Rigo Gooßen – Steuerberater und -Experte: Ganzheitliche Beratung für Freiberufler

Als erfahrener Steuerberater bietet Rigo Gooßen und das Team der Kanzlei eine umfassende steuerliche Beratung für Ärzte, Zahnärzte, Architekten, Ingenieure und andere Freiberufler.

Freiberufler wie Ärzte, Zahnärzte, Architekten, Ingenieure und Betreiber von Fahrschulen profitieren von der spezialisierten Beratungskompetenz von Steuerberater Gooßen und seinem Team. Die steuerlichen und rechtlichen Besonderheiten freiberuflicher Tätigkeiten erfordern ein tiefes Verständnis der branchenspezifischen Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Mit vier strategisch platzierten Standorten in Stade, Jork, Drochtersen und Wischhafen ist die Kanzlei in der Region präsent und bietet kurze Wege für persönliche Beratungsgespräche.

Die besonderen Herausforderungen freiberuflicher Tätigkeiten

Freiberufler stehen vor spezifischen steuerlichen und rechtlichen Herausforderungen, die sich deutlich von denen gewerblicher Unternehmen unterscheiden. Die Abgrenzung zwischen freiberuflicher und gewerblicher Tätigkeit, die optimale Rechtsformwahl, besondere Bilanzierungsvorschriften und spezifische steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten erfordern eine spezialisierte Beratung durch Experten, die mit den Besonderheiten der jeweiligen Berufsgruppen vertraut sind.

Die Kanzlei von Rigo Gooßen in Stade hat sich durch die langjährige Betreuung zahlreicher Freiberufler ein umfassendes Spezialwissen in diesem Bereich angeeignet. Das Team versteht die besonderen Anforderungen und typischen Fragestellungen der verschiedenen freiberuflichen Tätigkeiten und kann dadurch passgenaue Lösungen entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse der Mandanten zugeschnitten sind.

Optimale Rechtsformwahl und steuerliche Gestaltung

Eine der grundlegendsten Entscheidungen für Freiberufler ist die Wahl der geeigneten Rechtsform. Diese hat weitreichende Auswirkungen auf die steuerliche Belastung, die Haftungssituation und die Möglichkeiten der Gewinnverteilung und Nachfolgeplanung.

Gooßen, Heuermann und Partner berät Freiberufler umfassend bei dieser wichtigen Entscheidung und berücksichtigt dabei sowohl steuerliche als auch rechtliche und persönliche Aspekte. Ob Einzelpraxis, Berufsausübungsgemeinschaft, Partnerschaftsgesellschaft oder andere Rechtsformen – das Team analysiert die individuellen Vor- und Nachteile und entwickelt ein maßgeschneidertes Konzept für jeden Mandanten.

Neben der Rechtsformwahl bieten sich für Freiberufler zahlreiche weitere steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, beispielsweise:

– Optimierung der Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder Bilanzierung unter Berücksichtigung berufsspezifischer Besonderheiten

– Gestaltung von Praxisübernahmen, -veräußerungen und -aufspaltungen

– Steueroptimale Regelung der Zusammenarbeit mit anderen Berufsangehörigen

– Nutzung von Investitionsabzugsbeträgen und Sonderabschreibungen für Praxisinvestitionen

Die fundierte Kenntnis der speziellen steuerlichen Regelungen für Freiberufler ermöglicht es dem Team von Rigo Gooßen, das volle Potenzial an Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöpfen und die steuerliche Belastung legal zu optimieren.

Steuerberater Gooßen: Spezialwissen für verschiedene freiberufliche Berufsgruppen

Die Anforderungen und Herausforderungen freiberuflicher Tätigkeiten unterscheiden sich je nach Berufsgruppe erheblich. Ärzte, Zahnärzte, Architekten, Ingenieure und andere Freiberufler haben jeweils spezifische Fragen und Besonderheiten, die eine individualisierte Beratung erfordern.

Der Steuerberater und sein Team haben über die Jahre ein tiefes Verständnis für die branchenspezifischen Besonderheiten verschiedener freiberuflicher Tätigkeiten entwickelt. Sie kennen die typischen steuerlichen Fallstricke und Gestaltungsmöglichkeiten der jeweiligen Berufsgruppen und können dadurch eine zielgerichtete und effiziente Beratung anbieten.

Für Ärzte und Zahnärzte werden beispielsweise Fragen der Praxisorganisation, der Abrechnung mit Kostenträgern und der Kooperation mit anderen Ärzten berücksichtigt. Bei Architekten und Ingenieuren spielen Themen wie die steuerliche Behandlung von Planungsleistungen und die Abgrenzung zu gewerblichen Tätigkeiten eine zentrale Rolle.

Diese spezifischen Kenntnisse ermöglichen es, nicht nur auf aktuelle steuerliche Fragestellungen zu reagieren, sondern auch potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und präventive Maßnahmen zu empfehlen.

Begleitung in allen Phasen der freiberuflichen Tätigkeit

Eine erfolgreiche freiberufliche Tätigkeit durchläuft verschiedene Phasen – von der Existenzgründung über den Praxisauf- und -ausbau bis hin zur Praxisübergabe und Ruhestandsplanung. In jeder dieser Phasen stellen sich spezifische steuerliche und rechtliche Fragen, die eine angepasste Beratungsstrategie erfordern.

Gooßen, Heuermann und Partner begleitet ihre Mandanten durch alle diese Phasen und bietet dabei eine ganzheitliche Beratung, die über die reine Steuerberatung hinausgeht und auch wirtschaftliche, rechtliche und persönliche Aspekte berücksichtigt.

Von der Existenzgründung bis zur erfolgreichen Praxisführung

Die Gründung einer freiberuflichen Praxis oder Kanzlei ist ein komplexes Unterfangen, bei dem zahlreiche steuerliche und rechtliche Weichen gestellt werden müssen. Rigo Gooßen und sein Team unterstützen Existenzgründer umfassend bei diesem wichtigen Schritt und begleiten sie auch in den ersten Jahren der selbstständigen Tätigkeit.

Die Beratung umfasst dabei unter anderem:

– Erstellung eines tragfähigen Businessplans unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte

– Beratung zur optimalen Rechtsform und Gestaltung der notwendigen Verträge

– Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln und Finanzierungen

– Aufbau eines effizienten Rechnungswesens und einer GoBD-konformen Buchführung

– Entwicklung einer langfristigen steuerlichen Strategie zur Optimierung der Steuerlast

Nach der erfolgreichen Gründungsphase steht die kontinuierliche Optimierung der laufenden Praxistätigkeit im Fokus. Durch regelmäßige Beratungsgespräche und zeitnahe Auswertungen der wirtschaftlichen Entwicklung können steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten optimal genutzt und die Praxisstruktur kontinuierlich an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden.

Nachfolgeplanung und Altersvorsorge für Freiberufler

Ein besonders sensibler Bereich in der freiberuflichen Tätigkeit ist die Planung der Praxisnachfolge und der eigenen Altersvorsorge. Hierbei müssen sowohl steuerliche als auch persönliche und berufsrechtliche Aspekte berücksichtigt werden, um eine optimale Lösung zu finden.

Das Team der Kanzlei berät Freiberufler umfassend zu allen Aspekten der Praxisübergabe, sei es an Familienangehörige, Praxismitarbeiter oder externe Nachfolger. Dabei werden sowohl die steuerliche Optimierung des Übergabeprozesses als auch die langfristige finanzielle Absicherung des Praxisinhabers berücksichtigt.

Auch die Planung der persönlichen Altersvorsorge ist ein wichtiger Bestandteil der ganzheitlichen Beratung. Die Experten von Steuerberater Gooßen entwickeln individuelle Konzepte, die die besonderen Möglichkeiten der Altersvorsorge für Freiberufler optimal nutzen und auf die persönliche Situation des Mandanten zugeschnitten sind.

Der persönliche Beratungsansatz der Kanzlei

Was die Beratung von Freiberuflern besonders auszeichnet, ist der persönliche Beratungsansatz. Die Kanzlei versteht sich nicht nur als Dienstleister für steuerliche Fragen, sondern als langfristiger Partner, der seine Mandanten in allen beruflichen und persönlichen Entwicklungen begleitet.

Die regelmäßigen persönlichen Gespräche, der direkte Kontakt zu den vier Partnern der Kanzlei und die Kontinuität in der Betreuung schaffen ein Vertrauensverhältnis, das eine offene und konstruktive Zusammenarbeit ermöglicht. Die Mandanten profitieren von einem Ansprechpartner, der ihre persönliche und berufliche Situation umfassend kennt und dadurch passgenaue Lösungen entwickeln kann.

Fazit: Kompetente Begleitung für freiberuflichen Erfolg

Freiberufler finden in der Kanzlei von Rigo Gooßen einen kompetenten und erfahrenen Partner, der sie in allen steuerlichen und rechtlichen Fragen umfassend berät und begleitet. Die spezialisierte Expertise für die besonderen Anforderungen verschiedener freiberuflicher Tätigkeiten, gepaart mit einem persönlichen und ganzheitlichen Beratungsansatz, schafft einen echten Mehrwert für die Mandanten.

Die langjährige Erfahrung in der Betreuung von Ärzten, Zahnärzten, Architekten, Ingenieuren und anderen Freiberuflern ermöglicht es dem Team, sowohl auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren als auch vorausschauend zu planen und potenzielle Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Wer als Freiberufler eine kompetente und persönliche Beratung sucht, die über die reine Steuerberatung hinausgeht und alle relevanten Aspekte der freiberuflichen Tätigkeit berücksichtigt, findet bei Gooßen, Heuermann und Partner einen verlässlichen und erfahrenen Partner.

Gooßen, Heuermann & Partner mbB ist eine etablierte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Hauptsitz in Stade und weiteren Standorten in Norddeutschland. Seit über 50 Jahren betreut die Kanzlei mittelständische Unternehmen und Freiberufler in steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und prüfungsrelevanten Fragen – persönlich, kompetent und praxisnah.

Kontakt

Gooßen, Heuermann und Partner mbB

Presseteam Gooßen, Heuermann und Partner

An der Werft 1

21680 Stade

04141 9540-0

04141 9540-400



https://goossen-heuermann.de/

