Robert Kresing ist neuer Managing Director Europe bei Netceed

Netceed verstärkt globales Führungsteam für Wachstum und Innovation in Europa

Antwerpen, 8. Januar 2025 – Netceed beruft Robert Kresing zum neuen Managing Director Europe. Mit umfassender Erfahrung in Führung, operativer Exzellenz und Wachstumsstrategien bringt Kresing fundierte Kenntnisse für die Weiterentwicklung des Unternehmens auf internationalen Märkten mit.

Robert Kresing verfügt über langjährige Expertise in der Branche für Business Process Outsourcing (BPO) und Business Services. Seine Karriere umfasst Positionen im Executive Management, in der Unternehmensberatung sowie in der internationalen Geschäftsführung. Der Fokus des neuen Managing Director Europe liegt auf profitablem Wachstum, digitaler Transformation sowie nachhaltigen Praktiken und passt damit gut zu Netceeds Zielen.

Expertise für Transformation und Wachstum

Kresing hat in seiner beruflichen Laufbahn bereits umfangreiche Ergebnisverantwortung (P&L) in verschiedenen Regionen, darunter EMEA, LATAM, Indien und China, übernommen. Er war erfolgreich bei der Umsetzung von Restrukturierungen, Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie Post-Merger-Integrationen tätig. Zudem verfügt er über solide Erfahrungen im Private Equity Bereich.

Während seiner Zeit bei Transcom leitete Kresing Teams in 22 Ländern und war in Schlüsselpositionen tätig, darunter als CEO EMEA. Er trug maßgeblich zur Implementierung von KI-Technologien, strategischen Akquisitionen und zur Erweiterung des Kundenportfolios bei.

Vor Transcom war Kresing in Führungspositionen bei Accenture, arvato Bertelsmann und Allianz SE tätig, wo er Geschäftsbereiche aufbaute, Serviceprozesse optimierte und innovative Geschäftsmodelle einführte.

Nachhaltigkeit und Innovation

Neben seiner beruflichen Laufbahn setzt sich Robert Kresing für nachhaltige Unternehmensführung und digitale Innovation ein. Dank dieser Expertise kann er Netceed dabei unterstützen, wertorientierte Telekommunikations- und Breitbandlösungen weiterzuentwickeln.

Alper Turken, CEO von Netceed, erklärt: „Wir freuen uns, Robert Kresing als neuen Managing Director Europe willkommen zu heißen. Mit seiner internationalen Erfahrung und Erfolgsbilanz in den Bereichen Wachstum, Restrukturierung und digitale Transformation ist er die ideale Besetzung, um unser europäisches Geschäft voranzubringen. Wir sind überzeugt, dass er Netceed in einer entscheidenden Phase weiter stärkt.“

Robert Kresing sagt: „Ich freue mich darauf, Netceed weiter auszubauen und die Verantwortung für diese Aufgabe zu übernehmen.“

Robert Kresing hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und einen Bachelor in International Management der ESB Reutlingen sowie der Middlesex University, London.

Netceed ist eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen der Telekommunikations- und Breitbandbranche in den Bereichen Produktvertrieb, Logistik, technisches Engineering und Produktdesign. Mit über 30 Jahren Erfahrung und Expertise ist Netceed bekannt für herausragende Leistungen.

Netceed liefert und vertreibt zuverlässig eine breite Palette von passiven und aktiven Produkten sowie Werkzeugen für den Aufbau, die Modernisierung und die Wartung von FTTH-, FTTx-, HFC-, Wi-Fi- und 5G/Mobilfunknetzen sowie Rechenzentren.

Mit einem umfangreichen Portfolio von mehr als 90.000 Produkten von über 1.500 marktführenden Partnern sorgt Netceed als Value-Added Supplier für die reibungslose Bereitstellung von Highspeed-Internet, Video-, Daten- und Sprachdiensten für Privat-, Geschäfts- und Mobilfunkkunden.

Ein engagiertes und stetig wachsendes Team aus rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet in 19 Ländern leidenschaftlich und hart daran, die Zukunft der Kommunikationsnetzwerke weltweit zu gestalten.

Weitere Informationen: www.netceed.com/de

