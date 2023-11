Rheingas informiert auf Ausbildungsbörse in Krakow am See

Brühl, 09.11.2023

Am 15. November ist es soweit: Die Naturpark-Schule in Krakow am See veranstaltet eine Ausbildungsmesse und hat die Unternehmen der Region eingeladen, sich zu präsentieren und deren Ausbildungsberufe vorzustellen.

Die Ausbildungsbörse findet statt am Mittwoch, den 15. November 2023 von 16-19 Uhr im Atrium der Naturpark-Schule, Dobbiner Chaussee 7 in 18292 Krakow am See.

Die in Krakow am See ansässige Niederlassung des Energieversorgers Propan Rheingas GmbH & Co. KG (Rheingas) wird mit einem Stand vertreten sein und über Rheingas als Ausbildungsunternehmen und die dortigen Ausbildungsberufe Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) sowie Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) informieren.

„Gerne nehmen wir diese Möglichkeit wahr, junge Menschen über unsere spannenden Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten zu informieren, einen ersten Einblick in die Arbeitswelt von Rheingas zu erhalten und sich persönlich mit unseren Ausbildern und Mitarbeitern auszutauschen. Unser Team wird vor Ort sein, um Fragen zu beantworten, Informationen über unsere vielfältigen Ausbildungsberufe zu teilen und Einblicke in unsere Unternehmenskultur zu geben“, so der Geschäftsführer, Uwe Thomsen, der das Unternehmen in vierter Generation führt.

„Wir würden uns freuen, junge Talente in der Region zu fördern und die Verbindung zwischen Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft damit nachhaltig zu stärken“, so Thomsen weiter

Die Veranstaltung wird am 15. November 2023 in den Räumen der Naturpark-Schule in Krakow am See stattfinden und ist sowohl für Schüler als auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Messe wird von 16-19 Uhr geöffnet sein. Schüler, Eltern und Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem informativen Tag teilzunehmen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Für weitere Informationen und Anfragen zur Ausbildungsmesse kann sich an die Naturpark-Schule Krakow am See gewendet werden.

Die Naturpark-Schule Krakow am See ist eine verbundene Haupt- und Realschule mit Grundschule, die sich der beruflichen Entwicklung von Schülerinnen und Schülern verschrieben hat. Mit einem breiten Spektrum an Bildungsangeboten und einer engagierten Lehrerschaft bemüht sich die Schule, junge Menschen auf ihrem Weg zu einer erfolgreichen beruflichen Zukunft zu begleiten.

Rheingas ist der Spezialist für Heizungsbau, Wärmepumpen- & Solar-/PV-Technik sowie Sanitärsysteme im Großraum Krakow am See. Seit 2010 bietet Rheingas am Standort Güstrower Landstraße 9 in Krakow, ein umfangreiches Angebot maßgeschneiderter Lösungen für Privat- und Geschäftskunden rund um Heizungs-, Stromerzeugung und Warmwasserkomfort an.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und markenunabhängiger Energieversorgung. Dabei hat sich das deutschlandweite Energieunternehmen in den vergangenen Jahren für die Zukunft auf dem Energiemarkt aufgestellt und ste-tig sein Portfolio erweitert. So bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl Energietechnik – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau – und Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Erdgas, Strom und Solartechnik und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem technischem Know-how zurück. www.rheingas.de

Kontakt

Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Evelyn Höller

Fischenicher Str. 23

50321 Brühl

+49223270791126



http://www.rheingas.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.