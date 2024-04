Revolution im Coaching: Miriam Reischl führt/baut die „8 Lebenssäulen“ ein

In einem innovativen Ansatz zur Lebensverbesserung bietet Miriam Reischl kostenfreie Erstberatungen an, um Menschen auf ihrem Weg zur Selbstverwirklichung – „Der Chefkoch Ihres Lebensbuffets“ zu werden zu unterstützen.

In einer Welt, die sich durch unzählige Ratgeber, Selbsthilfebücher und Online-Kurse zum Thema Selbstverbesserung und Lebensführung kaum noch navigieren lässt, bringt Miriam Reischl, eine anerkannte Expertin im Bereich Lebenscoaching, frischen Wind in die Branche.

Mit ihrem einzigartigen Ansatz, der sich auf die „8 Lebenssäulen“ konzentriert, verspricht sie eine maßgeschneiderte und tiefgreifende Transformation für jeden, der bereit ist, sich auf diesen Prozess einzulassen.

Miriam Reischls Methode unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Coaching-Ansätzen. Statt allgemeingültige Ratschläge zu erteilen, setzt sie auf eine persönliche und differenzierte Herangehensweise.

In einem 30 bis 45-minütigen Zoom-Call, der für Interessenten kostenfrei ist, bewertet Sie gemeinsam mit dem Klienten dessen Leben anhand der acht definierten Lebenssäulen. Diese Bewertung erfolgt auf einer Skala von 1 bis 10 und kann auf Wunsch des Klienten auch schriftlich erfolgen.

Die „8 Lebenssäulen“ umfassen verschiedene Bereiche des Lebens, wie etwa berufliche Erfüllung, persönliche Beziehungen, finanzielle Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden, spirituelles Wachstum, Freizeit und Erholung, persönliche Entwicklung und soziales Engagement. Diese umfassende Betrachtung ermöglicht es Reischl, ein ganzheitliches Bild des Klienten zu erfassen und spezifische Bereiche zu identifizieren, die einer gezielten Aufmerksamkeit bedürfen.

Nach der ersten Bewertung ermittelt Miriam Reischl gemeinsam mit dem Klienten die drei prioritären Lebenssäulen, wobei besonderes Augenmerk auf die dringlichste Säule gelegt wird. Dieser Prozess ermöglicht es, maßgeschneiderte Strategien und Lösungsansätze zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Klienten zugeschnitten sind.

Dieser Ansatz wird nicht nur von ihren Klienten geschätzt, sondern hat auch innerhalb der Coaching-Community für Aufsehen gesorgt. Experten loben die Methode für ihre Effektivität und die Fähigkeit, nachhaltige Veränderungen im Leben der Menschen zu bewirken. „Miriams Ansatz ist revolutionär“, sagt Dr. Hans Müller, ein Kollege und renommierter Coach. „Indem sie die Lebensführung in acht Säulen unterteilt, ermöglicht sie eine fokussierte und gleichzeitig ganzheitliche Betrachtung des Lebens eines Menschen. Dies führt zu tiefgreifenden und dauerhaften Verbesserungen.“

In einer Zeit, in der viele Menschen nach Orientierung und Verbesserung in ihrem Leben suchen, bietet Miriam Reischl einen Leuchtturm der Hoffnung. Ihre Arbeit unterstreicht die Bedeutung einer individuellen Herangehensweise im Coaching und beweist, dass echte Veränderung nur durch eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten des Lebens möglich ist.

Für weitere Informationen zu Miriam Reischl und ihrer Methode oder um einen kostenfreien Erstberatungstermin zu vereinbaren, besuchen Sie https://hi-1.funnel-king.de/

