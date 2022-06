Rocco Jasinski und Tom Grube – die Agentur mit System setzt neue Maßstäbe

Eine gute Idee, in die Selbstständigkeit zu starten, ist die Gründung einer Agentur. Agenturinhaber können frei entscheiden, müssen wenig Investition aufbringen, um mit dem eigenen Business anfangen zu können und haben zahlreiche persönliche und fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Doch das auch dieser Bereich der Gründung seine Tücken und Herausforderungen mit sich bringt, wissen Tom Grube und Rocco Jasinski von der Agentur mit System. Die beiden Experten im Agenturgeschäft gründeten selbst und bauten Ihr Business von der Pike auf zu einem funktionierenden und automatisierten Unternehmen aus, um heute anderen Menschen ihr Wissen weiterzuvermitteln. Die Agentur mit System ist Vorreiter auf dem Gebiet der Agenturskalierung und bietet einen Rundum-Service für ihre Klienten an.

Skalierung mit Tom Grube und Rocco Jasinski – Die Agentur mit System

Mit einem Fullservice-Konzept decken die beiden Unternehmer Rocco Jasinski und Tom Grubei die Bereiche Sales, Mindset, Mitarbeitergewinnung, Marketing, Lead Generierung und Fulfillment ab. Somit treten sie als kompakter Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Agenturarbeit auf. Mit ihrer täglichen Arbeit helfen Grube und Jasinski dabei, Leads zu generieren, um neue Kunden zu gewinnen und stellen zusammen mit ihren Klienten eine Dienstleistung im Bereich Fulfillment auf, welche darauf ausgelegt ist, Kunden von einem einzigartigen Serviceangebot zu begeistern. Ein weiterer wichtiger Service der Agentur mit System stellt das Gebiet Sales dar. Tom Grube und Rocco Jasinski helfen nicht nur bei der Rekrutierung neuer fachlicher Angestellter, sondern übernehmen auch eigenständig den kompletten Vertrieb durch geschultes und praxiserprobtes Personal, sollte dies nötig sein.

Die Agentur mit System – In Kontakt mit Rocco Jasinski und Tom Grube

Die beiden Experten wissen aus jahrelanger Erfahrung, worauf es im Agenturgeschäft ankommt. Viele Agenturen haben keine stabile Leadquelle und versuchen aus der Kaltakquise heraus Kunden zu gewinnen, oder verlassen sich auf unsichere Empfehlungen, die oftmals ins Leere führen. Ebenfalls fehlt es vielen an einem funktionierenden Sales-Prozess sowie der Dienstleistung hinterher. Kunden wollen sich während und nach einem Verkaufsprozess wohlfühlen. Der Verkauf von Dienstleistungen oder Produkten stellt heutzutage ein Lösungskonzept für eine bestimmte Situation dar, sollte also auch entsprechend hierauf ausgelegt sein. Bereits über 390 Agenturen vertrauen dem Coaching von Tom Grube und Rocco Jalinski und durften ihre Prozesse verbessern und somit einen steigenden Umsatz generieren. Sie arbeiten unter anderem mit namhaften Kunden, die gefeatured sind in Forbes, Pass Suits, Entrepreneur und Future Sharks. Wer seine Agentur auch skalieren, optimieren und seine Verkäufe steigern will, kann die Agentur mit System über die Homepage oder über verschiedene Social-Media-Kanäle wie die Facebook-Seite, Instagram oder Linkedin erreichen. Tom Grube und Rocco Jasinski stehen auch persönlich auf ihren LinkedIn-Profilen zur Verfügung. Genau jetzt ist der Zeitpunkt, um durchzustarten!

Die Agentur mit System ist Vorreiter auf dem Gebiet der Agenturskalierung. Sie bietet einen Fullservice in den Bereichen Sale, Mindset, Mitarbeitergewinnung, Marketing, Leadgenerierung und Fulfillment an. Die Agenturexperten Tom Grube und Rocco Jasinski haben bereits mit mehr als 390 zufriedenen Agenturen zusammengearbeitet.

Firmenkontakt

Agency with System FZCO

Tom Grube

Building A2, Unit 101

UAE Dubai

+971 58 522 8032

info@agenturmitsystem.de

http://www.agenturmitsystem.de

Pressekontakt

The Way of Business TV

Ron Gebauer

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.