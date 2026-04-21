Rightvision Studios erweitert Foto- und 3D‑Scan‑Service

Full‑Service für Mitarbeiter‑ und Immobilienaufnahmen – Immobilienvermarktung mit Hilfe von Matterport PRO Technik

Rostock, 21. April 2026 – Rightvision Studios verstärkt sein Angebot an professionellen Fotoleistungen und 3D‑Scans und bietet ab sofort verstärkt Mitarbeiterfotos, Recruitingaufnahmen, Action‑ und Sportfotografie sowie hochwertige Immobilienfotografie und Matterport PRO‑basierte 3D‑Scans mit Grundrisserstellung an. Kunden erhalten damit eine integrierte Lösung aus Video, Foto und virtuellem Raum, die technische Präzision, kreative Bildsprache und Verlässlichkeit verbindet.

Die Erweiterung des Leistungsportfolios erfolgt als Reaktion auf eine klare Marktentwicklung: Immobilienvermarktung gewinnt zunehmend an Bedeutung, gleichzeitig suchen Unternehmen nach konsistenten visuellen Auftritten für Employer Branding und externe Kommunikation. Rightvision Studios baut seine Kapazitäten in Rostock aus, um diesen Bedarf mit einem kombinierten Angebot aus klassischen Fotoaufnahmen, Videoproduktion und professionellen Matterport PRO‑Scans zu bedienen. Die Verbindung dieser Disziplinen erlaubt es, Objekte und Teams sowohl emotional als auch faktisch vollständig darzustellen.

Im Detail umfasst das Angebot nun Mitarbeiterporträts für Unternehmenswebsites und Social Media, Recruitingfotos zur Ansprache potenzieller Bewerber, dynamische Aufnahmen von Arbeitsprozessen und Sportveranstaltungen sowie spezialisierte Immobilienfotografie. Die Matterport PRO‑Scans erzeugen interaktive 3D‑Rundgänge und liefern automatisch erstellte Grundrisse, die für Immobilienmakler, Projektentwickler und Interessenten eine präzise räumliche Orientierung schaffen. Dadurch werden Besichtigungsvorgänge effizienter, Exposés hochwertiger und digitale Anzeigen wirkungsvoller.

Der Mehrwert für Auftraggeber liegt in der durchgängigen Betreuung: Rightvision Studios übernimmt Drehs, Foto‑Sessions und 3D‑Scanning in einem Ablauf. Diese Komplettbetreuung reduziert Abstimmungsaufwand, minimiert Terminrisiken und sorgt für eine einheitliche Bildsprache über alle Medien hinweg. Kunden schätzen besonders die technische Qualität, die pünktliche Lieferung und die kreative Beratung des Teams, die Projekte nicht nur produziert, sondern strategisch begleitet. Für die Immobilienvermarktung bedeutet das konkret eine höhere Reichweite von Inseraten, bessere Vorauswahl von Interessenten und eine dokumentierte Objektpräsentation.

„Fotografie und virtuelle Rundgänge sind heute integrale Bausteine erfolgreicher Vermarktung und Personalarbeit“, erklärt Sönke Wolff, Geschäftsführung von Rightvision Studios. „Wir verbinden handwerkliche Präzision mit moderner Scantechnologie, damit unsere Kunden Objekte und Teams überzeugend präsentieren können.“ „Dabei arbeiten wir eng mit Auftraggebern zusammen, um visuelle Strategien zu entwickeln, die messbare Ergebnisse liefern“, ergänzt Jakob Weiß, Geschäftsführung.

Als nächster Schritt plant Rightvision Studios den Ausbau von Demonstrationsprojekten und gezielten Kooperationen mit Immobilienmaklern, Facility‑Managern und HR‑Abteilungen, um die praktischen Vorteile kombinierter Foto‑ und 3D‑Produkte zu veranschaulichen. Langfristig soll das Angebot Entscheidungsprozesse vereinfachen — von der ersten Besichtigung bis zur Anstellung — indem visuelle und technische Informationen in einer Lösung gebündelt werden.

Rightvision Studios ist ein in Rostock ansässiges Medienproduktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Video‑ und Fotoproduktion sowie 3D‑Scanning und virtuellen Rundgängen. Das Team realisiert medienübergreifende Inhalte für gewerbliche Kunden, die Immobilienwirtschaft und institutionelle Auftraggeber und legt dabei Wert auf technische Qualität, Verlässlichkeit und kreative Konzepte.

Kontakt für Rückfragen: Sönke Wolff und Jakob Weiß, Geschäftsführung

https://rightvisionstudios.com/, 0176 56837266, kontakt@rightvisionstudios.com

Rightvision Studios ist ein in Rostock ansässiges Medienproduktionsunternehmen, das sich auf Video‑ und Fotoproduktion sowie 3D‑Scanning und virtuelle Rundgänge spezialisiert hat. Das Team erstellt medienübergreifende Inhalte für gewerbliche Kunden und die Immobilienwirtschaft und legt Wert auf technische Qualität, Verlässlichkeit und kreative Konzepte.

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Sönke Wolff & Jakob Weiß / Geschäftsführung

Dethardingstraße 11

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