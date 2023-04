Roberts Radio: kompakte Highlights zum Muttertag

Prescot, 19. April 2023 – Mit dem Muttertag in Aussicht suchen viele von uns nach kreativen und originellen Geschenkideen, um unsere Liebe und Wertschätzung für die wichtigste Frau in unserem Leben zum Ausdruck zu bringen. Doch anstatt sich auf die üblichen Klischees zu verlassen, lohnt es sich, kreativ zu werden und ein Geschenk zu wählen, das wirklich von Herzen kommt. Roberts macht es mit farbenfrohen Radios und Bluetooth-Lautsprechern leicht, alternative und inspirierende Geschenkideen zum Muttertag zu finden. Der offizielle Lieferant des britischen Königshauses bietet mit großartigem Sound in Kombination mit unverwechselbarem Retro-Design einen Garant für Freude und Überraschung am Muttertag.

Die Produkte von Roberts Radio sind im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sowie online im eigenen Amazon Shop und auf www.shop-robertsradio.de

Roberts Radio Revival Petite: großer Klang, kleines Format

Der Bluetooth-Lautsprecher Revival Petite von Roberts Radio beeindruckt durch seine kompakte und makellose Verarbeitung und bietet alles, wofür die Marke bekannt ist. Mit DAB+ und UKW, einem AUX-Eingang auf der Rückseite und Bluetooth (5.0) mit aktuellen Codecs steht Musikliebhabern eine hervorragende Auswahl an Quellen zur Verfügung, um Lieblingsmusik, Podcasts und Hörbücher zu genießen. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku hält dabei bis zu 20 Stunden durch, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Ob für einen Ausflug ins Grüne oder die kleine Gartenparty – als kleinstes mobiles Radio von Roberts ist das Revival Petite der perfekte Begleiter.

Roberts Radio UNO BT: farbenfroh und anschlussfreudig

Das Revival UNO BT zeichnet sich durch sein besonderes Design, eine blumenstraußähnliche Farbauswahl und modernste Empfangstechnologie aus. Im kompakten Retro-Gewand sind DAB+, UKW, Bluetooth und ein klassischer 3,5-mm-Klinkenanschluss für externe Audioquellen untergebracht. Darüber hinaus bietet das Radio für den Einsatz im Schlafzimmer mehrere praktische Funktionen, wie zwei Weckzeiten, einen Sleep- und einen Snooze-Timer. Mit handelsüblichen AA-Batterien bzw. Akkus ausgestattet, ist das UNO BT stets einsatzbereit und kann den Besitzer von Raum zu Raum begleiten oder ihn bei Familienausflügen und Feiern musikalisch unterstützen. Neben der ausgewogenen Klangqualität mit regelbaren Höhen und Bässen ist der charakteristische Look des Radios besonders beeindruckend.

Roberts Radio Rambler Mini: kompaktes Design im Look der 70er

Ob für ein idyllisches Picknick im Grünen oder als handliches Reiseutensil für den Soundtrack im Urlaub – der Rambler Mini ist der perfekte Begleiter. Mit seinem Retro-Look der 70ern lässt das kompakte Gehäuse nostalgische Flowerpower-Gefühle aufkommen. Doch im Retrolook steckt modernste Technologie: Bluetooth-Verbindung, wiederaufladbarer Akku (über USB-C) und eine breite Palette an DAB+ und UKW-Sendern machen den Rambler Mini zu einem musikalischen Allrounder in jeder Situation.

Preise und Verfügbarkeit

Die Produkte von Roberts Radio sind im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sowie online im eigenen Amazon Shop und auf www.shop-robertsradio.de Für die oben genannten Produkte gelten folgende unverbindliche Preisempfehlungen (inklusive Mehrwertsteuer):

149,00 Euro (Revival Petite)

229,00 Euro (Revival UNO BT)

139,00 Euro (Rambler Mini)

Link zum Roberts Radio und Amazon Shop – die Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich

https://www.amazon.de/stores/Roberts+Radio/page/DA25D852-B623-4CB1-8EA1-1B8AB296FC55?ref_=ast_bln

https://www.shop-robertsradio.de/

Über Roberts Radio

Seit 90 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

Firmenkontakt

Roberts Radio

Valentino Hatterscheid

Drieschweg 9

53604 Bad Honnef

02224 949930



https://www.robertsradio.com/

Pressekontakt

rtfm GmbH

Johannes Fucker

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0



https://www.robertsradio.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.