompatibel

Preis: 36,90 EUR

Bestell-Nr. CX-2770-625

revolt 4er-Set flache Powerbanks PB-450, 5.000 mAh, 20 W PD, Qi- & MagSafe-kompatibel

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. CX-2771-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/BcFxPekyaDLd8zZ

