Rheingas erneut Sponsor der Rallye Bad Schmiedeberg

Brühl, 28.08.2023

Rheingas, führender Anbieter von Flüssiggas-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bereits zum 13. Mal in Folge stolzer Sponsor der renommierten, nunmehr 18. ADMV Rallye Kurstadt Bad Schmiedeberg ist.

Diese langjährige Partnerschaft demonstriert das anhaltende Engagement von Rheingas für den Motorsport sowie für die Region Bad Schmiedeberg.

Die Rallye wird am 02. September 2023 in Bad Schmiedeberg stattfinden und zieht sowohl professionelle Rennfahrer als auch Amateurteams an. Zuschauer können sich auf ein fesselndes Spektakel freuen, das Geschwindigkeit, Adrenalin und Motorsportleidenschaft in sich vereint. Die Rallye ist für ihre anspruchsvollen Strecken, die atemberaubende Landschaft und die begeisterte Zuschauerschaft bekannt. Veranstalter ist der Motorsportclub Bad Schmiedeberg e.V. im ADMV. Ebenfalls findet an dem Wochenende die 8.ADMV-HISTO Rallye statt.

Neben der Gesamtveranstaltung sponsert Rheingas das Team von KFZ-Werkstatt und Aufbereitung „Carstyling“ aus Graifenhanichen mit Gero Wildgrube und dem Lada VFTS. Der Lada VFTS ist ein Rallyefahrzeug auf Basis des Lada 2105.

„Wir sind begeistert, bereits seit 2010 die ADMV Rallye Kurstadt Bad Schmiedeberg zu unterstützen. Der Motorsport verkörpert die Werte von Teamarbeit, Präzision und Leidenschaft, die auch für Rheingas von zentraler Bedeutung sind. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Teilnehmern und Zuschauern diese spannende Veranstaltung zu erleben“, erklärt Uwe Thomsen, Geschäftsführer der Rheingas.

Rheingas, mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl, ist einer der wenigen Anbieter für ganzheitliche, effiziente Heizungslösungen vor allem für den ländlichen Raum. Ob Heizung, Flüssiggas, Photovoltaik, Wärmepumpen, Wasserstoff oder Energieberatung, bei Rheingas bekommen Privat- und Gewerbekunden alles aus einer Hand.

Die 18. Ausgabe der Rallye verspricht eine aufregende Mischung aus Geschwindigkeit, Können und Nervenkitzel, wenn Fahrer aus verschiedenen Re-ionen in einem Wettbewerb um die Bestzeit antreten. Das Engagement von Rheingas ermöglicht es, diese Veranstaltung auf höchstem Niveau zu gestalten und den Besuchern unvergessliche Momente zu bieten.

Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und Marken-unabhängiger Energieversorgung. Als einziger Anbieter im Markt bündelt die mittelständische Unter-nehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Solartechnik und Energieversorgung mit Flüssigggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem technischem Know-how zurück. https://www.rheingas.de/

