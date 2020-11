Roberts Radio – Königlicher Musikgenuss zu Weihnachten

Roberts Radio ist nicht nur offizieller Hoflieferant des englischen Königshauses, sondern hat auch tolle Geschenkideen für Technik- und Vintage-Fans zu bieten.

Mexborough, 17. November 2020 – Weihnachten rückt mit Riesenschritten näher. Zum Glück gibt es von der englischen Traditionsmarke Roberts Radio einige klangstarke Geschenktipps, die Musikfreunden und Technik-Fans garantiert ein frohes Fest bescheren. Stilvoll und technisch auf dem neuesten Stand – wie alle Produkte von Roberts Radio.

Roberts Radio iStream3 – außen klassisch, innen High-Tech

Wenn ein Design die Jahrzehnte überdauert und Musikliebhaber weltweit immer wieder aufs Neue begeistert, kann man getrost von einem zeitlosen Meisterwerk sprechen. Das smarte Radio Revival iStream 3 von Roberts Radio verbindet einen einzigartigen Vintage-Look mit neuester Streaming-Technik und einem ausdauernden Akku für mobilen Musikgenuss. Darüber hinaus ist das Radio kompatibel zu Amazon Alexa Geräten und kann über sie gesteuert werden. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien, wie dem akustisch speziell abgestimmten Holzgehäuse, überzeugt das Radio durch ein unvergleichlich warmes Klangbild. Damit steht es bei stilbewussten Technikfans ganz oben auf dem Wunschzettel.

Neben rauschfreiem Radioempfang via DAB+ und der vollen UKW-Sendervielfalt, eröffnet das iStream3 auch die ganze Welt der Internetradiosender mit über 20.000 Stationen, Podcasts und mehr. Darüber hinaus sind Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer, TIDAL oder Amazon Prime Music mit an Bord. Nicht zuletzt spielt das vielseitige Radio die auf dem Smartphone oder Tablet gespeicherte Playlist über Bluetooth oder USB-Anschluss ab – und lädt nebenbei sogar den Akku des Mobilgeräts per USB auf.

Roberts Radio Sound48 – Musik in allen Geschmacksrichtungen

Das klangstarke Sound48 von Roberts passt mühelos auf jeden Nachttisch, jeden Küchentresen und natürlich unter jeden Weihnachtsbaum. Dabei vereint das kompakte Kraftpaket die volle Bandbreite an Audioquellen wie DAB+, UKW, AUX-In Bluetooth, USB und sogar CDs. Wer also eine liebevoll gepflegte CD-Sammlung sein Eigen nennt oder Hörbücher vom digitalen Datenträger bevorzugt, kann damit endlich wieder aus dem Vollen schöpfen.

Die beiden kraftvollen, integrierten Stereo-Lautsprecher setzen diese Vielfalt durch kristallklaren Klang eindrucksvoll und raumfüllend in Szene. Entspannter Jazz am Abend? Klassische Musik für sanfte Träume? Aufwachen mit Energie-geladenem Rock? Aktuelle Charts zum Frühstück? Das Sound48 bietet maximale Vielfalt bei minimalem Platzbedarf.

Roberts Radio Stream 94i Plus – Mehr Klangvergnügen geht nicht

Mit seinem formschönen Gehäuse und neuester Technik demonstriert das Stream 94i Plus eindrucksvoll das ganze Know-how der Audioexperten von Roberts Radio. Optimal abgestimmte Klangeigenschaften, hochwertige Materialien und top-aktuelle Technik verbinden sich hier zu einem beeindruckenden Gesamtpaket, das seinesgleichen sucht. Damit kommen nicht nur Weihnachtslieder so richtig zur Geltung.

DAB+, UKW, zehntausende Internetradio-Sender, Streamingdienste wie Deezer, Qobuz, Spotify, TIDAL oder Amazon Music, dazu die optionale Wiedergabe von PC, Mac oder dem NAS-Speicher im Heimnetzwerk, Bluetooth und ganz klassisch AUX-Eingang – dieses Radio bietet alle Quellen, die das Herz begehrt. Über das integrierte Farbdisplay, die mitgelieferte Fernbedienung oder die optionale Smartphone App behalten Musikliebhaber die volle Kontrolle und dank integriertem Akku ist das Stream 94i Plus auch unterwegs ein klangstarker Begleiter.

Roberts Radio RT200 – und die Plattensammlung lebt

Der einzigartige Sound einer gut gepflegten Plattensammlung ist für eingefleischte Audio-Enthusiasten das Größte. Besonders komfortabel lässt sich das Vinyl-Portfolio mit dem stilvollen Plattenspieler RT200 von Roberts Radio genießen – das perfekte Geschenk für jeden Plattenliebhaber. Dabei ist es egal, ob eine hochwertige HiFi-Anlage im Regal steht oder nur ein paar treue Stereoboxen – ein Vorverstärker ist in den Plattenspieler eingebaut und ermöglicht größtmögliche Flexibilität.

Wer seine Plattensammlung elegant ins digitale Zeitalter überführen möchte, kann dies über den ebenfalls integrierten USB-Anschluss realisieren. Einfach den RT200 an den Computer anschließen und mit wenigen Handgriffen finden die Vinyl-Schätze ihren Weg auf die Festplatte.

Preise und Verfügbarkeit

Die Produkte von Roberts Radio sind erhältlich im ausgesuchten Fachhandel sowie online bei Amazon und im Online-Shop auf www.shop-robertsradio.de Für die oben genannten Produkte gelten folgende unverbindliche Preisempfehlungen (inklusive Mehrwertsteuer):

Roberts Radio iStream3: 299,00 Euro

Roberts Radio Sound48: 149,00 Euro

Roberts Radio Stream 94i Plus: 349,00 Euro

Roberts Radio RT200: 449,00 Euro

Über Roberts Radio

Seit 85 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

