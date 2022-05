Roberts Radio: königliche Geschenkideen zum Muttertag

Prescot, 05. Mai 2022 – Der Muttertag ist nicht mehr weit und Roberts hat gleich drei besondere Geschenk-Ideen zu bieten, die stilbewussten Vintage- und Musikfans ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Abseits von Schnittblumen und den typischen Aufmerksamkeiten, sorgen die legendären Radio- und Bluetooth-Geräte nämlich für langanhaltenden Spaß an der Lieblingsmusik und sehen mit ihrem zeitlosen Design nebenbei noch exzellent aus. Die Expertise für diese Technik-Highlights kommt auch nicht von ungefähr: Seit 90 Jahren fertigt das englische Unternehmen im Premium-Segment und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses.

Roberts Radio Revival Petite: kleines Radio mit großer Quellenauswahl

Auch im überaus kompakten und perfekt verarbeiteten Gehäuse des Bluetooth-Lautsprechers Revival Petite steckt alles, was die Marke Roberts Radio ausmacht: Mit DAB+ und UKW, einem AUX-Eingang auf der Rückseite sowie Bluetooth (5.0) mit aktuellen Codecs (AAC, SBC) verfügt das Radio über eine sehr gute Quellenauswahl, die es musikbegeisterten Hörerenden ermöglicht, die Lieblingsmusik, Podcasts und Hörbücher unterwegs zu genießen. Dabei hält der integrierte Lithium-Ionen-Akku bis zu 20 Stunden durch, bevor er wieder geladen werden muss – perfekt für den Besuch am Badestrand oder den nächsten Urlaub. Als kleinstes mobiles Radio von Roberts ist das Revival Petite ein super Begleiter mit intuitivem Bedienkonzept und macht jede Menge Spaß.

Roberts Beacon 325: stilvoller Bluetooth-Speaker

Die Beacon Bluetooth-Speaker sind erst kürzlich neu vorgestellt worden und sind perfekt für den Einsatz am Grillabend mit Freunden oder in der gesamten Wohnung. Für den besonderen Look der farbenfrohen Lautsprecher setzt Roberts auf eine Lautsprecherabdeckung, die eigens in Großbritannien hergestellt wird und designtechnisch optimal zu den Beacon Modellen passt. Unter dem Gehäuse verbirgt sich feinste Audiotechnik, die raumfüllenden Klang ermöglicht, guten Tiefton liefert und Sprach- sowie Gesangwiedergabe warm und satt erklingen lässt. Mit einem AUX-Anschluss für den klassischen 3,5-mm-Klinkenstecker sind Beacon 325 und 335 gleich nach dem Auspacken bereit für die ersten Lieblingslieder via Smartphone, Tablet oder Laptop. Mit vier Tasten auf der Gehäuseoberseite ist die Bedienung kinderleicht: Die Bluetooth-Lautsprecher können so ein- und ausgeschaltet werden, die Kopplung mit einer Quelle starten sowie die Lautstärke regeln.

Roberts Beacon 335: Bluetooth-Speaker für individuellen Hörgenuss

Die beiden Beacon Modelle 325 und 335 sind sich technisch sehr ähnlich, doch der klanglich große Bruder hat noch mehr Möglichkeiten für optimale Klangabstimmung: Zusätzlich sind nämlich über die Bedientasten die Anpassung verschiedener Equalizer-Modi möglich und zwei 335 Bluetooth-Speaker lassen sich zu einem stilvollen Stereopaar verbinden. So bespielen einer oder sogar zwei Lautsprecher auch größere Feiern im Garten oder der Wohnung und die Sound-Profile für Klassik, mehr Bass bessere Sprachverständlichkeit sowie draußen machen die Lieblingslieder zu einem Highlight des Abends.

Roberts Radio Revival iStream 3: außen klassisch, innen High-Tech

Das smarte Radio Revival iStream 3 von Roberts Radio ist ein zeitloses Meisterwerk und verbindet einen einzigartigen Vintage-Look mit neuester Streaming-Technik für mobilen Musikgenuss. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien, wie dem akustisch speziell abgestimmten Holzgehäuse, überzeugt das Radio durch ein warmes Klangbild, das eine gute Musikwiedergabe im Wohnzimmer und unterwegs ermöglicht. Damit steht es bei stilbewussten Technikfans sicher ganz oben auf der Wunschliste. Neben Radioempfang via DAB+ und der vollen UKW-Sendervielfalt eröffnet das iStream3 auch die ganze Welt der Internetradiosender mit über 20.000 Stationen, Podcasts und mehr. Darüber hinaus sind Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer oder Amazon Music mit an Bord. Natürlich spielt das vielseitige Radio auch auf dem Smartphone oder Tablet gespeicherte Playlists über Bluetooth oder den USB-Anschluss ab.

Über Roberts Radio

Seit 85 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

