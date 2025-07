Roberto Cavalli Seaside: Neu im The Unexpected Ibiza Hotel

Roberto Cavalli und The Unexpected Ibiza Hotel präsentieren einen glamourösen neuen Hotspot für den Sommer

Ibiza, Juli 2025 – Roberto Cavalli hat nun seine Vision von zeitgenössischem Luxus in eines der begehrtesten Sommerziele der Welt gebracht: Ibiza. Durch eine exklusive Zusammenarbeit bei der Umgestaltung des Poolbereichs im The Unexpected Ibiza Hotel setzt die Marke ihre Entwicklung über die Mode hinaus fort – hin zu Lifestyle, Erlebnis und gehobener Hotellerie.

The Unexpected Ibiza Hotel wurde als innovativer Ort des experimentellen Luxus im Herzen von Playa d’en Bossa geboren. Durch die Zusammenarbeit mit Roberto Cavalli wurde die The Oyster & Caviar Bar am Pool des Hotels in eine pulsierende Oase verwandelt, in der die Energie der Insel auf die Kühnheit des Designers trifft. Von den Liegen, Handtüchern, Kissen, Sonnenschirmen und sogar dem privaten Whirlpool auf der erhöhten VIP-Terrasse (wo das Roberto Cavalli-Logo im Mittelpunkt steht) ist jedes Detail des Bereichs mit dem neuen Roberto Cavalli-Druckdesign „Ray of Sea“ versehen – einem exklusiven Motiv für den Sommer 2025, das von Kreativdirektor Fausto Puglisi entworfen wurde.

Inspiriert vom Sonnenlicht, das sich in einem goldenen Art-Déco-Feuerzeug bricht, das einst Roberto Cavalli gehörte, erinnert das Muster in strahlendem Miami Blue an den kristallinen Glanz der balearischen Küste. Die Zusammenarbeit wird durch die ikonische Cavalli-Spiegelschlange symbolisiert, die sich mit dem berühmten Kolibri des The Unexpected Ibiza Hotel verbindet – ein Zeichen der Synergie zwischen Mode und disruptiver Luxushotellerie. Das Ray of Sea Design ist ein visuelles Bekenntnis zu einem Sommer, der von Licht, Freiheit und purem Glamour geprägt ist. Mit dieser Partnerschaft unterstreicht The Unexpected Ibiza Hotel sein Engagement, eine Design-Ikone zu werden.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette mit über 50 Jahren Erfahrung, die sich im Besitz der Grupo Empresas Matutes (GEM) befindet. Die Gruppe betreibt mehr als 40 Hotels und über 13.000 Zimmer, verteilt auf acht Länder: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien, USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, und verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, The Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Hard Rock Hotels-Marke unter Lizenz mit drei Hotels auf Ibiza, Teneriffa und in Marbella sowie die temporäre Marke 45 Times Hotels. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, sich um ihre Mitarbeitenden zu kümmern und ihren Kunden ein hohes Maß an Qualität bei ihren Produkten und Dienstleistungen zu bieten. www.palladiumhotelgroup.com

