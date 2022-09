revolt WLAN-Fußbodenheizung-Thermostat mit App & Sprachsteuerung, weiß oder schwarz

Immer die Wohlfühl-Temperatur genießen und Energie sparen

– Präzises Einstellen der idealen Temperatur

– Bequeme Steuerung auch per Touch-Tasten oder Sprachbefehl

– Inklusive externem Sensor für zusätzlichen Temperatur-Messpunkt im Raum

– Zur einfachen Unterputzmontage an der Wand

– Kostenlose App ELESION für Steuerung, individuelle Programmierung und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit den WLAN-Raumthermostaten von revolt genießt man immer die Wohlfühl-Temperatur und reguliert die Temperatur des Fußbodens individuell – ob für Tag, Nacht, Wochenende oder Urlaub. So läuft man nie wieder auf kaltem Boden und heizt nur, wenn nötig!

Komfortable Steuerung: manuell, automatisch oder per Programm. Es können bis zu 6 Heizphasen pro Tag an 7 Tagen pro Woche festgelegt werden. Über die Tasten nimmt man kinderleicht alle Einstellungen vor. Auf dem transparenten LCD-Display lassen sich Temperatur, Uhrzeit und Betriebs-Modus ablesen.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Per kostenloser App regelt man die Temperatur noch gemütlicher vom Sofa oder Bett aus. Denn man bleibt einfach liegen! Man hat sogar weltweiten Zugriff – ideal, um die Heizung z.B. bereits auf dem Weg vom Flughafen einzuschalten.

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die Fußbodenheizung ein. Schon steuert man die Temperatur bequem per Sprachbefehl.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

2 Temperatur-Fühler für präzise Messergebnisse: Ein Sensor ist im Gehäuse integriert, den zweiten, kabelgebundenen Sensor positioniert man am Boden. So misst das Thermostat sowohl die Raum- als auch die Boden-Temperatur und regelt die Wärme extra-präzise und auf ein halbes Grad genau! Alternativ kann man den externen Sensor auch an einer beliebigen Stelle in der Wohnung anbringen – ganz nach Bedarf.

– Geeignet für alle Fußbodenheizungen

– 3 Programm-Modi: manueller Modus, automatischer Modus, Urlaubs-Modus

– Manueller Modus: gewünschte Temperatur selbst einstellen

– Automatik-Modus: Temperatur wird je nach Wochentag und Uhrzeit automatisch angepasst

– Urlaubs-Modus: reduzierte Heizleistung während Abwesenheit, spart Energie

– Sofort einsatzbereit dank voreingestellter Programmierung

– Individuell programmierbar: bis zu 6 Heizphasen pro Tag, 7 Tage pro Woche

– Übersichtliches, transparentes LCD-Display

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum manuellen Regulieren der Temperatur, Programmieren der Heizphasen u.v.m.

– Kompatibel mit Alexa Voice Service von Amazon und Google Assistant: per Sprachbefehl die Temperatur regulieren

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

– Frostschutz-Automatik: schaltet bei zu niedriger Temperatur die Heizung ein

– Genauigkeit: 0,5 °C

– Fenster-offen-Erkennung

– Manipulationssicher dank Kindersicherung

– 2 Temperatur-Sensoren: 1x im Thermostat integriert, 1x kabelgebunden

– Zur unauffälligen Unterputzmontage an der Wand

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: per 230-V-Direktanschluss

– Maße: 86 x 86 x 10 mm, Gewicht: 118 g

– WLAN-Thermostat inklusive externem Sensor, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403269

Preis: 48,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7207-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7207-3101.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set WLAN-Fußbodenheizung-Thermostate mit App, weiß

Preis: 87,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7279-625

revolt 4er-Set WLAN-Fußbodenheizung-Thermostate mit App, weiß

Preis: 169,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7280-625

Die Variante in schwarz:

revolt WLAN-Fußbodenheizung-Thermostat mit App und Sprachsteuerung, schwarz

– Farbe: schwarz

– EAN: 4022107403276

Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7208-625

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set WLAN-Fußbodenheizung-Thermostate mit App, schwarz

Preis: 87,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7281-625

revolt 4er-Set WLAN-Fußbodenheizung-Thermostate mit App, schwarz

Preis: 169,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7282-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/BwKHC3sAxXtPWKi

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.