roadsurfer eröffnet eine Station am Hamburger Flughafen

– Ab Ende Februar können Camper an der Station abgeholt werden

– Buchungen ab sofort möglich

München, 03. Februar 2026 – roadsurfer, der weltweit führende Anbieter für Camper-Reisen, erweitert das Stationsnetz in Deutschland und eröffnet Ende Februar einen Standort in Hamburg. Ab dem 26. Februar 2026 können Interessierte an der Station mit der Adresse Appelhoff 3, 22309 Hamburg, Campervans, Kastenwagen und Wohnmobile abholen. Buchungen sind bereits jetzt online möglich.

Mit der Eröffnung wächst das deutsche Stationsnetz von roadsurfer auf 37 Standorte. In der Hansestadt betreibt roadsurfer bereits einen Standort am Billbrookdeich. Damit wächst die roadsurfer-Flotte in Hamburg auf mehr als 400, in ganz Norddeutschland auf rund 700 Fahrzeuge.

Hamburg als Ausgangspunkt für flexible Reisen

Der Standort Hamburg Flughafen ergänzt das bestehende Angebot insbesondere für Reisende aus Norddeutschland. Durch die Lage lassen sich sowohl nahegelegene Reiseziele innerhalb Deutschlands wie Nord- und Ostsee als auch internationale Routen nach Skandinavien flexibel planen.

Campingreisen gewinnen dabei weiter an Bedeutung, da sie eine individuelle Gestaltung von Route, Aufenthaltsdauer und Reiseverlauf ermöglichen. Eine aktuelle Umfrage von roadsurfer zeigt, dass 53 Prozent der Deutschen ihren Urlaub 2026 in Deutschland, Österreich oder der Schweiz verbringen möchten. Weitere 43 Prozent planen Reisen nach Südeuropa, während 17 Prozent nordische Länder als Reiseziel nennen – Regionen, die häufig mit individuell gestalteten Routen bereist werden.

„Die Lage im Norden Deutschlands macht Hamburg zum perfekten Ausgangspunkt für verschiedenste Reiserouten – ob innerhalb Deutschlands oder nach Skandinavien. Dank der Anbindung am Flughafen lassen sich dabei auch unterschiedliche Reiseformen miteinander verbinden. Doch auch Hamburg selbst hat einiges zu bieten: von Konzerten in der Elbphilharmonie über Musicals bis hin zur historischen Speicherstadt und dem Nachtleben in St. Pauli. Und für Naturliebhaber liegt die malerische Lüneburger Heide nur eine Stunde entfernt – eine der schönsten Landschaften Deutschlands“, sagt Dr. Susanne Dickhardt, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von roadsurfer.

Methodik: Die Umfrage wurde im Winter 2025 von roadsurfer in Kooperation mit INNOFACT durchgeführt. Befragt wurden 1.008 Personen in Deutschland im Alter zwischen 18 und 75 Jahren. Alle Befragten waren in den letzten zwei Jahren mindestens einmal im Urlaub und besitzen einen Führerschein.

roadsurfer wurde 2016 in München gegründet und ist heute der weltweit führende Anbieter für Camper-Reisen. Mit mehr als 10.000 Fahrzeugen an rund 100 Standorten in 16 Ländern ermöglicht das Unternehmen flexible Reisen, die Freiheit und Abenteuer in den Mittelpunkt stellen.

Neben der Vermietung von Campervans und Wohnmobilen bietet roadsurfer auch Campingfahrzeuge zum Kauf sowie ein Abo-Modell für längere oder saisonale Reisen an. Über die Campingplatz-Plattform „roadsurfer spots“ können Reisende in Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich spontan individuelle Stellplätze buchen.

Dank neuester Fahrzeugmodelle, guter Ausstattung und unbegrenzter Freikilometer können Reisende ohne feste Routen oder vorab gebuchte Unterkünfte aufbrechen.

Weitere Informationen unter https://roadsurfer.com/de/

