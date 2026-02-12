Robot Industries revolutioniert Flottenmanagement

Neuer RiA Ecosystem Manager ermöglicht visuelle Koordination ohne Code

Komplexe Programmierung war gestern: Die Robot Industries GmbH hat heute den RiA Ecosystem Manager vorgestellt. Die neue Plattform markiert einen Wendepunkt in der industriellen Automation, indem sie die Steuerung von Robotern radikal vereinfacht und von der Code-Ebene auf eine visuelle Oberfläche verlagert.

Industrieunternehmen stehen weltweit vor der Herausforderung, unterschiedliche Robotersysteme effizient zu verwalten, während gleichzeitig qualifiziertes Fachpersonal fehlt. Der RiA Ecosystem Manager löst dieses Problem, indem er den Menschen zum Dirigenten macht: „The human as conductor, the robot as instrument.“

Eine Plattform für alle Systeme

Statt für jeden Roboter spezialisierten Code zu schreiben, ermöglicht der RiA Ecosystem Manager die zentrale Koordination ganzer Flotten. Über ein intuitives Dashboard können Manager Prozesse visualisieren und steuern. Ob Industrieroboter in der Fertigung, Service-Roboter in der Logistik oder neue humanoide Assistenten – alle Systeme werden in einer Oberfläche synchronisiert.

„Autonomie darf nicht an der Hardware-Grenze enden“, erklärt ein Sprecher von Robot Industries. „Unser System verbindet Multi-Vendor-Roboter und Legacy-Systeme zu einem intelligenten Ökosystem, das Aufgaben autonom und kollaborativ löst.“

Die Key-Features im Überblick

Der RiA Ecosystem Manager wurde für maximale Interoperabilität in modernen Smart Factories entwickelt:

Herstellerunabhängigkeit: Die Plattform bricht geschlossene Systeme auf. Sie vereint verschiedene Marken und Architekturen und beendet den „Vendor Lock-in“.

Visuelle Orchestrierung: Arbeitsabläufe werden per Drag-and-Drop erstellt und angepasst. Manager überwachen den Status in Echtzeit und greifen bei Bedarf steuernd ein.

Kollaborative Intelligenz: Roboter agieren als Team. Fällt eine Einheit aus oder ist überlastet, können andere Systeme basierend auf Priorität und Nähe einspringen.

Digital Twin & Simulation: Prozesse können vor der physischen Ausführung in einer digitalen Umgebung validiert werden, um Fehlerkosten zu minimieren.

KI-Optimierung: Das System lernt aus Leistungsdaten und gibt proaktive Empfehlungen zur Effizienzsteigerung der Montagelinien.

Sicherheit und Governance

Trotz hoher Autonomie bleibt die Sicherheit gewährleistet. Die proprietäre Governance-Schicht „Aether“ überwacht alle Aktionen des Ökosystems und stellt sicher, dass Compliance- und Sicherheitsstandards jederzeit eingehalten werden.

Verfügbarkeit

Der RiA Ecosystem Manager ist ab sofort verfügbar und kompatibel mit führenden Industrieroboter-Marken sowie autonomen Software-Stacks. Interessierte Unternehmen können sich unter https://ria-ecosystem.com für das Pilotprogramm registrieren.

Über Robot Industries

Robot Industries ist ein globaler Vorreiter in der kognitiven Robotik. Mit Forschungszentren in Europa und Asien verbindet das Unternehmen deutsche Ingenieursqualität mit internationaler Innovationsgeschwindigkeit. Das Portfolio reicht von programmierfreien Roboterarmen bis zum RiA Ecosystem, mit dem Ziel, fortschrittliche Automation nicht nur einfacher, sondern intelligenter zu machen.

Pressekontakt:

Robot Industries GmbH

Herr Sergiu Spinu (CEO)

E-Mail: office@robotindustries.com

Web: https://www.robotindustries.com

LinkedIn: https://linkedin.com/company/robot-industries-international

YouTube: //youtube.com/@robotindustries.international“ rel=“nofollow“>https://youtube.com/@robotindustries.international

Facebook: https://facebook.com/robotindustries.international

TikTok: https://tiktok.com/@robotindustries_ri

Firmenkontakt

ROBOT INDUSTRIES GmbH

Sergiu Spinu

Südwestkorso 14

12161 Berlin

01712825425



http://www.robotindustries.com

Pressekontakt

Content und Design Freelance

Assia Werner

Hagedornstr. 6

45357 Essen

015906055210



https://content-design-freelance.de

