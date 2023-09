Die Themen Resilienz, Motivation und Achtsamkeit werden in Unternehmen und dem Alltag immer wichtiger. Resilienz wird gängig als die Fähigkeit eines Menschen oder auch eines Unternehmens definiert, Belastungen auszuhalten. Vor allem ist Resilienz aber die Fähigkeit ein Gleichgewicht in Zeiten der Veränderung aufrechtzuerhalten oder dieses nach einer Veränderung wiederherzustellen.

Die Rednerin Majda Moser weiß genau, wovon sie spricht, wenn es um Achtsamkeit, Resilienz und Veränderung geht. Die Unternehmerin versteht es wie keine Andere Menschen und Unternehmen mit ihren Keynotes und Vorträgen zu Motivation und Achtsamkeit auf dem Weg zu mehr Resilienz in Zeiten der Veränderung zu unterstützen.

Mit ihrer neuen Website als Rednerin für Unternehmen zu Themen wie Motivation, Achtsamkeit, Resilienz und Veränderung legt Majda Moser einen Fokus darauf, wie Sie Mitarbeiter*innen in Zeiten der Veränderung begleiten kann und eine Zusammenarbeit geprägt von Resilienz und Achtsamkeit im Team unterstützen kann. Mit ihrer starken Lebenserfahrung und wissenschaftlich fundierten Ausbildungen ist die Rednerin Mag. Moser eine gern gebuchte Expertin, um Unternehmen in Zeiten der Veränderung zu begleiten.

Motivation im Arbeitsumfeld und in Unternehmensstrukturen ist ein entscheidender Faktor für sowohl Leistungssteigerung der Mitarbeiter*innen als auch ein gesundes Arbeitsklima. Erzeugt der Arbeitgeber ein Klima, in dem die Motivation gesteigert und unterstützt wird, sind klare Ergebnisse in der Effizienz, der Leistung und auch der Freude am Arbeitsplatz sichtbar. Gehen Sie mit Rednerin Majda Moser den Weg der Revolution statt Resignation ein und Sie werden sehen, wie sich die Motivation und die Resilienz Ihres Lebens mit Achtsamkeit verändern wird!

Als renommierte Rednerin teilt Majda ihre tiefgreifenden Erkenntnisse und inspiriert ihr Publikum, positive Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen. Wenn es um die Themen Motivation, Empathie und Achtsamkeit geht, dann ist Unternehmerin und Keynote Speakerin Majda Moser in ihrem Element.

