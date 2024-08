roadsurfer präsentiert sich auf dem Caravan Salon 2024

München, 26.08.2023 – Der Outdoor-Travel-Experte roadsurfer ist auch in diesem Jahr auf dem Caravan Salon in Düsseldorf vertreten und präsentiert in Halle 12 ausgewählte Modelle der Campervermietung bzw. des Camperabos sowie die App roadsurfer spots. Messebesucher profitieren auf der weltgrößten Messe für Reisemobile und Caravans am roadsurfer Stand von exklusiven Messeangeboten und haben die Chance einen von fünf Roadtrips mit dem neuen VW California, der „roadsurfer Sunrise Suite“, zu gewinnen.

Mit zweiter Schiebetür und variablem 3-Raum-Konzept eröffnet der neue California ein völlig neues Campingerlebnis. Die roadsurfer Sunrise Suite kann ab sofort exklusiv bei roadsurfer für Camping-Trips ab Januar 2025 gebucht werden.

Dr. Susanne Dickhardt, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von roadsurfer: „Der VW California gehört als Roadtrip-Ikone zu unseren beliebtesten Camper-Modellen. Wir freuen uns durch die exklusive Partnerschaft mit Volkswagen Nutzfahrzeuge unseren Kunden als ersten ab Januar 2025 Campingerlebnisse mit dem neuen California ermöglichen zu können“.

Internationale Expansion von myroadsurfer

Im Juli 2024 expandierte roadsurfer den Verkauf von Gebrauchtwagen auf internationale Märkte unter dem Namen myroadsurfer. Erstmals werden ausgewählte Fahrzeuge über die externen Plattformen autoscout.ch, autoscout.nl und autotrader.co.uk auch in der Schweiz, den Niederlanden und in Großbritannien angeboten.

Dr. Susanne Dickhardt, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von roadsurfer: „Mit der Expansion von myroadsurfer wollen wir dafür sorgen, dass auch internationale Outdoor-Fans Zugang zu qualitativ hochwertigen, gebrauchten Campervans haben, um ihre Abenteuer ganz nach ihren Vorstellungen zu gestalten.“

Über roadsurfer

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

Das Münchener Unternehmen ist mit dem Kerngeschäft – Vermietung und Verkauf von Campervans – an über 70 Standorten in 14 Ländern in Europa vertreten: Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Belgien, Niederlanden, sowie England, Schottland, Irland, Schweiz und in Schweden und Norwegen. 2022 eröffnet roadsurfer die erste Station in den USA, in Los Angeles. 2024 kommen hier die Standorte Las Vegas und San Francisco hinzu sowie zwei Stationen in Kanada: Vancouver und Calgary. 2024 verfügt der Camper-Experte über eine Flotte von knapp 7.800 Campern weltweit u.a. der Marken VW, Mercedes Benz, Ford, Westfalia, Knaus und Bürstner. Das Unternehmen hat sich nicht zuletzt durch den Launch von roadsurfer spots zu einer digitalen Lifestyle-Reisemarke im weltweit wachsenden Outdoor-Travelmarkt entwickelt. Weitere Infos unter https://roadsurfer.com

