Roberts Radio: stilvolle Geschenkideen für den Vatertag

Prescot, 25. Mai 2022 – Mit passenden Geschenkideen im Retro-Look hat Roberts gleich mehrere unverwechselbare Audioprodukte für den Vatertag im Portfolio. Die ausgewählten Geräte sorgen auf ihre eigene, unverkennbare Art für besonderen Musikgenuss. Denn Design, hochwertige Materialien und aktuelle Technik auf einzigartige Weise zu verbinden, ist schon immer der Anspruch der Marke. Nicht umsonst ist der Hersteller seit 90 Jahren offizieller Hoflieferant des britischen Königshauses mit dem Titel „Manufacturer and supplier of radio receivers to Her Majesty The Queen and HRH the Prince of Wales“.

Roberts Radio Revival Petite: kompaktes Radio für unterwegs

Der kompakte Bluetooth-Lautsprecher Revival Petite vereint in seinem farbenfrohen Gehäuse die wichtigsten Features der Roberts Radio Geräte und kann immer dabei sein: Denn mit UKW, DAB+ und einem AUX-Eingang auf der Rückseite sowie Bluetooth in Generation 5.0 bietet der Speaker für jede Gelegenheit die passende Quelle – sogar, wenn das Smarthone nicht mit an den Baggersee oder in den Garten kommt. Dabei steht der langanhaltenden Wiedergabe der Lieblingsplaylist, Podcasts und verschiedener Radiosender sicher nichts im Wege. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 20 Stunden beste Unterhaltung und macht das kompakte Radio somit auch zum perfekten Begleiter für den nächsten Urlaub, unterwegs oder im stressigen Alltag, wenn es gerade wenige Lademöglichkeiten gibt.

Preis (UVP inkl. MwSt.): 159,00 Euro

Farbvarianten: Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange und Sunshine Yellow

Roberts Radio BluTune 300: Stereosystem mit vielen Features

Das formschöne Audiosystem BluTune 300 zeigt die Kunstfertigkeit der britischen Audio-Experten im akustisch abgestimmten Holzgehäuse und kann über eine integrierte QI-Induktionsfläche sogar das Smartphone laden. Der Alleskönner aus dem Hause Roberts ist ein extrem vielfältiges Produkt, um nach der Arbeit in die Musik einzutauchen. So gibt es weder Kompromisse bei der Klangqualität noch bei der umfassenden Technik: der Player überzeugt zudem durch sechs Equalizer-Profile, separat einstellbare Mitten, Höhen und Tiefen sowie kraftvolle Stereo-Speaker und Bassradiatoren – für einen ausgewogenen, klaren Sound. Falls in der Wohnung ab und zu eine ruhigere Atmosphäre gefragt ist, können die Hörer auf die praktische Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite zurückgreifen. Auch in Sachen Audioquellen schöpft Roberts aus dem Vollen: UKW und DAB+ sind ebenso an Bord wie ein CD-Player, USB-Anschluss und AUX-In. Bluetooth 5.0 bieten dann noch eine weitere Option für die kabellose Nutzung mit Smartphone, Tablet oder anderen Geräten. Mit dieser umfassenden Ausstattung ist der Genuss der Lieblingsmusik immer in Reichweite. Bedient wird das BluTune 300 wahlweise über ein Tastenfeld mit Drehreglern und dem Display oder mit der Fernbedienung, die zum Lieferumfang gehört. Die besonderen Highlights des Systems glänzen vor allem auf dem Nachttisch: ein integrierter Wecker mit Snooze-Timer sowie die integrierte QI-Ladefläche sind hier überaus praktisch.

Preis (UVP inkl. MwSt.): 499,00 Euro

Farbe: Cherry

