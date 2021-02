Revolutionärer Desinfektionsstick gegen Coronaviren

Der neu entwickelte, dauerhafte Virenschutz ist jetzt auch in Deutschland erhältlich

Dr. Sheeld ist ein neuer, innovativer Ansatz zur kostengünstigen und effektiven Raumdesinfektion. Kleiner Stick – große Wirkung. Dem im südkoreanischen Seoul entwickelten Desinfektionsstick gelingt es Räume von bis zu 10qm für bis zu 40 Tage virenfrei zu bekommen – und dies zu einem Stückpreis von unter 20 Euro.

Gerade in Zeiten von Corona müssen viele Unternehmen und Organisationen auf sehr kostspielige Raumliftfilter-Anlagen zurückgreifen. Investitionen im Hohen vierstelligen Bereich sind dabei keine Seltenheit. Mit Dr. Sheeld gibt es jetzt endlich eine deutlich kostengünstigere Alternative, die eine Raumdesinfektion jetzt auch im Privatbereich erschwinglich macht. Dabei bietet dieser innovative Stick vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Neben der Desinfektion von Wohn- und Geschäftsräumen, kann er auch ideal in Fahrzeugen, Fahrstühlen und sogar im Kühlschrank eingesetzt werde.

Dr. Sheeld benötigt dafür keinen Strom. Der Stick wird einfach einmal geknickt und hierdurch aktiviert. Anschließend wird er im Raum positioniert. Dies kann wahlweise anhand des mitgelieferten Saugnapfs erfolgen. Nach der Aktivierung beseitigt Dr. Sheeld kontinuierlich und effektiv Viren, Bakterien und Keime in der Luft und auf Oberflächen in einem Zeitraum von bis zu 40 Tagen. Dank der weltweit einzigartigen und patentierten Funktionsweise mit Nanofiltern, wird der enthaltene Wirkstoff Chlordioxid kontrolliert und in geringer Konzentration freigesetzt. So erreicht Dr. Sheeld eine Beseitigung von bis zu 99,93% der Viren, Bakterien und Pilzen in der Raumluft und ist dabei völlig unbedenklich für Erwachsene, Kinder und Haustiere.

Die Wirkung und Unbedenklichkeit von Dr. Sheeld wurde wissenschaftlich überprüft und bestätigt. Dr. Sheeld wurde von renommierten Instituten nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 geprüft und ist bei der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel als Medizinprodukt zur Desinfektion registriert.

Dr. Sheeld wird auf dem deutschen Markt vom Pandemieprodukte-Anbieter BOSIDE über den eigenen Onlineshop https://ffp2-germany.com vertrieben.

“Wir freuen uns, im Rahmen unserer Suche nach hilfreichen Produkten für den Kampf gegen den entsetzlichen Coronavirus auf dieses revolutionäre Produkt gestoßen zu sein. Mit Dr. Sheeld gehen wir nach dem Verkauf von FFP2-Masken und Handdesinfektionsspray den nächsten wichtigen Schritt zum innovativen Vollsortimentler für Pandemiebedarf.”, hält Falk Olias, geschäftsführender Gesellschafter der BOSIDE, fest.

Dr. Sheeld und weitere hilfreiche Produkte von FFP2 und FFP3 Masken, über Hinterkopfhalter für Masken, bis zum Antibeschlag-Spray für Brillenträger, sind im Onlineshop der BOSIDE unter https://ffp2-germany.com zu erwerben.

Die BOSIDE ist ein junges, innovatives Unternehmen im Bereich E-Commerce. Neben Medizinprodukten und Pandemiebedarf werden auch Sport- und Modeartikel vertrieben.

Kontakt

BOSIDE

Karl B. Bock

Woerdener Str. 5a

33803 Steinhagen

052049227825

052049227822

karl@boside.de

https://www.boside.de

Bildquelle: Dr. Sheeld Europe