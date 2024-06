revolt Ultra-Slim-Powerbank PB-410, 120 Watt, 20.000 mAh

Mobile Geräte laden und den Ladestatus per LED-Display im Blick behalten

– Kompakte Notebook-Powerbank mit bis zu 70 Watt Input und 120 Watt Output

– LED-Anzeige für Ladestatus und Ladegeschwindigkeit

– Flaches Design: nur 17 mm dünn

– Leistungsstarker Li-Ion-Akku mit 20.000 mAh, 74 Wh und 3,7 V

– USB-C mit Power Delivery 3.0: 20 Volt bis 5 A / 100 Watt

– Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überstrom und Überhitzung

Viel Leistung im kompakten Format: Mit der Powerbank von revolt lassen sich Smartphones, Tablet-PCs, mobile Lautsprecher und E-Book-Reader auch unterwegs bequem aufladen – selbst, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Die kompakte Powerbank findet problemlos in jeder Handtasche, im Rucksack oder im Reisegepäck Platz.

Riesige Kapazität für viele Extra-Stunden: 20.000 mAh verlängern die Laufzeit des Smartphones um bis zu 100 Stunden! Ideal für Camping, Wandern, Tagesausflüge und Ferien. Auf dem LED-Display behält man jederzeit den Akkustand der Powerbank im Blick.

USB-C mit PB mit bis zu 100 Watt Leistung: Der moderne USB-C-Anschluss unterstützt Spannungen bis zu 20 Volt. Damit sind die Akkus kompatibler Geräte im Handumdrehen wieder geladen.

Quick Charge 3.0 für Android: Einfach die Schnell-Ladefunktion mit dem kompatiblen Android-Smartphone oder Tablet-PC nutzen. So lädt man kompatible USB-Geräte bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät.

Für alle mobilen Geräte geeignet: Die ausgeklügelte Technik passt den USB-Ladestrom automatisch an das jeweilige Gerät an. So werden auch alle mobilen Geräte aufgeladen, die keine Schnellladefunktion unterstützen, wie z.B. MP3-Player, E-Book-Reader, Game-Controller und viele mehr.

– Kompakte Powerbank mit bis zu 70 Watt Input und 120 Watt Output

– LED-Display: zeigt Akkuladung in % und Ladegeschwindigkeit an

– Flaches Design: nur 17 mm dünn

– USB-C mit Power Delivery 3.0 bis 100 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und

Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss

– 1x USB-C-Buchse mit automatischer Anpassung bis 100 Watt: 5 / 9 / 12 / 15 Volt mit je bis 3 A / 45 Watt und 20

Volt bis 5 A / 100 Watt

– 1x integriertes USB-C-Ladekabel mit automatischer Anpassung bis 65 Watt: 5 / 9 / 12 / 15 Volt mit je bis 3 A / 45

Watt und 20 Volt bis 3,25 A / 65 Watt

– 2x USB-A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil,

abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– USB-A-Buchse 1: 4,5 V bis 5 A / 22,5 Watt, 5 V bis 4,5 A / 22,5 Watt, 5 V bis 3 A / 15 W, 9 V bis 3 A / 27 Watt, 12 V

bis 1, 5 A / 18 Watt

– USB-A-Buchse 2: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt, 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– 1x integriertes Lightning-Kabel mit Quick Charge 3.0 und Power Delivery 3.0: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2,22 A

/ 20 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt

– Auch kompatibel zu Super Charge von Huawei: lädt bei 4,5 bzw. 5 Volt mit bis zu 22,5 Watt

– Gesamt-Ladeleistung bei Verwendung zweier Ports: USB-C-Buchse und Lightning-Kabel: 100 Watt und 20 Watt,

USB-C-Kabel und USB-A-Buchse 1: 65 Watt und 22,5 Watt, 2x USB-A-Buchse: 5 V bis 3 A / 15 Watt

– Input Lightning-Buchse: 5 V bis 2 A / 10 Watt, USB-C-Buchse mit Power Delivery 3.0: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V mit je

bis 3 A / 60 Watt

– Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überstrom und Überhitzung

– Powerbank lädt per Lightning oder USB-C mit Power Delivery 3.0 bis 60 Watt (Netzteil bitte dazu bestellen),

Ladedauer ca. 2 – 9 Stunden

– Maße: 134 x 158 x 17 mm, Gewicht: 449 g

– Slim-Powerbank inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-C) und deutscher Anleitung

