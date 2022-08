roadsurfer plant weiteres Wachstum für 2023

Der Outdoor-Travel-Experte präsentiert sich mit zwei Ständen auf dem Caravan Salon 2022

roadsurfer Stand auf dem Caravan Salon in Halle 12 / A36

roadsurfer spots, die App für private Stellplätze, mit eigenem Stand in Halle 3 / D08

München, 11.08.2022 – Der Outdoor-Travel-Experte roadsurfer ist in diesem Jahr gleich zweimal auf dem Caravan Salon in Düsseldorf vertreten und präsentiert, neben den Campervans für Vermietung und Abo in Halle 12, die App roadsurfer spots an einem eigenen Stand in Halle 03. Messebesucher können auf der weltgrößten Messe für Reisemobile und Caravans an beiden roadsurfer Ständen von exklusiven Messeangeboten profitieren.

Solides Wachstum auch für 2023 geplant

Nach einer erfolgreichen Saison 2022 plant roadsurfer für 2023 weiterhin ein solides Wachstum. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage wird vor allem das Kastenwagenangebot in der europäischen Flotte weiter ausgebaut werden. Neben den kleinen kompakten Campervans, wie dem VW T6.1 California, Ford Nugget oder Mercedes Marco Polo, werden Kastenwägen und kleine Wohnmobile künftig einen großen Teil der Flotte ausmachen.

Dr. Susanne Dickhardt, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von roadsurfer: „Für das kommende Jahr strebt roadsurfer weiterhin ein solides Wachstum an. Dabei fokussieren wir uns vor allem auf die bestehenden 12 Märkte in Europa und den US-amerikanischen Markt.“

Im Juni 2022 eröffnete roadsurfer den ersten Standort in den Vereinigten Staaten – in Los Angeles, Kalifornien. Hier wird es ab Herbst auch erstmals die Möglichkeit für Einwegbuchungen geben. In einem Pilotprojekt werden in den USA erste feste One-Way-Routen etabliert. Camper können an der roadsurfer Station in L.A. abgeholt und an ausgewiesenen Drop-Off Locations in San Francisco oder Las Vegas abgeben werden.

Dr. Susanne Dickhardt, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von roadsurfer: „roadsurfer steht für Freiheit und Flexibilität. Bisher haben wir Einwegstrecken in Europa mit der roadsurfer Camper-Rallye saisonbedingt angeboten und werden dieses Konzept auch in Zukunft weiter ausrollen. In den USA bringen wir die Einwegmiete jetzt auf ein neues Level und testen erstmals feste Einwegrouten für ein noch unabhängigeres Roadtrip-Abenteuer.“

Mehr Freiheit und Flexibilität

Campen mit roadsurfer wird auch in Europa zukünftig noch unabhängiger und flexibler. Mit dem neuen “ Autarkie-Paket“ sind die roadsurfer Camper ab sofort nicht mehr auf die Stromversorgung der Stellplätze angewiesen, sondern können sich über einen Solar Generator sowie ein mobiles Solar Paneel selbst mit Strom versorgen. Bereits an drei deutschen Standorten, in Frankfurt, München und Hamburg, kann das Paket zur Campermiete dazugebucht werden.

roadsurfer spots App als Gesamtlösung für den Roadtrip

Die Plattform roadsurfer spots entwickelte sich bereits im ersten Geschäftsjahr 2021 zur führenden Buchungsplattform für individuelle und private Stellplätze. Mittlerweile sind über 1500 Stellplätze mit mehr als 10.000 Übernachtungsmöglichkeiten in ganz Europa gelistet. Im Mai 2022 launchte roadsurfer die korrespondierende App für Apple und Android Endgeräte, mit der die Buchung der Stellplätze jetzt noch einfacher und schneller, ohne vorherige Buchungsanfrage, direkt von unterwegs erfolgen kann.

Michael Maier, Head of Platform Growth, roadsurfer spots:

„Die roadsurfer spots App liefert die Antwort auf die steigende Nachfrage nach legalen Übernachtungen in der Natur auf privaten und individuellen Stellplätzen und ermöglicht eine schnelle und einfache Buchung direkt von unterwegs. Zukünftig wird sich roadsurfer spots in der Produktcharakteristik noch breiter als Gesamtangebot für den Roadtrip entwickeln und mit neuen Features und Funktionen, über die Buchung der besten individuellen Stellplätze hinaus, weiterentwickeln. Außerdem werden wir verstärkt auf Partnerschaften mit Tourismus- und Landwirtschaftsverbänden setzen, um das Angebot an Stellplätzen flächendeckend zu erweitern und neue Zielgruppen zu erschließen.“

roadsurfer Pressekonferenz auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2022:

Ort: Messe Düsseldorf

Halle 12 / Stand A36

Datum: Samstag, 27.08.2021

Uhrzeit: 10:05 Uhr

Akkreditierung:roadsurfer@elementc.de

Über roadsurfer

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der Experte für Outdoor-Travel in Europa. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: 24/7-Service, Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung bis 48h vor Abreise, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

Das Münchener Unternehmen ist mit dem Kerngeschäft – Vermietung und Verkauf von Campervans – an über 50 Standorten in Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Belgien und in den Niederlanden, sowie in England, Schottland, der Schweiz und in Schweden aktiv und verfügt 2022 über eine Flotte von knapp 5.000 Campern u.a. der Marken VW, Mercedes Benz, Ford, Westfalia, Knaus und Bürstner. Das Unternehmen hat sich nicht zuletzt durch den Launch von roadsurfer spots zu einer digitalen Lifestyle-Reisemarke im weltweit wachsenden Outdoor-Travelmarkt entwickelt. Weitere Infos unter https://roadsurfer.com

