revolt Universal-Plug-&-Play-Akkuspeicher LIT-1030

Auch nachts oder bei Bewölkung den selbst erzeugten Solarstrom nutzen

– Versorgt den Haushalt auch abends und nachts mit selbst erzeugtem Strom

– LiFePo4-Akku mit 1,03 kWh und 80 % Kapazität nach mehr als 6.000 Ladezyklen

– Solar-Input: 500 Watt, Output: 400 Watt

– Integrierter MPPT-Laderegler und integeriertes Batterie-Management-System (BMS)

– Einfaches Nachrüsten von Balkonkraftwerken – senkt die Stromkosten

– Behalten Sie per WLAN und kostenloser App weltweit die volle Kontrolle

Der LiFePo4-Akku mit BMS, MPPT, WLAN und App von revolt ermöglicht die Speicherung des von

Balkon-Solaranlagen erzeugten Stroms, sodass dieser auch abends und nachts genutzt werden kann,

wenn alle nach Hause kommen und Herd, Fernseher, Beleuchtung und mehr einschalten. Dies führt

zu einer höheren Unabhängigkeit von externen Stromanbietern und zu einer Reduzierung der

Stromkosten.

Die Plug-&-Play-Installation ermöglicht eine einfache Integration des universellen Akkuspeichers in

bestehende Balkon-Solaranlagen. Das wetterfeste Gehäuse gewährleistet, dass der Akku selbst

Regenschauern standhält. Die Verbindung des Akkus mit den Solarmodulen und dem Mikroinverter ist

einfach durchzuführen.

Der Solar-Akku ermöglicht jährliche Einsparungen von bis zu 150 Euro an Stromkosten* und hat sich in

weniger als fünf Jahren amortisiert.

Der 24,5-Ah-Akku vom Typ LiFePO4 liefert 1,03 kWh Energie und überzeugt durch hohe Sicherheit und

Effektivität im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Akkus. Darüber hinaus ist der Akku

wartungsfrei.

Alle Einstellungen können bequem über WLAN und eine kostenlose App für Android und iOS

vorgenommen werden. Ebenso ist eine Auswertung der Akku-Daten möglich. Für viele Solaranlagen

besteht die Möglichkeit einer staatlichen Förderung. Wir empfehlen, sich über Fördermöglichkeiten zu

informieren.

Gemäß § 12 Abs. 3 UstG gilt für Solarmodule und zugehörige Komponenten sowie Speicher, die den

erzeugten Strom speichern, ein Umsatzsteuersatz von 0 %, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt

sind:

– Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister oder

– Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer Privatwohnung/ Wohnung

oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten

genutzt wird.

– Kein Weiterverkauf

Sind die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, ist dieser Artikel auch mit dem MwSt-Satz 19%

unter Artikel-Nr.: ZX-3575-907 erhältlich.

– Absolut wartungsfreier LiFePO4-Akku für Balkon-Solaranlagen: speichert tagsüber nicht benötigten Solarstrom

– Plug & Play: auch zum einfachen Nachrüsten von bestehenden Balkonkraftwerken: senkt die Stromkosten

– Integriertes Batteriemanagement-System (BMS) für optimierte Lade- und Entladeregelung:

schützt die Batterie hinsichtlich Effizienz und Lebensdauer

– Integrierter MPPT-Laderegler: sorgt für konstanten Ladestrom per Solarmodul und gleichen

Schwankungen im optimalen Betriebspunkt aus, für jederzeit größtmögliche Leistung

– LiFePO4-Technologie mit vielen Vorteilen gegenüber Blei-Akkus: doppelt so effektive Entlade-und

Ladekapazität, 6x längere Lebensdauer, sicherer, wartungsfrei

– Indikator-LEDs für Akkustatus

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Bluetooth 5.2 zum einfachen Einbinden in Ihr WLAN und Koppeln mit der App

– Kostenlose App für iOS und Android: für Einstellungen und Daten-Auswertung auch von weltweit

– Kapazität: 1.030 Wh / 24,5 Ah / 42 Volt

– Eingangsleistung: 500 Watt

– Eingangsspannungsbereich: 12 – 59 Volt

– Eingangsstrom: max. 13,5 A

– Ausgangsleistung: 400 Watt

– Ausgangsspannungsbereich: 16 – 40 Volt

– Ausgangsstrom: max. 15 A

– Nach 6.000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität

– Wetterfest: IP65

– Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C, Lagertemperatur: -10 bis 55 °C, Ladetemperatur: 0 bis 50 °C

– Für Balkon-Solaranlagen und Mikroinverter mit MC4-kompatiblen Steckern

– Maße: 35 x 18 x 18 cm, Gewicht: 11,5 kg

– Akku LIT-1030 inklusive 4 MC4-kompatible Anschlusskabel, Kabel-Werkzeug zum Lösen von

Kabeln und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107915687

* Entsprechend folgender Berechnung: 1,03 x 0,4 Euro x 365 Tage

Preis: 499,99 EUR

Bestell-Nr. MW-1244-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-MW1244-1415.shtml

Informationen zu dem passenden Erweiterungs-Akku, mit dem die Kapazität verdoppelt werden kann,

finden Sie hier:

https://www.lifepr.de/pressemitteilung/pearlgmbh/revolt-LiFePo-Erweiterungsakku-LIT-1030-fuer-

Universal-Akkuspeicher-LIT-1030-1-03-kWh/boxid/993872

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/yf3Nm9LcNSwMPj2

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

