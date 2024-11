roadsurfer erweitert C-Level: Starkes Führungsteam für weiteres Wachstum

CFO Alexander Stimpfle übernimmt die Führung der Finanzen; CTPO Sven Eisenschmidt verantwortet ab sofort die Bereiche Tech, Data & Product.

München, 21.11.2024 – Das in München ansässige Unternehmen roadsurfer, Marktführer im Bereich Camper-Reisen, baut sein Führungsteam auf C-Level-Ebene erstmals aus. Alexander Stimpfle wird neuer Chief Financial Officer (CFO) und Sven Eisenschmidt steigt als Chief Technology and Product Officer (CTPO) ein. Beide ergänzen damit das Management der bisherigen Co-Gründer Dr. Susanne Dickhardt (CXO), Christoph Niemann (COO) und Markus Dickhardt (CEO).

roadsurfer setzt damit einen klaren Fokus auf die Weiterentwicklung der Digitalisierung operativer Exzellenz und auf eine nachhaltige internationale Wachstumsstrategie, die die globale Marktführerschaft des Unternehmens weiter stärken wird.

Markus Dickhardt, Mitgründer und CEO von roadsurfer: „Wir freuen uns sehr, Sven Eisenschmidt und Alexander Stimpfle als neue Mitglieder unseres Führungsteams willkommen zu heißen. Mit ihrer umfangreichen Expertise in erfolgreichen Scale-ups im Travel- und Operations-Business sowie ihrem Engagement werden sie eine zentrale Rolle dabei spielen, die Position von roadsurfer als Marktführer weiter auszubauen und das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen.“

Alexander Stimpfle leitete zuvor als Group CFO über sechs Jahre den Finanzbereich des international erfolgreichen Ferienhausvermittlers Holidu, nachdem er zuvor viele Jahre für die globale Unternehmensberatung McKinsey tätig war. Mit seiner Expertise und Führungskompetenz verantwortet Stimpfle seit Oktober 2024 die finanzielle Steuerung und strategische Planung bei roadsurfer, um die Wachstumsziele des Unternehmens zu unterstützen. Zu seiner neuen Aufgabe sagt er: „Ich freue mich sehr über meine neue Rolle bei roadsurfer. Da ich selbst leidenschaftlich gerne Outdoor-Reisen unternehme, ist dies eine tolle Gelegenheit, ein Produkt für Kunden mitzugestalten, die diese Begeisterung teilen. Das Finanzmanagement spielt in jedem Unternehmen eine zentrale Rolle. Bei roadsurfer kommt noch der spannende Effekt hinzu, nachhaltige Finanzierungslösungen für unser globales Flottenwachstum zu finden und so erfolgreiches, stabiles Wachstum zu ermöglichen.“

Sven Eisenschmidt war zuletzt rund drei Jahre für die weltweit führende Lieferplattform Delivery Hero tätig und verantwortete als Senior Director den Bereich Software Engineering im Restaurantbereich. Zuvor war er u. a. als Group Product Manager & Senior Engineering Manager für Expressbuchungen beim deutschen Reisetechnologieunternehmen trivago im Einsatz. Als CTPO bei roadsurfer bringt Eisenschmidt seit November 2024 sein Branchenwissen und seine technische Expertise ein, um das digitale Angebot des Unternehmens weiter auszubauen. Sein Fokus liegt dabei auf der Optimierung des gesamten Buchungserlebnisses. „Bei roadsurfer hat sich eine Gemeinschaft von Menschen zusammengefunden, die sich durch Kundennähe, Unternehmertum, Can-Do-Spirit und Branchenpower auszeichnet“, so Eisenschmidt. „Ich freue mich, nun Teil dieses leidenschaftlichen Teams zu sein, das die Reiseindustrie immer noch nachhaltig verändert. Meine Vision ist es, das Erlebnis unserer Kunden weiter zu digitalisieren, von der ersten Buchung als Camping-Einsteiger über den Support und das Erlebnis „on the road“ bis hin zum Kauf des ersten eigenen Reisemobils.“

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

Das Münchener Unternehmen ist mit dem Kerngeschäft – Vermietung und Verkauf von Campervans – an über 70 Standorten in 14 Ländern in Europa vertreten: Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Belgien, Niederlanden, sowie England, Schottland, Irland, Schweiz und in Schweden und Norwegen. 2022 eröffnet roadsurfer die erste Station in den USA, in Los Angeles. 2024 kamen hier die Standorte Las Vegas und San Francisco hinzu sowie zwei Stationen in Kanada: Vancouver und Calgary. Aktuell verfügt der Camper-Experte über eine Flotte von knapp 8.000 Campern weltweit, u.a. der Marken VW, Mercedes Benz, Ford, Westfalia, Knaus und Bürstner. 2025 plant roadsurfer seine Flotte auf rund 10.000 Fahrzeuge an knapp 90 Standorten zu erweitern. Das Unternehmen hat sich nicht zuletzt durch den Launch von roadsurfer spots zu einer digitalen Lifestyle-Reisemarke im weltweit wachsenden Outdoor-Travelmarkt entwickelt. Weitere Infos unter https://roadsurfer.com

Bildquelle: roadsurfer