Rheingas-Heizungszuschuss: Finanzielle Unterstützung für moderne Brennwerttechnik

Aktion „Heizungszuschuss neue Brennwerttherme“ läuft bis zum 31. Dezember 2026

Brühl, 06.07.2026

Propan Rheingas unterstützt Kundinnen und Kunden weiterhin bei der Modernisierung ihrer Heizungsanlage: Mit der Aktion „Heizungszuschuss neue Brennwerttherme“ können Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer beim Austausch ihrer alten Therme von einem finanziellen Zuschuss profitieren. Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2026.

Die Aktion richtet sich an Kundinnen und Kunden, die ihre alte Therme durch eine neue Flüssiggas-Brennwerttherme ersetzen möchten. Nach Abschluss der Installation erhalten die Teilnehmenden den Zuschuss direkt von Rheingas. Sie profitieren damit gleich mehrfach: durch finanzielle Entlastung, moderne Heiztechnik, eine effizientere Nutzung der eingesetzten Energie und eine verlässliche Wärmeversorgung – gerade auch im ländlichen Raum.

Der Zuschuss bietet einen konkreten Mehrwert für alle, die ihre alte Heizungsanlage ersetzen und ihre Wärmeversorgung effizienter aufstellen möchten. Eine moderne Flüssiggas-Brennwerttherme kann – abhängig vom Zustand der bisherigen Anlage, dem Gebäude und dem individuellen Verbrauchsverhalten – dazu beitragen, den Energieverbrauch effizienter zu gestalten und Heizkosten zu reduzieren. Gleichzeitig bleibt die Wärmeversorgung zuverlässig, flexibel und unabhängig von einem Erdgas- oder Wärmenetz.

Besonders attraktiv für Kundinnen und Kunden: Der Rheingas-Heizungszuschuss kann nach Maßgabe der Teilnahmebedingungen zusätzlich zu anderen möglichen Förderungen genutzt werden, sofern deren jeweilige Voraussetzungen dies zulassen. Damit schafft Rheingas einen direkten finanziellen Vorteil und erleichtert die Entscheidung für eine moderne Heizlösung.

„Viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer möchten ihre Heizung modernisieren, wünschen sich dabei aber eine Lösung, die bezahlbar, zuverlässig und unkompliziert ist. Genau hier setzt unser Heizungszuschuss an: Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden konkret beim Heizungstausch und geben ihnen zusätzliche Planungssicherheit“, erklärt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Propan Rheingas.

Die Teilnahme ist bewusst einfach gehalten. Interessierte Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer können über die Service-Hotline oder das Online-Formular auf der Website Kontakt zu Rheingas aufnehmen. Im Anschluss beraten die Expertinnen und Experten von Rheingas zur passenden Heizlösung. Die Installation der neuen Brennwerttherme erfolgt durch einen Rheingas-Fachbetrieb oder einen qualifizierten Fachpartner. Nach Abschluss der Installation und Vorlage der Rechnung der neuen Brennwerttherme erhalten die Teilnehmenden den Zuschuss direkt von Rheingas.

Weitere Informationen zur Aktion „Heizungszuschuss neue Brennwerttherme“ sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Website von Rheingas

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden.

Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas ein etablierter Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, verlässlichen Beschaffungswegen und hoher Praxistauglichkeit – insbesondere für Gebäude und Regionen, in denen leitungs-gebundene Lösungen nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind.

Für Rückfragen, Bildmaterial oder eine Besichtigung vor Ort steht Ihnen die Pressestelle von Rheingas gerne zur Verfügung.

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