roadsurfer: Expansion nach Neuseeland und Australien

– roadsurfer ist auch 2025 wieder auf dem Caravan Salon in Düsseldorf vertreten.

– Zum Messeauftakt verkündet das Unternehmen die Expansion nach Neuseeland und Australien.

– Erste Stationen werden im Herbst 2026 eröffnet.

– Ab Herbst 2025 sind die Camper buchbar.

– Neue Stationen auch in Nordamerika.

München, 27.08.2025 – roadsurfer, der weltweit führende Anbieter für Camper-Reisen, ist auch in diesem Jahr wieder auf dem Caravan Salon vom 29. August bis 07.September in Düsseldorf vertreten (Halle 12, Stand A36). Pünktlich zur Weltleitmesse für mobiles Reisen verkündet das Münchner Unternehmen einen bedeutenden Schritt in seiner internationalen Wachstumsstrategie: die Expansion nach Neuseeland und Australien. Im Herbst 2026 werden die ersten Stationen eröffnet. Zu Beginn werden diese in Auckland, Neuseeland sowie Sydney, Australien sein. Weitere Stationen werden im Laufe des Jahres folgen. Alle Stationen sind bereits ab Herbst 2025 buchbar.

Nach der erfolgreichen Expansion in mittlerweile mehr als 16 Ländern in Europa und Nordamerika, setzt roadsurfer damit seinen Wachstumskurs fort und erschließt mit Ozeanien einen der international gefragtesten Märkte für Fernurlaub.

Markus Dickhardt, CEO von roadsurfer: „Mit der Expansion nach Neuseeland und Australien bauen wir unsere Marktführerschaft in der Camper-Vermietung weiter aus. Neuseeland und Australien gehören zu den beliebtesten Fernreisezielen weltweit – mit einer stark wachsenden Nachfrage im Camper-Segment. Der Markt ist gut entwickelt, birgt aber noch erhebliches Wachstumspotenzial. Besonders attraktiv ist zudem die Möglichkeit, unser Geschäftsmodell saisonal auszuweiten und es auch in den europäischen Wintermonaten zu stärken. Mit der Eröffnung einer Station in Miami, Florida im Herbst 2025, haben wir den ersten Schritt in diese Richtung bereits getan.“

Ab Herbst 2025 erweitert roadsurfer sein Fernreiseangebot außerdem um zusätzliche Standorte in Nordamerika – darunter Chicago, Dallas, New York und Montreal – und stärkt damit seine internationale Präsenz gezielt noch mehr.

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

Bildquelle: @roadsurfer GmbH