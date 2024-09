Revolution im Geschäftsprozessmanagement: BPMaaS für KMU

„Business Process Management as a Service“

„BPMaaS“ – Die KI gestützte Prozessdokumentation für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern

Köln, 02.09.2024 – Die WAITS Software- und Prozessberatungsgesellschaft mbH gibt mit Freude bekannt, dass „BPMaaS“ (Business Process Management as a Service, www.bpmaas.ai – Website folgt in Kürze), eine innovative Lösung basierend auf KI für das Geschäftsprozessmanagement, in Kürze verfügbar sein wird. BPMaaS richtet sich speziell an Unternehmen ab 50 Mitarbeitern und bietet ihnen eine kosteneffiziente, flexible und skalierbare Plattform, um ihre Geschäftsprozesse zu erfassen, zu dokumentieren und kontinuierlich zu optimieren.

Warum BPMaaS?

In einer Zeit, in der Effizienz und Anpassungsfähigkeit entscheidende Wettbewerbsvorteile darstellen, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren, ohne hohe Investitionen in Infrastruktur und Personal zu tätigen. BPMaaS bietet hier eine maßgeschneiderte Lösung, die den gesamten Prozess des Business Process Managements (BPM) in die Cloud verlagert und durch modernste Technologie unterstützt.

Die wichtigsten Vorteile von BPMaaS:

1. KI-gestützte Prozessdokumentation

BPMaaS nutzt fortschrittliche Künstliche Intelligenz (KI), um unstrukturierte Prozessbeschreibungen in standardisierte BPMN 2.0-Modelle zu überführen. Diese Automatisierung reduziert den manuellen Aufwand erheblich und ermöglicht eine schnelle und präzise Erfassung von Geschäftsprozessen, was zu einer erheblichen Effizienzsteigerung führt.

2. Integration mit Adonis durch Partnerschaft mit der BOC Group

Dank einer strategischen Partnerschaft mit der BOC Group nutzt BPMaaS die bewährte Adonis-Plattform im Backend. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, auf eine robuste und leistungsfähige BPM-Infrastruktur zuzugreifen, die weltweit von führenden Unternehmen eingesetzt wird.

3. Skalierbarkeit und Flexibilität

Die cloud-basierte Architektur von BPMaaS erlaubt es Unternehmen, die Lösung flexibel an ihre Bedürfnisse anzupassen und bei Bedarf zu skalieren. Diese Flexibilität ist entscheidend, um in einem sich schnell verändernden Marktumfeld agil zu bleiben.

4. Einhaltung von Compliance-Vorgaben

BPMaaS gewährleistet eine lückenlose und transparente Prozessdokumentation, die es Unternehmen ermöglicht, gesetzliche Anforderungen wie die DSGVO problemlos zu erfüllen.

5. Benutzerfreundlichkeit und schnelle Implementierung

BPMaaS wurde mit Blick auf die Bedürfnisse von Unternehmen ab 50 Mitarbeitern entwickelt. Die Plattform ist einfach zu bedienen und ist schnell in bestehende Geschäftsabläufe zu integrieren, sodass Unternehmen ohne lange Vorlaufzeiten von den Vorteilen profitieren.

6. Kontinuierliche Weiterentwicklung

BPMaaS wird kontinuierlich weiterentwickelt, um den neuesten technologischen Anforderungen gerecht zu werden. Unternehmen erhalten eine zukunftssichere Lösung, die mit ihnen wächst und sich an veränderte Marktbedingungen anpasst.

Erste öffentliche Vorführung am 17. September

Die erste öffentliche Vorführung von BPMaaS wird am 17. September auf der Konferenz „All about Process Management“ im ICS der Messe Stuttgart stattfinden. Interessierte Unternehmen haben dort die Gelegenheit, BPMaaS in Aktion zu erleben und sich direkt mit den Entwicklern und Experten auszutauschen.

Start ab Ende des Jahres

BPMaaS wird ab Ende 2024 offiziell verfügbar sein. Unternehmen, die an einer frühen Implementierung interessiert sind, können sich jetzt für eine Vorregistrierung in unserem Alpha-Tester-Programm unter alphatester.bpmaas.ai anmelden und die Möglichkeit erhalten, BPMaaS vor dem offiziellen Start zu testen. Oder vereinbaren Sie unter demo.bpmaas.ai einen Termin für eine kostenfreie Online-Demo.

„Wir sind überzeugt, dass BPMaaS eine echte Revolution im Geschäftsprozessmanagement darstellt“, sagt Christian M. Mzyk, CEO & Founder der WAITS Software- und Prozessberatungsgesellschaft mbH. „Unser Ziel ist es, Unternehmen ab 50 Mitarbeitern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten und sich den Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu stellen.“

Über WAITS Software- und Prozessberatungsgesellschaft mbH

Die WAITS Software- und Prozessberatungsgesellschaft mbH ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich des Geschäftsprozessmanagements. Mit ihrer Expertise und ihren innovativen Technologien unterstützt die WAITS, die Kunden-Prozesse zu optimieren, deren Effizienz zu steigern und langfristigen Erfolg zu sichern.

Die WAITS Software- und Prozessberatungsgesellschaft mbH ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von effizienten, sicheren und nachhaltigen Lösungen spezialisiert hat. Unser Team besteht aus erfahrenen Experten, die sich darauf konzentrieren, moderne Technologien einzuführen, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.

Die Kernkompetenzen liegen in den Feldern rund um Softwaretechnologie und

Beratung zur Digitalstrategie und digitaler Transformation.

Seit 1999 profitieren die Kunden in der DACH-Region durch die Mitarbeit in IT-Projekten. Als Fullfiller steht die WAITS nicht nur beratend zur Seite, sondern legt in jeder Phase auch Hand an.

Firmenkontakt

WAITS Software- und Prozessberatungsgesellschaft mbH

Christian Mzyk

Heidestr. 2

51069 Köln

+49 221 99999430

+49 221 99999439



http://www.waits-gmbh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.