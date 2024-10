revolt WLAN-Fußbodenheizungsaktor-Steuerung FHS-800.app

Fußbodenheizungen ganz komfortabel per Smartphone und App steuern

– Smarte Steuerung für insgesamt 8 Stellantrieben und Heizkreisläufen

– Automatische Fenster-offen-Erkennung: senkt die Heizleistung und spart Energie

– Geeignet für alle handelsüblichen 230-Volt-Stellantriebe

– Kostenlose App „ELESION“ für Steuerung und Programmierung auch von weltweit

– Kompatibel zu Siri, Alexa und Google Assistant

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Die Integration von Standard-Fußbodenheizungen in ein Smart Home ist jetzt schnell und einfach möglich. Mit der Steuerungseinheit für Fußbodenheizung mit WLAN-Thermostat und App von revolt können bis zu acht mechanische Stellantriebe und Heizkreise angesteuert werden. Temperatur und Heizzeiten lassen sich individuell programmieren.

Manuelle Einstellungen sind weiterhin über das Wandthermostat möglich. Die aktuellen Temperaturen können bequem abgelesen und Einstellungen wie z.B. Frostschutz bei Abwesenheit, z.B. vor dem Urlaub, vorgenommen werden.

Ein integrierter Temperatursensor erkennt geöffnete Fenster und regelt die Heiztemperatur automatisch nach unten, um Energieverluste zu vermeiden.

Mit der kostenlosen App „ELESION“ kann die Temperatur weltweit per Smartphone gesteuert werden. Auch die Automatisierung und zentrale Steuerung weiterer kompatibler Smart-Home-Geräte ist über die App möglich. Vernetzte Geräte können miteinander interagieren, um das Smart Home effizienter zu machen.

– Fußbodenheizungsaktor-Steuerung für bis zu insgesamt 8 mechanische Stellantriebe und

Heizkreisläufe

– Master-Wandthermostat mit LED-Display: zur komfortablen Bedienung und Verbindung

mit der App

– WiFi-kompatibel: für WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „“ELESION“: zum Steuern, auch per Timer

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Einstellungen über Amazon Echo,

Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl vornehmen

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind

direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte

gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können

auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Intelligente Funktionen: Fenster-Offen-Erkennung, Frostschutz, automatische

Ventilentkalkung und Kindersicherung

– Geeignet für alle handelsüblichen 230-Volt-Stellantriebe

– Stromversorgung: 100 – 240 Volt AC, 50/60 Hz, max. 10 A

– Maße: 298 x 88 x 66 mm, Gewicht: ca. 1 kg

– Steuereinheit inklusive Master-Wandthermostat, Montagematerial und deutscher

Anleitung

– EAN: 4022107436052

Preis: 179,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7618-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7618-3101.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/R5KyqeYE5y49PZm

