revolt Ultrakompaktes 65-Watt-Netzteil mit USB-C & USB-A

Zwei USB-Mobilgeräte schnell und effizient aufladen

• USB-C mit Power Delivery bis 65 Watt – ideal auch zum Laden von Notebooks

• USB-A mit Quick Charge bis 18 Watt zum schnellen Laden kompatibler Geräte

• GaN-Technologie für weniger Wärmeverlust und effizienteres Laden

• Super-kompaktes Design: nur 17 mm dünn

• Lädt alle USB-Mobilgeräte – Ebook-Reader, Game-Controller und mehr

Schneller aufladen, mehr erleben: Mit dem USB-A/C-Netzteil mit Power Delivery von revolt bis 65 Watt und Quick Charge laden kompatible Geräte deutlich schneller auf als mit herkömmlichen Ladegeräten. Smartphones und Tablet-PCs sind im Nu wieder einsatzbereit. Auch E-Book-Reader, Game-Controller und andere Geräte ohne Schnellladefunktion erhalten die benötigte Leistung zuverlässig.

Kompakt und effizient dank GaN-Technologie: Die verbauten Komponenten aus Galliumnitrid (GaN) sorgen dafür, dass sich das Netzteil beim Laden weniger stark erwärmt. Das macht den Ladevorgang nicht nur effizienter, sondern ermöglicht auch ein besonders schlankes Design.

Zwei Geräte gleichzeitig laden: Dank USB-A- und USB-C-Port lassen sich zwei Geräte gleichzeitig aufladen, ohne dass unnötig zwei Steckdosen blockiert werden. Das ist ideal für Nutzer, die häufig mehrere Geräte im Einsatz haben, beispielsweise Smartphone und E-Book-Reader. Auch Haushalte mit vielen Mitgliedern profitieren davon.

Ideal für unterwegs und auf Reisen: Dank seines kompakten Formats findet das Netzteil praktisch überall Platz, sei es in der Jacken-, Hand- oder Rucksacktasche. So werden Geräte bei Bedarf auch unterwegs zuverlässig mit Strom versorgt.

• Ideal für alle Mobilgeräte mit USB-A- und USB-C-Anschluss

• Moderne GaN-Technologie: Komponenten aus Galliumnitrid sorgen für weniger Wärmeverlust und damit für ein effizienteres Laden und eine kompaktere Bauweise

• Gleichzeitiges Laden von bis zu 2 Mobilgeräten

• 1 x USB-C mit Power Delivery bis 65 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten mit USB-C-Ladeanschluss

• USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 3 A / 27 Watt, 12 V bis 3 A / 36 Watt, 15 V bis 3 A / 45 Watt, 20 Volt bis 3,25 A / 65 Watt

• 1 x USB-A mit Quick Charge bis 18 Watt: lädt kompatible Mobilgeräte schneller als ein gewöhnliches Netzteil

• USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt, 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

• Gesamt-Ladeleistung bei Verwendung beider Ports gleichzeitig: 63 Watt (45 Watt über USB-C und 18 Watt über USB-A)

• Flaches Design: nur 17 mm

• Schutz vor Überstrom, Überhitzung und Kurzschluss

• Farbe: weiß

• Maße: 98 x 54 x 17 mm, Gewicht: ca. 80 g

• USB-Netzteil inklusive deutscher Anleitung

Das ultrakompakte revolt 65-Watt-Netzteil mit USB-C Power Delivery und USB-A QC ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1089-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/QMWtjnjrHfecSeF

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