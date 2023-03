Rheingas informiert auf IHK-Ausbildungsbörse in Wesseling

Brühl, 07.03.2023

Das Wirtschaftsgremium Wesseling der IHK Köln veranstaltet auch dieses Jahr in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Wesseling wieder die Ausbildungsbörse im Rheinforum in Wesseling. Diese findet am Samstag, den

11. März 2023 von 10-14 Uhr im Rheinforum Wesseling statt.

Ausbildungssuchende können sich bei insgesamt rund 30 Unternehmen verschiedenster Branchen über Ausbildungsberufe und die Unternehmen der Region informieren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Rheingas wird in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Messestand (Stand 7) vertreten sein und über Rheingas als Ausbildungsunternehmen und die Ausbildungsberufe Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) sowie Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) informieren.

„Wir sind immer auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung!“, so der Geschäftsführer, Uwe Thomsen. „Als engagierter und zukunftsorientierter Arbeitgeber bietet Rheingas ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden, eine gute Balance zwischen Beruf und Privatleben sowie umfang-reiche Sozial- und Gesundheitsleistungen sind für uns selbstverständlich. Als Familienunternehmen ist es uns besonders wichtig, dass unsere Mitarbeiter nicht nur hinter unseren Werten stehen, sondern sie auch verkörpern und leben“, so Thomsen weiter.

Seit fast 100 Jahren ist Rheingas Energieversorger für Flüssiggas (LPG), Wasserstoff, Erdgas und Strom in Deutschland. Dabei bündelt die mittelständische Unternehmens-gruppe mit Hauptsitz in Brühl Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Energieberatung, Solartechnik und Energieversorgung und bietet dabei eine individuelle Komplettlösung für Kunden. Im Fokus stehen dabei nachhaltige Energielösungen.

Rheingas freut sich über zahlreichen Besuch der Börse und an ihrem Stand.

Besuchen Sie die diesjährige Ausbildungsbörse und erleben Sie an Stand 7, welche Ausbildungsangebote Rheingas für Sie bereithält.

