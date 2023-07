Ripplewood Equity baut sein europäisches Netzwerk aus

Das Private Equity Unternehmen mit Hauptsitz in New York plant neben den bereits bestehenden Dependancen in Madrid und Frankfurt weitere Standorte. Damit will man insbesondere sein europäisches Engagement stärken. Doch der US-Investor baut sein Netzwerk und Handlungsfeld nicht nur auf europäischer Ebene weiter aus: Weitere Standorte sind noch in diesem Jahr in Südostasien, China und im Mittleren Osten geplant. Als gesichert gilt die Eröffnung eines EMEA-Headquarters in Dubai und eines Südostasien-Büros in Singapur.

Bekannt für sein Beteiligungsportfolio an Finanzinstituten, gilt Ripplewood als einer der erfahrenen und führenden Anbieter für institutionelle und private Klienten wenn es um Anlagemöglichkeiten im Bereich IPO, ETF´s, aber auch Aktienhandel geht

In Deutschland hat Ripplewood erstmals Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfahren durch die versuchte Übernahme von Opel und den Erwerb von Readers Digest , dem traditionsreichen Verlagskonzern aus Großbritannien.

Ripplewood ist ein auf den Finanzsektor spezialisierter führender Investor mit Sitz in den USA und kann eine 25-jährige Erfolgsgeschichte von seriösen und erfolgreichen Investitionen auf globaler Ebene vorweisen.

Ripplewood wurde 1995 von Timoty Colins gegründet und hat seit ihrer Gründung insgesamt rund USD 10 Milliarden an Eigenkapital in verschiedenen Branchen in den USA, Europa, Asien und dem Mittleren Osten investiert. In Deutschland hatte Ripplewood zuletzt den Automobilzulieferer Honsel erworben.

Der erfahrene Finanzakteur hat in fast ein Dutzend Branchengruppen und in Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar investiert.Es hat mehrere der größten Private-Equity- Transaktionen geleitet, darunter die Übernahme der Long-Term Credit Bank, die in Shinsei Bank umbenannt wurde und zur Umstrukturierung der japanischen Wirtschaft beitrug.

Private Equity

Kontakt

Ripplewood Equity

Kyian Levi

Friedrich-Ebert-Anlage 35-38

60308 Frankfurt

0034871242300



http://ripplewoodequity.com