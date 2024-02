Revolutionäre Lösung für Schlafprobleme: ifibr® Siliziumauflage der femteva UG verspricht erholsamen Schlaf

Schlafprobleme sind weit verbreitet und beeinträchtigen die Lebensqualität vieler Menschen. Doch die ifibr® Siliziumauflage der femteva UG bietet eine innovative Lösung für einen erholsamen Schlaf. Die Matratzenauflage nutzt eine einzigartige Technologie, um die körpereigene Strahlung des Schlafenden zur Verbesserung des Schlafes einzusetzen. Wie das funktioniert, wird im Folgenden erläutert.

Schlaf ist ein essenzieller Bestandteil für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Doch einer aktuellen Umfrage zufolge ist erholsamer Schlaf keine Selbstverständlichkeit. Demnach leiden 43% der Befragten in Deutschland unter Schlafstörungen. Damit liegt Deutschland auf Platz 4 im europäischen Vergleich.

Typische Schlafprobleme zeigen sich unter anderem in:

-Einschlafproblemen

-Durchschlafproblemen

-Erwachen in der Nacht

-Unruhigem Schlaf

Die Ursachen von Schlafproblemen sind vielfältig, die Folgen sind jedoch immer gleich: Schlafstörungen wirken sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Betroffenen aus. Bleiben sie über längere Zeit bestehen, können sie überdies zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen.

Revolutionäre Technologie: ifibr® sorgt für erholsamen Schlaf

In einer Zeit, in der Schlafprobleme mehr und mehr zunehmen, bietet die femteva UG mit ihrer ifibr® Siliziumauflage eine richtungsweisende Entwicklung. Diese Auflage aus Merinowolle und Fibrilium®-Fasern setzt auf eine innovative Technologie, um die Schlafqualität durch die Nutzung der körpereigenen Strahlung des Schlafenden zu verbessern.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit und Klinische Prüfung

Durch die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Ärzten und Therapeuten gewährleistet die femteva UG, dass ihre vertrieben Produkte stehts den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.

In einer randomisierten doppelt verblindeten klinischen Studie konnte die ifibr® Siliziumauflage mit hoher Wirksamkeit und Sicherheit überzeugen. Die Studienergebnisse sprechen für sich:

-Signifikante Verbesserung der Schlafqualität

-Längere Schlafdauer

-Deutlich verringerte Schmerzen

-Deutlich erhöhtes Energielevel

-Deutlich verbesserte allgemeine Gesundheit

-Keine Nebenwirkungen

ifibr®: Nanotechnologie trifft auf Natur

Die Basis der ifibr® Siliziumauflage der femteva UG bildet die Hightech-Faser Fibrilium®. Diese wird in einem patentierten nanotechnologischen Verfahren aus südkoreanischer Heilerde hergestellt. Fibrilium® hat die einzigartige Fähigkeit, die natürliche Zellstrahlung des Körpers zu reflektieren und zu verstärken. In Kombination mit ebenfalls enthaltenen Mineralstoffen kann ifibr® einen positiven Einfluss auf das Schlafverhalten, die Zellregeneration, die Durchblutung und die Entspannung des Körpers haben.

Die ifibr® Siliziumauflage der femteva UG ist eine innovative Lösung für Menschen, die unter Schlafproblemen leiden. Bei Interesse erhalten Betroffene weitere Informationen unter: https://www.femteva.de/kontakt oder telefonisch unter: 06221 3219370.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ifibr® auf naturheilkundlichen Erkenntnissen beruht und als unterstützende Maßnahme die Konsultation eines Mediziners oder Therapeuten niemals ersetzen kann und soll.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website https://www.femteva.de/ifibr

femteva wurde von Klaus Brandt in Heidelberg gegründet. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Marketing und Vertrieb von urologischen und gynäkologischen Produkten und war für mehrere namhafte Unternehmen in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Neben seiner Geschäftsführertätigkeit der femteva UG ist er zudem Geschäftsführer der PDiG – Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Hier bietet er neben Urologieprodukten auch Mobilitätsprodukte und Consultingdienstleistungen für die Gesundheitsbranche an.

Aufgrund seiner umfassenden Marktkenntnisse und seinem langjährigen intensiven Kontakt mit Anwendern weiß er um die Ansprüche, die an moderne Produkte gestellt werden. Mit den Produkten von Hunter Urology, der Dr. Arabin GmbH, BALIMO, Sekisui Diagnostics GmbH (STI), MedMira Inc. sowie dem Vertrieb von Sonogliss und ifibr hat femteva sorgsam eine Palette an hochwertigen Produkten für die Behandlung von häufigen Krankheitsbildern in der Frauenheilkunde zusammengestellt.

Neben der Qualität und einer einfachen und sicheren Handhabung steht dabei der Umwelt-Aspekt im Vordergrund. Viele gut informierte Anwenderinnen suchen bereits geraume Zeit nach Alternativen zu den Produkten, die unsere Umwelt belasten. Klaus Brandt ergriff daher mit Leidenschaft die Initiative, den einzigartigen emteva® Einmalkatheter für Frauen in Deutschland exklusiv zu vertreiben.

