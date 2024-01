Rheingas setzt auf Zukunft

Informationspräsenz auf regionalen Ausbildungsmessen in Hürth (27.01.) und Brühl (02.02.2024)

Brühl, 24.01.2024

Rheingas, ein führender Anbieter von Energielösungen und Energietechnik mit Hauptsitz in Brühl, wird in den kommenden Wochen auf zwei Ausbildungsmessen der Region vertreten sein, um junge Talente über vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen zu informieren.

Die Ausbildungsmessen finden am 27. Januar 2024 von 9-14 Uhr im Goldenberg Europakolleg in Hürth (Duffesbachstraße 7, 50354 Hürth) und am 2. Februar 2024 von 9-13 Uhr am Karl-Schiller-Berufskolleg in Brühl statt.

Schülerinnen, Schülern und Absolventen bietet sich hier eine hervorragende Gelegenheit, sich über verschiedene Berufsfelder und Ausbildungsperspektiven zu informieren. Rheingas wird auf beiden Veranstaltungen mit einem informativen Stand vertreten sein, an dem die Besuchenden die Möglichkeit haben, das Unter-nehmen näher kennenzulernen. In Hürth wird Rheingas an Stand S17 in der Turnhalle anzutreffen sein.

Rheingas bietet engagierten und motivierten jungen Menschen in den Ausbildungsberufe Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) sowie Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) eine ausgezeichnete Basis für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Die Vertreter von Rheingas stehen den Messebesuchern gerne Rede und Antwort, um Einblicke in die Unternehmenskultur, die Karrierechancen und die Benefits einer Ausbildung bei Rheingas zu geben.

Fast 100 Unternehmen sind dieses Jahr am Goldenberg Europakolleg in Hürth am Start – so viele wie noch nie. Präsentiert werden rund 150 unterschiedliche Berufsbilder aus den Branchen Industrie, Einzelhandel, Lebensmittel, Pflege und Gesundheit, Dienstleistung, IT, Kommunikation, Handwerk, Verkehr und Entsorgung.

Die Ausbildungsbörse findet in Kooperation mit dem Arbeitskreis Wirtschaft Hürth, dem Goldenberg Europakolleg, der Agentur für Arbeit und der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft statt. Der Besuch ist kostenlos, Jugendliche und deren Familien sind herzlich eingeladen.

Am 02. Februar dann lädt dann das Karl-Schiller-Berufskolleg in Brühl (Bonnstr. 200, 50321 Brühl), Europaschule des Rhein-Erft-Kreises, zum Berufsinformationstag ein.

Eine Ausbildung bei Rheingas bedeutet nicht nur qualifizierte Anleitung und praxisnahe Erfahrungen, sondern auch die Möglichkeit, Teil eines jungen und dynamischen Teams zu werden, das gemeinsam an innovativen Lösungen für Kunden von Rheingas arbeitet.

Am 31.01. gibt es sogar eine dritte Messe am Nell-Breuning-Berufskolleg in Frechen. Diese findet allerdings nur intern für Schülerinnen und Schüler statt.

Seit fast 100 Jahren ist Rheingas Energieversorger für Flüssiggas (LPG), Wasserstoff, Erdgas und Strom in Deutschland. Dabei bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Energieberatung, Solartechnik und Energieversorgung und bietet dabei eine individuelle Komplettlösung für Kunden. Im Fokus stehen dabei nachhaltige Energielösungen.

Rheingas freut sich darauf, auf den Ausbildungsmessen in Hürth und Brühl zahl-reiche interessierte Besucher begrüßen zu dürfen und gemeinsam den Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu gestalten.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf de-zentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen.

Seit fast 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Erdgas, Strom und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an. Entscheidend ist, dass der Weg zu Klimaneutralität und zu mehr Unabhängigkeit geebnet wird.

