Rheingas stiftet wieder Hauptpreis beim STADTRADELN in Brühl

Mitradeln und abheben

Brühl, 08.06.2026

Auch in diesem Jahr beteiligt sich Rheingas wieder bei der Aktion STADTRADELN in Brühl und tritt dabei auch selbst mit einem Team an.

Vom 9. bis 29. Juni 2026 sammeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

des Brühler Energieversorgers dabei gemeinsam Fahrradkilometer und setzen damit

ein Zeichen für nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Teamgeist.

Zum elften Mal nimmt die Stadt Brühl 2026 an der bundesweiten Kampagne

teil – und feiert damit eine rheinische Jubiläumsausgabe. Im Aktionszeitraum sind alle Brühler Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine, Schulen und alle Fahrradbegeisterten eingeladen,

möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und damit ein Zeichen für

nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und mehr Lebensqualität zu setzen.

Als in Brühl verwurzeltes Energieunternehmen begleitet Rheingas das

STADTRADELN erneut als Unterstützer und Sponsor. Darüber hinaus stellt das

Unternehmen in diesem Jahr wieder den Hauptpreis: eine Reise im Heißluftballon

für zwei Personen.

„Die Aktion STADTRADELN verbindet auf sehr sympathische Weise

Klimaschutz, Bewegung und Gemeinschaft. Genau deshalb unterstützen wir diese

Aktion in Brühl auch 2026 wieder sehr gerne“, so Uwe Thomsen,

geschäftsführender Gesellschafter der Propan Rheingas GmbH & Co. KG. „Als

Unternehmen mit langer Verbundenheit zur Stadt ist es uns wichtig, regionale

Initiativen zu fördern, die Menschen zusammenbringen und nachhaltiges Handeln

im Alltag sichtbar machen.“

Teilnehmen können alle, die in Brühl wohnen, arbeiten, einem Verein

angehören oder eine Schule besuchen. Die gefahrenen Kilometer können online

eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App erfasst werden. Dabei spielt

es keine Rolle, ob die Strecken in Brühl, in der Region oder im Urlaub

zurückgelegt werden – jeder Kilometer zählt.

Zum Auftakt findet am 9. Juni 2026 wieder die traditionelle gemeinsame

Radtour der Städte Brühl und Wesseling statt. Start in Brühl ist um 18 Uhr vor

Rathaus A, die Rückkehr ist gegen 20 Uhr geplant.

Die Preisverleihung soll voraussichtlich am 21. September stattfinden.

Dort werden die erfolgreichsten Teilnehmenden und Teams ausgezeichnet – und mit

etwas Glück dürfen sich zwei Personen über den von Rheingas gestifteten

Hauptpreis freuen: eine Fahrt im Heißluftballon.

Weitere Informationen zur Teilnahme und Registrierung gibt es unter:

www.stadtradeln.de/bruehl

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund

500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

Für Rückfragen, Bildmaterial oder eine Besichtigung vor Ort steht Ihnen

die Pressestelle von Rheingas gerne zur Verfügung.

Medienkontakt: Pressesprecherin Rheingas

Evelyn Höller

Tel: 02232 7079 1126

Mobil: 0151 40466790

evelyn.hoeller@rheingas.de

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

Diese und weitere Meldungen zum Download sowie Bildmaterial finden Sie unter: https://www.rheingas.de/presse

Kontakt

Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Evelyn Höller

Fischenicher Str. 23

50321 Brühl

+49223270791126



http://www.rheingas.de

Bildquelle: stadtradeln