RFID Industrie Lesegeräte | BLUEBOX CX SERIES

RFID Reader für Industrie 4.0 und IoT Umgebungen

Die RFID BLUEBOX CX Serie ist eine industrielle RFID Read and Write Leser-Serie für fordernde Industrie 4.0 und IoT Prozesse. Alle drei RFID Reader unterstützen den Standard ISO 18000-63 im globalen RFID UHF ETSI + FCC Bereich. Die RFID Leser sind dank der integrierten IP67 Schutzklasse für raue Umgebungen im Industrie-Umfeld einsetzbar. Optional sind die RFID Lesegeräte mit einem M12- oder RJ45 (Ethernet) Steckverbinder verfügbar.

Integrierte Antenne oder bis zu 2 externe Antennen-Ports

Die RFID BLUEBOX CX Serie ist in drei Versionen verfügbar. BLUEBOX CX MR IA ist mit einer integrierten Antenne ausgestattet. Die BLUEBOX CX LR 1CH verfügt über einen externen Port für eine TNC-female Antenne. Das RFID Lesegerät BLUEBOX CX LR 2CH hat einen 2-Kanal Anschluss für bis zu zwei TNC-female Antennen.

Industrielle Schnittstellen-Optionen für viele Anwendungen

Es stehen eine Vielzahl an industriellen Schnittstellen zur Auswahl: RS232, RS485, CANbus (SAE J1939 oder CANopen) oder Wiegand. Die Echtzeit-Übertragung laufender Prozesse im Automobil-, Medizintechnik- oder landwirtschaftlichen Bereich lässt sich mit dem CANbus-Port bestens abwickeln. Die Schnittstellenoption RS232/485 ist speziell für die direkte Maschinensteuerung entwickelt worden. Wiegand ist ein Port für die Identifizierung und Auswertung von Kontrolldaten.

Identifikation und Zuordnung von Anbauteilen an Traktoren

Die BLUEBOX CX RFID Reader Serie lässt sich für die Identifikation von Anbauteilen an Traktoren im Rahmen der Landwirtschaft verwenden. Der RFID Reader ist jeweils in der Nähe der Haltepunkte der Anbaugeräte des Fahrzeugs montiert und identifiziert die verschiedenen externen Anbauteile wie Baggerschaufeln, Kehrmaschinen, Eisschieber oder Bohrer. Diese sind mit einem RFID Transponder versehen. Die angebrachten RFID Transponder enthalten alle notwendigen Konfigurationsdaten über das Anbauteil. Die Daten werden per Echtzeit-Übertragung über die CANbus Schnittstelle an das Zentrale Steuerungssystem gesendet.

Steuerung von Industriegeräten und Maschinen

Die Steuerung von Industriegeräten, Sensoren, Monitore und Maschinen in IoT Umgebungen ist mit Hilfe der seriellen RS232 Schnittstelle möglich. RS232 ermöglicht die direkte Steuerung von Industriegeräten, ohne dass eine softwareseitige Unterstützung notwendig ist. Mit Hilfe von RFID ist die Analyse von Fehlsteuerungen möglich. Das minimiert die Ausschussquote innerhalb von Produktionen. Der Einsatz des BLUEBOX Controllers ist eine stromsparende Lösung dank der einstellbaren Ausgabeleistung mit Hilfe der mitgelieferten Demo Software.

Messung des Kraftstoffverbrauchs an Hafenschleppern

Die BLUEBOX CX eignet sich zur Messung und Überwachung des Kraftstoffverbrauchs auf Schiffen. Spezielle RFID Tags sind an bestimmten Bereichen auf dem Schiff angebracht. Die BLUEBOX CX LR 1CH ist in der Technikkabine montiert. Eine dazugehörige RFID Antenne wird an einer speziellen Antennenvorrichtung angebracht. Die Tag-IDs werden von der On-Board-Management-Software ausgelesen und auf einen entsprechenden Bereich bezogen, der dem Skipper grafisch dargestellt und an einen Remote-Backend-Server gesendet wird. Die Informationen auf den montierten RFID Tags werden mit anderen Informationen wie dem Kraftstoffverbrauch kombiniert und ausgewertet.

iDTRONICs LEISTUNGSMERKMALE

Unsere BLUEBOX CX Serie wird inklusive eines Software Entwicklungs-Kit ausgeliefert. Das BLUEBOX SDK ermöglicht die Entwicklung einer eigenen Anwendung. Mit Hilfe unserer BLUEBOX Show und unserem Demo Software Einführungsvideo zeigen wir Ihnen die Einstell- und Anpassungs-möglichkeiten für die BLUEBOX Reader.

iDTRONIC Professional RFID ist einer der führenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware Produkte für den RFID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher Güter.

Angeboten werden Geräte für alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen UHF:865 – 928 MHz, HF | NFC | DESFire | LEGIC:13.56MHz oder LF:125 und 134.2kHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den Bedürfnissen von System-Integratoren innerhalb von IoT und Industrie 4.0 Umgebungen:

– Industrie (Produktion, Supply Chain, Lagermanagement)

– Medizintechnik (Medizinische Geräte, Krankenhäuser, Labore)

– Mobile RFID Lösungen (RFID Handhelds)

– IoT Umgebungen in Unternehmen oder Handel

– Anspruchsvolle Umgebungen (Bergbau, Offshore, Baustellen)

iDTRONIC Professional RFID bietet:

– Industrielle RFID Systeme bestehend aus RFID Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Antennen

– RFID Handheld Computer mit integrierten RFID und Barcode Scannern

– Embedded RFID OEM Module und Leser

– RFID Reader und Datensammler

– Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID Hardware Produkte -Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

– Hohe-Leistungsfähigkeit

– Zuverlässige Qualität

– Schnelle Produkteinführungszeit

– Exzellenter Wert

– Innovatives Design

– Kundenspezifische Anpassungen

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

